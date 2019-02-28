ДААРИЯ, ГИПЕРБОРЕЯ.

ДААРИЯ

Вопрос о происхождении человека продолжает оставаться открытым. Несмотря на достижения современной науки, единой точки зрения среди землян нет. Кто-то ведет речь о самозарождении жизни непосредственно на Земле, кто-то верит в Божественное вмешательство. Шведский химик Сванте Аррениус, один из первых нобелевских лауреатов, высказал еще в конце XIX века идею панспермии: жизнь на Землю могла быть привнесена из космоса.



Исследования генетиков еще более запутывают ситуацию: например, учеными Стэндфордского университета в США в результате митохондриального ДНК-анализа (т.е. исследования генов, передающихся от матерей к дочерям) было установлено, что общее генеалогическое древо всего человечества, видимо, берет начало всего от десяти Адамов и восемнадцати Ев.

Существующие в России общины приверженцев древней веры славян – староверы-инглинги считают, что наши первопредки произошли и не от обезьян, и не «от Адама и Евы», а прибыли из глубин космоса сотни тысяч лет назад. Их отцами были высокоразвитые разумные существа, которых принято ныне называть Богами. Потомки Рода Небесного обрели от них древнюю веру – знания об устройстве Космоса и стали славить своих Богов и предков («и потому суть – Славяне»).



Первопредки или, как они себя называли, Асы оказались на нашей планете – Мидгард-Земле в результате вынужденной посадки огромного космического корабля и остались здесь жить навсегда. Корабль вёз переселенцев подальше от Великой Ассы (космической войны между сторонниками тьмы и света), но был повреждён. До их прилета на этой планете не было других людей, только человекообразные существа, лишённые возможности духовного роста - обезьяны (он без яна, т.е. без положительной духовной энергии ян). Началось ее освоение родами Да'Арийцев, х'Арийцев, Расенов и Святорусов. Материк, на котором было выбрано место для поселения, звездные путешественники назвали Даарией – Даром Богов.



Этот материк находился в древние времена на Северном полюсе. Различные авторы, пишущие на славянскую тему, называют эту страну Гипербореей, Арктидой. Некоторые писатели отождествляют ее с легендарной Атлантидой, забывая, что на месторасположение последней указывает само название Атлантического океана.



В те достопамятные времена земная ось была расположена вертикально к плоскости ее орбиты вокруг Солнца (Ярилы-Солнца), и потому наше светило всегда озаряло владения асов. Обратим внимание: лучших людей своей профессии мы до сих пор называем асами (летчик-ас, водитель-ас, т.е. тот, кто летает, водит машину и т.д. как Бог).



Священная страна Даария была разделена реками на четыре части: Раи, Туле, Свага и х'Арра. До наших дней сохранилась копия карты Даарии, которая была скопирована Герхардом Меркатором в средние века со стены одной из египетских пирамид в Гизе. Каждый из прибывших на нашу планету родов имел для проживания свою территорию (провинцию), ограниченную с одной стороны Северным Ледовитым океаном, а с двух других сторон реками. Северный Ледовитый океан был наполнен пресными водами, хотя он был связан с другими океанами. Дело в том, что в те времена весь мировой океан был наполнен только пресной водой.



Священная страна Даария находилась на затонувшем материке в Северном Ледовитом океане и была разделена на четыре части (по родам) реками: Раи, Туле, Свага и х'Арра. Все четыре реки стекались во внутреннее море. В море был остров, на котором стояла гора Мира (Меру). Её основание имело коническую форму, обращенную острием к центру Земли. На горе был построен город Асгард д'Арийский и Великое Капище (храм). Название Асгард переводится как город Богов. Имеется копия карты Д'аарии, которая была скопирована Маркетоном в 1595 году со стен одной из пирамиды в Гизе.



Все четыре реки, бравшие свое начало в Северном Ледовитом океане, стекались во внутреннее море. В центре этого моря находился остров Арктида, на котором стояла гора Мира (Меру). На горе был построен город Асгард Даарийский и великое капище (храм).



Согласно преданиям и письменным источникам староверов, поселенцы в достопамятные времена на своих космических кораблях посещали другие Земли (планеты), а в Даарию прилетали люди с других планет. И везде наши предки созидали новые грады, строили храмы и святилища. Питались они «чистой» (растительной) пищей. Мясо в пищу не употреблялось. Поэтому люди и не болели.



Для взрослых мужей на большие праздники приготовлялась сурица (напиток из трав, настоянных на меду). Этот напиток в малых количествах (25 или 50 грамм) давался только тем отцам, кто родил и воспитал 9 или 16 детей соответственно. Эти малые дозы сурицы животворящей оздоравливали человеческий организм и продлевали людям жизнь. А жили люди тогда по нескольку кругов жизни (один круг жизни составляет 144 лета, т.е. года).



Древние летописи повествуют, что 300 тысяч лет назад облик Мидгарда был совсем иной. Даарию связывал с евразийским континентом горный перешеек, который южнее переходил в Рипейские (Уральские) горы. Пустыня Сахара была морем. Индийский океан – сушей, и там находился еще один материк. Гибралтарский пролив отсутствовал. На Русской равнине, где ныне располагается Москва, некогда плескалось море. Река Ра (Волга) впадала не в Каспийское (Хвалынское) море, а в Черное.



На территории Западной Сибири был остров Буян, омываемый Восточным и Западным морями. Это тот самый остров Буян, о котором говорится в «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина. Через остров Буян текла река Ирий Тишайший (Иртыш).



Жизнь потомков Рода Небесного на нашей планете неоднократно коренным образом претерпевала изменения в результате катастроф космического масштаба. В свою очередь катастрофы, как утверждают староверы-инглинги, часто были следствием борьбы сил добра и зла во Вселенной. Первый великий потоп произошел в результате уничтожения тектоническим оружием малой луны Лели (в то время у Земли были еще две луны – Фатта и Месяц), на которой, согласно преданиям, сосредоточились кощеи – представители «мира пекла» (включающего десять тысяч планет) – для вторжения на Мидгард. Они-то и стремились создать Кощеево царство, о котором говорится в русских сказках.



