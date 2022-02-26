Ключи – подсказки // Буквица
Василиса, Олеся Лоза
Интервью с III Конгресса по Буквице.
Окружающие нас пространство является Многомирием, которое состоит из множества миров, пребывающих в постоянном взаимодействии. Мы, живя в мире Яви, получаем по родовому потоку информацию, которая для некоторых становится знанием. Как использовать эту информацию в своей жизни, и как меняется впоследствии мир вокруг нас, с нами поделится исследователь и преподаватель Буквицы Василиса.
0:00 Вступление.
0:16 Приветствие и знакомство с Василисой.
4:18 Переход и трансформация мира: про золотых и жареных петушков.
8:28 Буквица как точка опоры.
10:13 Прикладные советы от Василисы на трудные времена.
12:42 Русский кодъ. Соборная мудрость Руси.
Василиса в соцсетях:
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