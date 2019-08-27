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Атлантида и Гиперборея – столкновение цивилизаций. Валерия Кольцова. Часть 1

19:20. 27 августа 2019 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:

Гиперборея и Атлантида, война.

Автор-сказительница – Валерия Кольцова
Часть 2 – https://youtu.be/mL_CPtm2QRU

Легендарные цивилизации прошлого… Какие они были? Что привело к их гибели и Всемирному потопу, описанному у многих народов Земли? Где искать прародину наших предков? Как древний конфликт отражается в современном мире? Об этом поговорим в передаче «Атлантида и Гиперборея – столкновение цивилизаций».

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6HX8KoecJVA

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