Для предотвращения захвата планеты сын Бога Перуна Тарх, прибывший из системы Златого Дажьбог-Солнца с Ингард-Земли (из созвездия Бета Льва, говоря по-современному), нанес превентивный удар по Леле. Так как на ней было 50 соленых морей, на нашу планету обрушились массы воды и обломки уничтоженного небесного тела.



Район падения огромных осколков совпал с Северным полюсом. Ось планеты сместилась, а Даария скрылась под водами великого потопа. На поверхности остались высокогорные части Даарии, например, современные Гренландия, Земля Франца Иосифа.



Однако потомки Рода Небесного не погибли вместе с Даарией. Их предупредил великий жрец по имени Спас. Заблаговременно началось переселение на Евразийский континент. В течение 15 лет наши предки переселялись по горному перешейку (Уральским горам) между Восточным и Западным морями на Евразийский континент. И в 109810 году до н.э. переселение завершилось. Какая-то часть людей спаслась, поднявшись на вайтманах (космических кораблях) на околоземную орбиту, другие переместились (телепортировалась) через Звездные врата Междумирья в Чертог Медведя (созвездие Большой Медведицы) во владения да'арийцев. Но основная часть жителей Даарии осталась обживать Урал и Сибирь, где существовал тогда субтропический климат.



В честь спасения от потопа был установлен праздник Пасхетъ, что в переводе с х'арийской рунической письменности означает: «путь, по которому шли асы». С тех пор в каждое шестнадцатое лето (год) предки наши славили Род Небесный за спасение от потопа. Обряд ударять крашеные вареные яйца друг о друга в этот праздник был призван напоминать о победе Тарха Перуновича над кощеями. Разбитое яйцо называли яйцом кощеев, и оно символизировало разрушенную луну Лелю, а целое яйцо – силу Тарха Дажьбога. Так, подчеркнем, представляют нашу древнюю историю летописи и предания староверов.



На снимке: Континент Даария (Гиперборея) на карте Меркатора, XVI в.; «Священная страна Даария».

Владислав БЕЛОГОРОВ

Источник: www.redstar.ru Красная звезда 08.10.2008

Представители Белой Расы из других планетарных систем создали на территории Северного континента нашей планеты, который они назвали Даария, колонию Белой Расы. Это были представители четырёх родов – двух Родов Арийцев (х'Арийцы, да'Арийцы) и двух Родов Славян (Рассены и Святорусы). Уровень развития цивилизации, которую они создали, был чрезвычайно высок, что едва ли удивительно, с учётом того, что она создавалась многими цивилизациями галактического уровня. Вот, как это отражено в Славяно-Арийских Ведах (Источник Жизни. Весть первая):

...Мидгард душу звал хороводом снов,

ибо он собрал мудрость многих Звёзд,

которую хранят обжившие тот Мир...

После первой планетарной катастрофы Белая Раса была вынуждена переселиться на земли Великой Асии, в современную Восточную Сибирь в район реки Иртыш, где они воссоздали высокоразвитую цивилизацию с единой культурой и языком, которая была в Даарии. Именно из Великой Асии или, как её ещё называли, Святой Рассении, люди Белой Расы начали расселяться по миру в разное время и по разным причинам, например, из-за изменения климата или перенаселения. Однако, было кое-что общее в этих переселениях – отпочковываясь от единой материнской культуры, люди несли её с собой и в другие места.

9 (73). Многие из Родов Расы Великой

разойдутся по всем краям Мидгард-Земли,

за Рипейскими горами,

и поставят новые Грады и Капища

и сохранят Веру Первопредков,

и сокровенные Веды данные Тархом Даждьбогом...

и другими Светлыми Богами...



«Славяно-Арийские Веды», Саньтии Веды Перуна. Круг 1. Сантия 5.

Кроме того, после второй планетарной катастрофы, имевшей место чуть более 13 000 лет назад, люди Белой Расы вынужденно помогали другим расам: китайцам (Жёлтая Раса), американским индейцам (Красная Раса) и дравидам и нагам (Чёрная Раса), которые все появились на нашей планете гораздо позже Белой Расы, около 40 000 лет назад. Им помогали создавать инфраструктуру и учить их Мудрости Мира Сияний, Мудрости Познания Миров и Мудрости Жизни.

Поэтому неудивительно, что ведические, в частности, т.н. «свастичные символы» находят во всех концах нашей планеты – в Европе, Сибири, Северной и Южной Америке, Индии, Китае, Северной Африке, на Ближнем Востоке и даже на острове Бали. Заметьте, цари Василий 1, 2, 3-ий были князьями Великой (Россия), Малой (Украина), Белой (Беларусь), Червонной и прочих Русей, и они также были царями трех Индий. Первая Индия – это Дравидия (современная Индия), вторая Индия – это Аримия (Китай), и третья Индия - этодалекая страна, где поселились сыны Перуна – Персы (Персия), которые пришли с берегов Ирия (современный Иртыш - Ирий Тишайший), поэтому они эту землю назвали Ирияния, а потом – Ирания (современные Иран и Ирак). Дальнейшее переселение с Ирия – страна стала называться Сирия. А когда из Асгарда, Беловодья, Лукоморья пришли жрецы – Асы, страна стала называться Ассирия, что значит: Асы с Ирия.

Ведические символы использовали кельты, этруски, египтяне, славяне, немцы, поморы, скифы, сарматы, мордва, удмурты, башкиры, чуваши, баски, канадцы, американцы и многие другие народы...

Индея – дальняя страна, что перешло в латынь как Индия.



