Атлантида и Гиперборея – столкновение цивилизаций. Валерия Кольцова. Часть 1
Гиперборея и Атлантида, война.
Автор-сказительница – Валерия Кольцова
Часть 2 – https://youtu.be/mL_CPtm2QRU
Легендарные цивилизации прошлого… Какие они были? Что привело к их гибели и Всемирному потопу, описанному у многих народов Земли? Где искать прародину наших предков? Как древний конфликт отражается в современном мире? Об этом поговорим в передаче «Атлантида и Гиперборея – столкновение цивилизаций».
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