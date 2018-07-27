Николай Травкин: “Железный занавес”

“Если уж разделили условно общество на 86% согласных на все, что делает Кремль, и 14% несогласных ни на одно действие Кремля, то давайте будем откровенны”, – пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

“Т.н. “пенсионная реформа” ударила и оглушила прежде всего россиян из 86%. А громче и активнее выступают против этой “реформы” представители 14% по причине желания понравится большинству.

Мол, вот, мы же говорили, предупреждали! Теперь то до вас дошло, кто настоящие выразители и защитники интересов народа? Теперь то сообразили, за кого нужно голосовать?

Но в Кремле тоже не дураки сидят. Поняли, что на этой теме оппозиция может вывести обывателя из политической спячки. Значит надо для этих 14% подкинуть проблемку, которая лично их за живое хватает и заставит уйти с “пенсионной поляны”.

И подкинули! Со вчерашнего дня соцсети, оппозиционные СМИ и их сайты, вожди оппозиции и журналисты, слывущие либералами, дружно переключились с “пенсионного возраста” на угрозу “ограничений выезда за границу”.

Кремль знает, как ущучить и перепугать свободомыслящую интеллигенцию – “железным занавесом”, опущенным изнутри страны”.

Источник: https://blog.newsru.com/article/27jul2018/zanaves