Индия – современное название Дравидии от Индея. В Индии не говорят Индия, а говорят: Хинду, т.е. Хиндустан. Сейчас пишут “Ind”, а раньше писали: "End", т.е в значении - окончание, далеко. Что в латынь перешло как "Inde" – далекое место, далекая страна.

Богами мы называем небесных жителей, а тех Богов, которые живут на Земле, мы называем Асами. До сих пор: водитель – АС, т.е. Бог своего дела, врач – Ас, летчик АС, токарь АС. Поэтому и было: АС Бога ведаю. А когда писалось АЗ, т.е. АС, живущий на Земле, т.е. Бог, живущий на Земле. И страна наша называлась Асия. Т.е. страна Асов, где жили Рода Асов. Отсюда и получаем: РАСА, т.е. Р – Роды, А – асов, С - страны, А - асов. Всё англоязычное население как нас называет? Раша, т.е. Раса. А всех русских называют Рашен, т.е. Рассен. Но Расены - это один из четырех Родов Расы. Латиняне Расенов называли – этруски, т.е. этнос – русский. А греки называли их тиренами, т.е. тиранами, а за что? Греки напали, им тут же сдали сдачи, всё – тираны, варвары бородатые, раздеть себя не дают.

ГИПЕРБОРЕЯ

Из книги ВАлерия Уварова "Пирамиды"

В русских былинах, индийской "Ригведе", иранской "Авесте", в китайских и тибетских исторических хрониках, в германском эпосе, в кельтской и скандинавской мифологии описывается древнейшая северная земля, подобная Раю, где царил "золотой век". Населяли ту землю издревле славные люди дети "богов". Люди, имеющие генетическое родство с ними, несут в себе их особый ген, особую духовную силу "Хварно", которая, подобно легендарной птице Феникс однажды возродившись, сыграет спасительную и поворотную роль в судьбе цивилизации. Те немногие, кто ощущал в себе этот зов, искали легендарную Гиперборею − "Счастливый Остров, где от начала жизни на Земле бьет Источник Жизни", − чтобы прикоснувшись к нему, пробудить в себе древнее "Хварно", но время долго и крепко хранило тайну.

Тысячелетия назад великая Атлантида была поглощена водами Атлантического океана. Многие исследователи считают, что та же участь постигла и Гиперборею, которая покоится ныне на дне Северного Ледовитого океана. Но древнее Тибетское предание говорит, что:

"Белый Остров есть единственная местность, которая избежала общей судьбы всех материков после катастрофы. Он не может быть уничтожен ни водой, ни огнем, ибо он есть Вечная Земля".

Удивительно, но Тибет сохранил не только память о Гиперборее − там начинается путь, ведущий в ее сердце, величайший Сакральный Центр Мира, к Великой пирамиде Меру с окружающими ее мегалитическими сооружениями и спиралевидной дорогой, ведшей к Меру. Для того чтобы увидеть "путь" ведущий туда, воспользуемся указаниями древних и картой Меркатора, изданной его сыном в 1595 году.

Разгадать тайну этой карты пытались многие картографы. Непреодолимые трудности в ее понимании возникали у исследователей потому, что в работе над ней Меркатор использовал три разных источника – три разные карты, выполненные разными картографами, в разных проекциях и с разным уровнем точности. Но главная особенность, которую не увидели исследователи, и сам Меркатор не учел при составлении собственной карты, состояла в том, что карты-первоисточники изображали район Арктического бассейна в разные периоды геологической истории Земли. Одни отражали очертания Гипербореи и окружающих ее материков до потопа и отклонения оси Земли, другие – после. В результате, на карте Г. Меркатора царит путаница, в которой исследователи так и не смогли разобраться. Поэтому в сложившейся ситуации нам придется искать ответы самим. Перед тем, как мы сделаем это, начнем с главного.

Многочисленные древние источники свидетельствуют, что Гиперборея находилась на Северном полюсе. В частности, древнеиндийский эпос "Махабхарата" рассказывает:

"на Севере Молочного моря (Ледовитого океана) есть большой остров, известный под названием Швета Двипа… − страна блаженных, там Пуп – Центр Мира, вокруг которого вращаются Солнце, Луна и Звезды".

Следуя общему мнению, Г. Меркатор помещает Гиперборею на Северном полюсе, не зная, что в результате катастрофы к 11 000 году до нашей эры угол наклона оси вращения Земли и Северный географический полюс сместились. Каких-либо исследований по этому вопросу никто не проводил. О последствиях практически ничего не написано, поэтому в сложившейся ситуации нам придется разбираться самим. Сейчас мы попробуем выяснить, куда отклонилась ось Земли и на сколько.

Для этого вспомним, что великая пирамида атлантов смотрела своей северной гранью на север в южную грань Меру. Но Атлантида скрыта водами океана, зато сохранился Кайлас в Тибете. Для удобства, рассмотрим Кайлас сверху с помощью аэрофотосъемки (Ил. 30). Снимок сделан с высоты более 20 км и сориентирован строго по сторонам света. Центральная стрелка показывает направление на современный Северный полюс.



Ил. 30 Вид Кайласа сверху

Обратите внимание на плоскость северной стены Кайласа. Она смотрит не на север, а имеет отклонение, равное 15° западнее северного направления. Но, если в древности северная стена смотрела на Меру, тогда нужно опустить перпендикуляр к плоскости "отражателя" и, продлив его в северном направлении, посмотреть, куда он нас приведет. Проследуем этим путем (Ил. 31).



Ил. 31

Пройдя расстояние более чем в 7000 км, мы приходим на территорию Гренландии (Великий Белый остров). Теперь для выяснения местонахождения древнего полюса нужна еще одна направляющая от какого-либо сооружения в западном полушарии, сориентированного в древности на Сакральный Центр Мира. Тогда точка пересечения укажет на интересующий нас район. К счастью, Кайлас не единственный сохранившийся объект из тех, что были связаны с пирамидой Меру. Другим сооружением, сориентированным на нее (по древнему Канону) является комплекс пирамид Майя − "Город богов" Теотù-хуакàн.



