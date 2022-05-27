Если ещё пару десятков лет назад Европа падала на грудь ельцинской Москве и с удовольствием запускала руки в российскую экономику, то сейчас, обжигаясь, куёт железный занавес в отношениях с Россией.

Думать, что это Европа делает только с подачи американцев, значит упрощать проблему. Даже беглый взгляд на историю континента легко указывает, с кем «старушка» воевала чаще всего. И тотальный поход на Россию, объявленный США, весьма кстати даёт ей добавочные шансы на победу над восточным соседом, обещая баснословные барыши. Скучковавшись вокруг Брюсселя, лидеры разношерстных государств Евросоюза вдруг обрели способность оглядывать континент – и даже весь мир – с точки зрения «их общих» интересов, нередко при этом действуя в ущерб интересам собственным, национальным. Это еврообольщение, изо всех сил поддерживаемое «командирами» от Евросоюза, возбуждает. И если сунуть рогатину в берлогу северного соседа всё ещё страшновато, то вопить, бегая вокруг, и потрясать кулаками уже очень даже хочется.

Официальное издание Брюсселя Euractiv прямо утверждает, что всякой зависимости от России, не только энергетической, должен прийти конец. В минувшую среду еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон на саммите по сырьевым материалам в Брюсселе круто завернул эту мысль: «Цель состоит в том, чтобы убедиться, что наша стратегическая зависимость уменьшилась, потому что рассмотрение нашей цифровой, зеленой и устойчивой трансформации без надежного доступа к сырью просто невозможно». Читаешь такое и невольно думаешь – а всё ли в порядке с головой у еврокомиссара? Ведь это он и его коллеги сегодня с невероятной настойчивостью обрезают ЕС доступ на богатейший сырьевой источник в мире – Россию. От которой Европа с шестидесятых годов прошлого столетия получала по трубам нефть и газ, по рельсам и в трюмах – титан, никель, алюминий, удобрения, синтетический каучук, пшеницу, рис, кукурузу… Понятное дело, за это Европе приходится платить.

И, выходит, мы сами виноваты в том, что у нас всего так много и как раз того, чего у Европы так мало. Но только больному манией величия Брюсселю могла прийти в голову мысль, от которой он схватился за кувалду и пошел крушить связи с Россией…

Кстати сказать, ЕС намерен ковать железный занавес не только против нас. Он всё больше стремится уменьшить свою зависимость от сырьевых ресурсов и других государств – того же Китая. Это своеобразное понимание укрепления стратегической автономии европейского блока государств уже потребовало многочисленных законодательных инициатив, которыми сейчас фонтанируют евродепутаты. Так, ЕС предложил издать Закон о сырье, чтобы «активизировать работу по поставкам важнейших полезных ископаемых». Однако, похоже, «активизировать» придётся отнюдь не европейцев, с сумасшедшей настойчивостью разрывая многолетние отношения с поставщиками сырья, доказавшими свою надёжность.

Сейчас в добыче сырья доминируют лишь единицы игроков, включая Россию, а Китай, в частности, вообще обладает монополией в нескольких секторах. Того же магния, ключевого сплава, необходимого для алюминиевой промышленности, 93% которого Европа ввозит из Китая. Но, считает Бернд Шефер, генеральный директор EIT Raw Materials, которому еврокомиссия поручила управлять Европейским сырьевым альянсом, «это просто вредно для здоровья, если у вас есть определенные сырьевые сегменты, которые более чем на 80 или 90% зависят от одной страны». И дело тут не в «демпинговых ценах» или «неравных условиях игры» китайских и иностранных компаний в Поднебесной».

Кризис, сотрясающий сегодня старушку Европу, свидетельствует о том, что её «брюссельский» вариант существования уже себя изжил и потому упорно разрушает тот самый глобальный рынок товаров и услуг, который она вместе с США упорно насаждала полстолетия, втягивая в него и Китай, и Россию.

Понятно, что у этого сумасшествия не экономические, а гораздо более глубокие, этногенетические причины. Иначе как можно объяснить отказ от российского графита, лития или кобальта, спрос на которые по прогнозам Всемирного банка к 2050 году увеличится на 500%? Другой еврокомиссар (по межведомственным отношениям) Марош Шефчович считает, что это «стремление Комиссии к большей стратегической автономии».

Какой автономии, если в списке стран, добывающих, скажем, кобальт лидером является Марокко, где ежегодная добыча достигает 2 300 тонн. Второе место по добыче кобальта занимает Китай. И ни одной европейской страны близко…

«Крайне важно, чтобы мы активизировали наши усилия по обеспечению стабильных, долгосрочных и устойчивых поставок важнейшего сырья для экономики и общества Европы», – считает Шефчович. И закрывает экспорт российского кобальта и изделий из него, по данным за 2020 год составлявший 82,94 миллиона долларов при массе груза 8,02 тысячи тонн.

Если Брюссель собирается «добывать» литий из старых аккумуляторов, одной переработки будет недостаточно для удовлетворения стремительно растущего спроса. Добыча полезных ископаемых в Европе, даже если у старушки есть такие ресурсы, того же лития, требует разрешения, получение которого может занять годы. Португалия, главная литиевая надежда Евросоюза, попыталась открыть рудник в провинции Траз-уш-Мо́нтиш (Trás-os-Montes), но местный муниципалитет уже объявил, что инициирует судебный запрет на рудник, который своими отходами отравит местную реку Зезере и распугает главный источник доходов – туристов. Наиболее вероятный итог «кузнецов» из Брюсселя это еще большая зависимость от поставщиков, которые могут обеспечить вожделенный переход ЕС к чистой энергии – к энергоемким системам нового поколения.

Волны процесса самоизоляции Европы от прежних своих партнеров и друзей накатили уже и на производителей продовольствия. В минувшую среду комиссар по сельскому хозяйству ЕС Януш Войцеховски (Janusz Wojciechowski) с безоглядной решительностью заявил, что готов изменить правила севооборота для того, чтобы не ввозить российскую пшеницу, а больше выращивать своей. Это означает, что фермеры, которые выращивали пшеницу на поле в этом году, могли бы снова выращивать пшеницу на том же участке земли в следующем сезоне. Разумеется, это позволяет увеличить площади для производства зерна, но ведёт к истощению почвы, и любой агроном расскажет в деталях еврокомиссарам, почему этого делать не нужно.

Но Брюсселю так хочется запретить ещё и ввоз российской пшеницы. А то ведь до чего дошло! В прошлом году страны ЕС стали первыми по импорту продовольствия из нашей страны, обогнав Китай. По данным аналитиков, поставки нашего АПК выросли на 41%, до 4,7 миллиарда долларов.

И непонятно, что тут важнее: накатившая на Европу волна умопомрачения или ностальгия по железному занавесу, который три десятка лет назад ей так мечталось убрать?





