ГИПЕРБОРЕЯ-АТЛАНТИДА: вехи противостояния и ключи исцеления. Часть 1: ИСТОКИ КОНФЛИКТА
АРКТИДА-АТЛАНТИДА: вехи противостояния и ключи исцеления.
У событий, происходящих сейчас в Мире, есть свои древние причины, давние кармические узлы. Острые противоречия между Россией и странами коллективного Запада имеют древнюю предысторию. Понять истоки противостояния, суть и глубину конфликта, проследить вехи его развития во времени, увидеть причинно-следственные связи – это значит понять что-то самое главное. Заглянув во временную даль, в архивы внутренней памяти и вспомнив суть, мы сообща сможем найти возможность исцеления и продолжения пути Жизни.
Сказка Василисы может дать ключи-подсказки на этом пути.
Сказка состоит из трёх частей.
Сегодня 17 ноября 2022 Часть 1: ИСТОКИ КОНФЛИКТА
Северная Прародина
Следы былого
Вспомнить всё
Арктида-Атлантида: рождение конфликта
Скрытая угроза
Атлантическая оппозиция: египетские атланты
В конце эфира Василиса ответит на ваши вопросы.
В оформлении обложки эфира использован рисунок Сергея Суворова.
Ссылка на ярмарку, где можно приобрести книги Василисы https://vk.com/bukvisa_spb
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Быть ДОБРУ!
#гиперборея #атлантида #севернаяпрародина #арктида
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