Ил. 32 Теотù-хуакàн с высоты 5470 метров.

На фотографии, сделанной с высоты более 5 км (Ил. 32) видно, что центральная "дорога" Теотù-хуакàна, названная ацтеками по неведению "Дорогой мертвых", отклонена на 15° к востоку от северного направления. По замыслу строителей "дорога", идущая через весь комплекс к пирамиде Земли (Луны), указывала направление, ведущее к Меру – к главной пирамиде Земли. Неслучайно "Город Богов" назывался "обителью тех, кто знает дорогу к богам". Продолжив начинающуюся у пирамиды Кукулькана "дорогу" в направлении на Север, мы становимся свидетелями открытия, которое все ставит на свои места. "Дорога" приводит нас прямо на великий "Белый Остров" к Меру (Ил. 33).



Ил. 33 Ориентация Кайласа и Теотù-хуакàна на Меру

Таким образом две направляющие: "дорога к богам" Теотù-хуакàна и луч от северной грани Кайласа сошлись на территории Гренландии, указав место, где находилось сердце Гипербореи. В этой связи стоит вспомнить и о Куйве ("летящем человеке") древнем наскальном изображении на северо-западной стене берега Сейдозера (Сейдъявра). Если встать прямо перед изображением и посмотреть на "летящего человека" (Ил. 34), то направление взора окажется сориентированным прямо на Меру, а плоскость стены перпендикулярна направлению взора.



Ил. 34

А теперь, действуя методом "от обратного", определим местоположение небольшого острова в Атлантическом океане, где в древности находилась Великая пирамида атлантов. Для этого проведем прямую линию от Меру строго на юг (перпендикуляр к вектору "Кайлас – Меру" в направлении на юг, Ил. 35). Кстати, на карте Хаджи Ахмеда и других древних картах эта линия являлась нулевым меридианом. Далее, проведем другой вектор от западной грани Кайласа (Ил. 36) на запад до пересечения с нулевым меридианом (вектором "Меру – пирамида атлантов"). Именно в этом месте следует искать легендарную пирамиду Атлантиды. Это место является центром карты Хаджи Ахмеда, указывая, что координаты пирамиды атлантов служили "реперной" точкой для картосоставителей древней Атлантиды, чьи уцелевшие после потопа карты хранились в Александрийской библиотеке, а позже попали к туркам в Константинополь.



Ил. 35



Ил. 36 Северная грань (отражатель) Кайласа обращенная в сторону Меру (в тени). Западный "отражатель" освещен заходящим Солнцем.

Теперь рассмотрим особенности таинственной карты Меркатора 1595 года. Для того чтобы разобраться во всех ее странностях, нужно сравнить ее с современными рельефными картами морского дна Арктики. Для начала восстановим историческую справедливость и переместим Гиперборею Меркатора на то место, где находился Северный полюс до потопа (Ил. 37).



Ил. 37

Как видите, Гиперборея хорошо вписывается в Гренландию и северную часть Америки. Водная артерия, идущая от центра Гипербореи на Юг, точно повторяет абрис береговой линии западного побережья Гренландии в районе моря Баффина и пролива Дейвиса. Устье этой реки выходит точно в залив Лабрадорского моря. Водная артерия, уходящая на восток, заканчивается устьем рек, впадающих в фиорды в районе Земли Короля Кристиана X между мысом Брустер и островом Трейлл. Устье реки, несшей воды через территорию Гипербореи на север, впадает точно в залив моря Линкольна.

Теперь перенесем наше внимание на северо-восточное побережье Гипербореи Меркатора. На современной карте Гренландии это место соответствует мысу Нороструннинген, обведенному кружком (Ил. 38).



Ил. 38 Мыс Нороструннинген

На карте Меркатора в этом месте Гиперборея почти вплотную примыкает к материку, который он назвал "ASIAE PARS". На современной карте морского дна очертания этого материка точно соответствуют очертаниям севера Евразийского плато, ныне находящегося под водами Ледовитого океана. Посмотрите внимательно, здесь карта Меркатора очень точно описывает рельеф морского дна, показывая, какие громадные территории занимал север Сибири до потопа.

По мнению некоторых российских ученых, этот район Сибири погрузился под воду всего 2500 лет назад. Морские геологи считают, что этот участок морского шельфа был сушей 18 – 8 тысяч лет назад. Существует и другое мнение, что эта территория была сушей в гораздо более ранние времена. Если принять последнюю точку зрения, тогда мы сталкиваемся с уникальной ситуацией. В этом случае существование древней высокоразвитой цивилизации, которая закартировала этот участок в далекие доисторические времена становится очевидным и неизбежно единственно возможным объяснением точности карты Меркатора в этом месте. Если не древняя высокоразвитая цивилизация, то кто закартировал с такой точностью участок суши, который затонул, как считают некоторые специалисты, сотни тысяч лет назад?

От огромной территории севера Евразийского плато, некогда являвшегося сушей, сегодня над водой видны только Шпицберген, Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля и Новосибирские острова. Видны потому, что все вышеупомянутые острова были некогда горными возвышенностями севера Евразийского плато (Ил. 39).



Ил. 39

На карте Меркатора в этом месте изображен изрезанный полноводными реками материк – север Сибири (до потопа), скопированный, очевидно, с карты, имевшей допотопное происхождение. Примечательно, что на современных картах, показывающих рельеф морского дна этого региона, отчетливо видны русла почти всех больших сибирских рек (на подводном шельфе они в виде желобов), но уходящие от современной береговой линии на север почти на 1000 километров (Ил. 40).



Ил. 40 Русла великих сибирских рек на карте рельефа морского дна Северного Ледовитого океана.

Попытка примирить данные карты, привела к тому, что Новая Земля, Шпицберген, Кольский полуостров и прилегающие к ним районы оказались у Меркатора на 1850 км (около 1150 миль) западнее их истинного положения (Ил. 41). Исландия и затонувший впоследствии остров Огигия, скопированные с допотопного источника, оказались между Шпицбергеном и Новой Землей – на 15° восточнее их истинного положения (Ил. 42).



Ил. 41



Ил. 42

В результате незнания геологической истории Земли, Меркатор дважды изобразил на своей карте один и тот же район Арктики (допотопного и послепотопного периодов) со смещением в 15° относительно друг друга. Справедливости ради стоит сказать, что такого рода "накладки" встречаются и на других древних картах, например, на портулане Пири Рейса.

Большой остров, изображенный Южнее Гипербореи – это не Гренландия, как считают некоторые исследователи и сам Меркатор. Это полуостров Лабрадор. Сложность идентификации этого "острова" в том, что он перекочевал на карту Меркатора с сильно искаженного варианта древней допотопной карты, имевшей иную проекцию и ориентацию. Полуостров Лабрадор изображен на карте так, как его очертания (до потопа) были бы видны, если бы картограф рисовал карту, находясь в космосе над Исландией на высоте порядка 7000 км! Для сравнения взгляните на Ил. 43, показывающую рельеф морского дна в этом районе с указанной высоты.



Ил. 43. Сравнение элементов береговой линии северо-восточной части Британской Америки и полуострова Лабрадор с картой Меркатора. 1. Банка Флемиш-Кап. 2. Большая Ньюфаундлендская банка. 3. Мыс, находящийся ныне под водой в районе залива Мэн. 4. Мыс, находящийся ныне под водой в районе между полуостровом св. Чарльза и заливом Гус-Бей. 5. Мыс и часть береговой линии прежних очертаний полуострова Лабрадор в районе мыса Чидли, за которым начинается Гудзонов пролив.

Картографические материалы такого рода до потопа могли быть получены только с использованием летательных средств, высокоразвитых технологий и при наличии мощного математического аппарата, необходимого для создания специфических проекций (сферической тригонометрии). Как известно, после потопа у картосоставителей средневековья таких знаний и технических возможностей не было.

Все рассмотренные выше детали хорошо иллюстрируют факт, что мы нашли Гиперборею. Карта Меркатора, положенная в основу нашего исследования, была составлена из нескольких компонентных карт, на которых некоторые острова, крупные территории и даже целые материки изображены со смещением относительно друг друга и их истинного положения. Причина такого рассогласования – в изменении наклона оси Земли вследствие удара астероида.

Всеобщая потеря памяти о важнейших событиях в истории Земли привела к тому, что некоторые уцелевшие древние карты, составленные еще до потопа, использовались мореходами вместе с картами, составленными уже после него. Нередко это приводило к тому, что, ориентируясь по звездам и старым картам, мореплаватели промахивались мимо пунктов назначения. Известно, что во время своего плавания Колумб использовал одну из таких карт. Сверяя курс корабля по древней карте, он ждал, что вот-вот должна появиться земля, но не обнаружил ее там, где рассчитывал. В поисках суши ему пришлось проплыть еще около 1000 миль и столкнуться с угрозой бунта команды. В конце концов, он высадился на острове Сан-Сальвадор или на каком-то другом острове поблизости. В своей книге "Карты древних морских королей" Чарльз Хэпгуд пишет:

"Если вы посмотрите на Сан-Сальвадор на портулане Пири Рейса и отметите его долготу по основной сетке, то заметите, что он лежит к западу от 60-го меридиана, а не на 74,5° з. д., где ему в действительности надлежит быть. Но если вы повернете карту вокруг центра и теперь определите долготу острова на специфической Карибской проекции, то получите 80,5°. Отсюда ясно, почему запутался Колумб. Его ошибка состояла в том, что он не знал: карта может привести его к искажению направления примерно в 14° или к отклонению от истинного расстояния через Атлантику в 840 миль, что едва не повлекло за собой провал всей экспедиции".

Отклонение оси Земли произошло в юго-западном направлении, так как "небо упало к северу", что неизбежно привело к изменению значений координат, в первую очередь связанных с широтой. Неслучайно, адмирал Моррисон, изучавший документы первого плавания Христофора Колумба, отмечает:

"Ночью 2 ноября 1492 года, за два дня до полной луны он старался определить свое местоположение, измеряя высоту Полярной звезды деревянным квадрантом. После внесения небольших поправок он решил, что Пуэрто-Гибара находится на северной широте в 21°06', в действительности же это было 42° с. ш."

Сегодня, благодаря развитию науки и техники, можно получить карты любого участка Земли, отражающие действительность с высочайшим уровнем точности. Рассогласование древних карт более не создает нам проблем, являясь косвенным подтверждением истории с падением астероида и смещением оси. Восстановим картину последствий катастрофы по древним текстам, рассказывающим, что в результате удара астероида:

"…весь мир перевернулся, и звезды упали с неба. Это произошло оттого, что огромная планета упала на Землю…" в тот момент "сердце Льва достигло первой минуты головы Рака".

Чтобы понять, что стоит за этими словами, восстановим в памяти некоторые основы знаний предков. Издревле существовала только одна наука, с помощью которой можно было через тысячелетия с очень высоким уровнем точности передавать информацию о важнейших событиях и датах в истории Земли. Эта наука — астрономия. Для точной датировки событие должно быть "привязано" к положению звезд и восходу Солнца. Роль инструмента для такого рода "привязки" играли особые сооружения: пригоризонтные обсерватории, обелиски, пирамиды или Великий Сфинкс в Гизе, ориентированные точно по сторонам света. По замыслу строителей, Сфинкс являлся астрономическим маркером, для чего его тело было сориентировано точно на восток, на точку восхода Солнца на горизонте в день весеннего равноденствия (Ил. 44).



Ил. 44 Сфинкс, смотрящий на восходящее солнце.

Основное внимание астрономы древности уделяли зодиакальному созвездию, которое определяло астрологический "век", поднимаясь на рассвете в день весеннего равноденствия как раз перед восходом Солнца. То созвездие, что восходило непосредственно перед Солнцем (гелиакально), отмечало "место отдыха" Солнца. Его называли "Носителем Солнца", а также главным "столпом" неба.

Положение Солнца в этот день среди созвездий считалось указателем "часов" прецессии (качания) земной оси, влияющей на высоту звезд и созвездий, положение которых медленно и неуклонно меняется относительно точки восхода Солнца на горизонте в день весеннего равноденствия.

В результате прецессии происходит постепенное перемещение этой точки из одного созвездия (зодиакального знака) в другое, и так — по всем двенадцати созвездиям.

Теперь вспомним, что смена зодиакальных знаков в Большом Миротворном Круге длиной в 25920 лет происходит против часовой стрелки. Поэтому, если наблюдать положение восходящего Солнца в дни весенних равноденствий на фоне созвездий, возникает видимость, что созвездия движутся по порядку вдоль линии эклиптики против часовой стрелки, закатываясь за горизонт.

Судя по приведенному выше древнему тексту, и соответствующим изображениям на Дендерском Зодиаке, 13659 лет назад в год катастрофы Солнце в день весеннего равноденствия взошло в первой минуте "Головы Рака". Значит, катастрофа произошла в то время, когда Солнце находилось между Львом и Раком (Ил. 45).



Ил. 45 Фрагмент современной карты неба с выделенными зодиакальными созвездиями Льва, Рака и Близнецов

Примечание: по Славяно-Арийскому календарю это событие произошло на шесть столетий позже. Это было падения кусков луны Фатты, из-за чего погибла Атлантида. А Даария (Гиперборея) погибла на сотню тысяч лет раньше от падения другой луны - Лели.

Учитывая, что текст чудом сохранившегося предупреждения о грядущей катастрофе был получен жрецами Атлантиды, то, указанная в предупреждении дата была естественно привязана к горизонту, по которому атлантийские жрецы сверяли свои "часы", наблюдая восход Солнца из Атлантиды. Вероятнее всего с острова, где находилась их главная пирамида. Поэтому, восстанавливая картину происшедшего, учтем этот фактор и то, что Северный полюс находился там, где Меру. Соответственно, направление на восток будет смещено из-за смещения координатной сетки на 15° на юг вдоль древнего нулевого меридиана. Для наглядности воссоздадим ту астрономическую ситуацию на Ил. 46.



Ил. 46 Вид восточного неба из района расположения пирамиды атлантов. Реконструкция.

Изображение, словно экран монитора, переносит нас во времени и пространстве на высоту нескольких десятков километров над Землей в район южнее основного архипелага Атлантиды. Перед нами остров, на котором находится их основной центр связи – великая пирамида атлантов. Проведем стрелку от пирамиды в направлении на восток, к точке восхода Солнца в день весеннего равноденствия и, далее, спроецируем ее на небо. Эта стрелка указывает на "первую минуту первого градуса головы Рака". Так выглядело небо и звезды на нем в день катастрофы. Теперь представьте, как слева от нас со стороны северной Сибири над севером Европы, а затем южнее Британских островов, которые тогда были еще частью материка, в юго-западном направлении проносится гигантский астероид. Проходит минута, другая, и планету сотрясает страшный удар. От этого удара, рассказывает древний текст:

"...опора неба обрушилась, Земля была потрясена до самого своего основания. Небо стало падать к северу. Солнце, Луна и звезды изменили путь своего движения. Вся система Вселенной пришла в беспорядок. Солнце оказалось в затмении, и планеты изменили свои пути..."



Ил. 47

Удар астероида под углом к плоскости вращения Земли привел к тому, что ось вращения планеты начала постепенно наклоняться, разворачиваясь Северным полюсом к югу (Ил. 47). Сначала Северный полюс отклонился на 20° от исходного угла наклона оси, который до потопа составлял примерно 9°. С течением времени, в результате влияния сил инерции, угол отклонения оси вращения постепенно менялся. Согласно древнему тексту, Земля после удара астероида частично перевернулась. Затем стороны света поменялись своими местами. Солнце всходило на западном горизонте, а садилось на восточном. Геродот в своей "Истории" писал:

"В это время, рассказывали жрецы, Солнце четыре раза восходило не на своем обычном месте: именно, дважды восходило там, где теперь заходит, и дважды заходило там, где ныне восходит".

В китайском трактате "Хуайнаньцзы" это событие и изменение наклона земной оси описывается так:

"Небесный свод разломился, земные веси оборвались. Небо накренилось на северо-запад. Солнце и звезды переместились. Земля на юго-востоке оказалась неполной, и поэтому воды и ил устремились туда… В те далекие времена четыре полюса разрушились, девять материков раскололись… огонь полыхал не утихая, воды бушевали не иссякая".

От страшного удара астероида скорость вращения Земли немного замедлилась, что сначала вызвало колоссальную приливную волну, смывшую все на своем пути. Затем наклонение оси и замедление скорости вращения привело к тому, что механизм прецессии дал сбой и "…вся система Вселенной пришла в беспорядок". Жрецы, фиксировавшие все происходящее, оставили записи о том, что созвездия, располагавшиеся вдоль линии эклиптики, изменили направление своего прецессионного движения на противоположное. Древнеегипетский папирус утверждал, что времена года изменились:

"Зима приходила, как лето, месяцы следовали в обратном порядке, а часы перепутались".

Вместо привычного и естественного движения против часовой стрелки относительно восходящего на горизонте Солнца созвездия начали выкатываться из-за горизонта по часовой стрелке.

Проведенная на Ил. 46 к горизонту стрелка, указывавшая "место отдыха Солнца" перед падением астероида в первой минуте головы Рака, начала медленно смещаться вместе с горизонтом назад (вниз) к созвездию Льва (Ил. 48).



Ил. 48. Вид восточного неба из района расположения пирамид Гизы. Реконструкция.

Через некоторое время после катастрофы произошло то, о чем говорилось в полученном жрецами предупреждении. Астрономически – начиная с восхода Солнца в год катастрофы в первой минуте головы Рака, – точка последующих восходов начала смещаться вдоль линии эклиптики в обратном направлении, войдя в "сердце Льва". Зодиакально – двигаясь против часовой стрелки, "первая минута головы Рака вошла в сердце Льва". То, что движение было таким, подтверждает и Дендерский Зодиак, на котором Рак изменил свое местоположение на линии эклиптики, переместившись назад ко Льву (Ил. 49).



Ил. 49

Описанное в древнем папирусе зодиакальное событие произошло не сразу. "Обратный отсчет зодиакального времени" длился до тех пор, пока силы инерции и "внешнее вмешательство" не привели к тому, что вращение Земли ускорилось. Период сбоя и последовавшая за этим первая, самая критическая фаза нестабильности параметров Земли, длились несколько сот лет и менее заметно продолжается и сейчас. За это время отклонение оси вращения Земли, составившее вскоре после удара астероида 20° от исходного значения, постепенно уменьшилось, но ещё не вернулось в прежнее положение, вследствие чего Северный географический полюс Земли смещен на 15°.

Лишь через 1153 года после страшной катастрофы, когда планета уже несколько сот лет находилась в относительно стабильном состоянии, потомки жрецов, покинувших Атлантиду в составе флотилии Нээф-Туна и обосновавшихся в районе Средиземноморья, завершили сложнейшую работу по пересчету основных данных по цикличности и прецессионным ритмам. Судя по шкале времени Дендерского Зодиака, работа была завершена где-то к 10512 – 10500 году до нашей эры. В начале, используя знания, полученные некогда от Неферов, жрецы возвели систему обелисков с прилегающими к ним храмовыми сооружениями, на определенном расстоянии друг от друга. Затем, проводя наблюдения за прохождением звезд над обелисками ночью, и, изучая отбрасываемую ими тень днем (Ил 49а), жрецы произвели необходимые астрономические расчеты. С помощью этой простой, но очень эффективной системы жрецы получили данные о длительности прецессионного цикла, который после удара астероида и отклонения оси Земли составил 25920 лет.



Ил 49а

Знание цикла прецессии было для жрецов жизненно необходимо. Оно давало возможность произвести соответствующие вычисления для расчета календаря и создания системы мер, которая впоследствии станет основой древнеегипетского Канона, на базе которого поколения жрецов будут осуществлять планирование и строительство сооружений, настроенных на основные энергетические ритмы Земли и Космоса.

Подобная работа по пересмотру цикличности проводилась не только в Египте, но и в Китае, где, как рассказывает древний текст, император отправил гонцов на четыре стороны потемневшего света, чтобы заново определить Север, Восток, Запад и Юг и составить новый календарь.

Несмотря на то, что 12506 лет назад жрецы Атлантиды осуществили синхронизацию земных и астрономических часов, оставив об этом соответствующие записи, современные астрологи по сей день игнорируют внесенные тогда поправки, продолжая опираться в своих расчетах на космопланетарную цикличность, критически изменившуюся вследствие судьбоносного удара астероида более 13 тыс. лет назад.

Для того чтобы пролить свет на те события, попутно сверяя их с астрологическими часами, обратимся к Дендерским Зодиакам, которых в древнеегипетском храме ИУН-ТА-НЭЧЕТ (в Дендере) было несколько.

Система календарей в древнем Египте благодаря хорошо развитой астрономии была разработана блестяще. Календарь и шкала времени Дендерских Зодиаков строились на основе более древних текстов и длительных астрономических наблюдений. Для правильного понимания записей о доисторических событиях рассмотрим шкалу времени круглого Дендерского Зодиака Ил. 49.

Шкала внешнего круга зодиака составлена из фигур – Деканов, символизирующих ход времени. Идут Деканы в направлении против часовой стрелки. Это говорит о том, что они представляют собой не годовых деканов, а Деканов Большого Миротворного Круга, длительность которых на Дендерском Зодиаке непостоянна. Это естественно, так как до удара астероида и изменения угла наклона оси Земли прецессионный цикл был одним, а после удара астероида он стал другим. Поэтому плотность шагающих Деканов до стрелки А (в Раке) одна, а после катастрофы в секторе от стрелки В до стрелки С – другая.

Перед рассмотрением особенностей шкалы времени на Дендерском Зодиаке, уточним, что после катастрофы один Большой Миротворный Круг (цикл прецессии) стал равен 25920 годам.

Нахождение Солнца в наши дни на циферблате часов Дендерского зодиака показывает стрелка С. Это Декан 18 (Ил. 49). Время катастрофы показывает стрелка А, которая отмечает зону на линии эклиптики, где находилась первая минута первого градуса головы Рака в момент катастрофы (Солнце в Раке). Событие и его последовательность отражены на Зодиаке следующим образом.

Перемещаясь по созвездиям вдоль линии эклиптики против часовой стрелки, восход Солнца в день весеннего равноденствия в год катастрофы пришелся на первую минуту первого градуса головы Рака. Стрелка А, указывая эту дату на зодиакальных часах, касается первой минуты первого градуса круга зоны, где должна быть голова Рака на линии эклиптики. В этот момент произошла катастрофа, вследствие которой Рак делает неестественное перемещение назад и вверх, заняв место над головой Льва. Удар астероида, сломавший прецессионный механизм, привел к тому, что зодиакальное время "повернуло вспять". Стрелка наших зодиакальных часов переместилась на два Декана назад к точке В и остановилось, когда "сердце Льва вошло в первую минуту головы Рака", точнее сказать, – первая минута головы Рака вошла в сердце Льва (по прямому восхождению). С этого момента привычное направление хода прецессионных часов (против часовой стрелки) восстанавливается.

Для того чтобы получить представление о длительности образовавшейся "складки во времени", за которое Солнце два раза прошло по территории созвездия Льва и Рака, обратимся к линейному Дендерскому зодиаку, фрагмент которого приводится на Ил. 50.



Ил. 50. Линейный Дендерский Зодиак

Символика линейного Зодиака несколько отличается от символики круглого, потому что круглый Зодиак отражает ситуацию в астрологическом времени, а линейный – в физическом, движущемся всегда поступательно.

В левой и правой половинах линейного Зодиака Деканы (время) плывут в ладьях вдоль тела богини неба Нут, символизирующей космическое пространство. В каждой ладье должно быть по одному Декану, если они отражают нормальный ход событий. Начнем рассмотрение с левой половины. Направление движения Деканов сверху вниз по левой половине, затем – переход на правую, отражает ход против часовой стрелки, как и на круглом Зодиаке.

Под созвездием Льва изображены Деканы 1 и 2 – каждый в своей ладье. Все идет нормально, своим чередом. Затем Нут порождает Скарабея (Рака). Время переходит на правую половину. Две половины – это символическое деление шкалы времени (исторические эпохи) на две части: левая – до потопа, правая – после него (рождение нового времени).

На второй половине Зодиака, в секторе родившегося Скарабея (Рака) в самом начале вдоль тела Нут плывет маленькая ладья с Деканом-Коброй, стоящей на лотосе 3, а за ней, в одной ладье изображены сразу три Декана 4. Вот оно – наложение. Этот участок на рисунке обведен кругом.

Три Декана в одной ладье – это указание на необычное событие, когда в отрезок времени для одного Декана, уместилось три. Три Декана оказались в одной ладье потому, что Солнце после катастрофы совершило зодиакальный откат назад на два Декана, а затем возобновило нормальное движение вдоль линии эклиптики по Декану 1 – в сумме три. Иными словами, за время, отведенное одному Декану, Солнце по небу прошло три Декана, что соответствует записи на круглом Дендерском Зодиаке.

Объединив записи обоих Зодиаков можно с уверенностью утверждать, что вся зодиакальная последовательность события была следующей: Земля прошла через Эпоху Льва, вступила в Эпоху Рака, пробыв там первую минуту первого градуса, то есть один укороченный Декан (поэтому ладья, в которой сидит Кобра – маленькая). И тут происходит катастрофа. Зодиакально Земля совершает "скачок во времени", откатываясь в обратном направлении в Эпоху Льва. А затем, пройдя одну и ту же зону "по эпохе Льва" от его сердца к Раку дважды, Земля возвращается в то же место, где уже находилась в момент катастрофы. Иными словами, часть Эпохи Льва и начальный Декан Эпохи Рака был пройден Землей два раза.

Маленький Декан 3 и следующая за ним ладья 4 с тремя Деканами, говорят, что период с момента катастрофы и "поломки прецессионного механизма", "отката зодиакального времени назад" до восстановления механизма прецессии был достаточно коротким по сравнению с нормальным ходом зодиакального времени, когда три Декана по 720 лет равны Эпохе в 2160 лет. В рамках физического времени все произошло в течение одного Декана.

Все эти странности с Деканами (при сопоставлении Зодиаков, учитывая погрешность, связанную с постепенным, еле заметным изменением угла наклона оси Земли) дают тот "разнобой" в 608 лет, который существует между современной астрономией и астрологией.

Не веря в глубину знаний древних, ни астрономы, ни астрологи даже не догадались поискать ответ у египтян на это очевидное разночтение. Ну а египтологи, археологи, историки недостаточно подкованы в фундаментальных науках, чтобы, как минимум, правильно сформулировать вопрос.

Практически, в результате описанных выше событий мировые зодиакальные часы показывают сегодня время неправильно – все давно изменилось. И ни в одной публикации, ни в беседах с профессиональными астрологами Вам не удастся выяснить причину, почему астрологически считается, что Земля уже вступила в Эпоху Водолея. День весеннего равноденствия, по месту нахождения которого в конкретном знаке зодиака и дается название Эпохе, в 2006 году пришелся на 18 марта. В этот день небо показало, что по территории созвездия Рыб пройдено примерно 3/5 пути, и переход точки весеннего равноденствия в созвездие Водолея наступит еще через каких-то 608 лет. Дату перехода в Эру Водолея Международный Астрономический Союз обозначил: это 2614 год. Чтобы убедится в этом, достаточно внимательно посмотреть на небо. Поэтому, следуя по океану жизни, люди, доверившиеся астрологам и астрологическим картам, оказывались и будут оказываться в том же положении, что и Христофор Колумб, пытавшийся найти Америку с помощью копии допотопной карты. Как Вы помните, он промахнулся мимо пункта назначения почти на 1000 миль. То же самое ожидает людей, пытающихся сориентироваться в запутанных течениях жизни по старой астрологической карте. На практике это означает, что астрологические ритмы гороскопов никак не согласованы с реальной ритмикой космоэнергетических и космосоциальных циклов, из чего следует, что астрология живет в абстрактном времени, поэтому, по сей день не считается наукой, существуя в отрыве от реальности.

Сохранившиеся древние исторические хроники и проведенное исследование показывают, что в течение последних 16000 лет крупные астероиды, размеры которых превосходили десятки километров в поперечнике, поражали Землю дважды: более 13 тыс. лет назад Азорский астероид и Тихоокеанский астероид (Куски Фатты).

Источник: http://energodar.net/ha-tha.php?str=nasledie/daariya