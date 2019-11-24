Звездные врата Шри-Ланки.
12:09. 24 ноября 2019 259 просмотров 4 коммент. Опубликовал: BlackCat
ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА ШРИ-ЛАНКИ КАК КЛЮЧ К СИСТЕМЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИНФРАЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ ДОИСТОРИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
Прежде всего я хочу выразить огромную благодарность своим друзьям из Шри-Ланки, которые вдохновили меня на написание этой статьи и обеспечили меня уникальными идеями и материалами:
Чанака Чатуранга;
Тарака Чатуранга;
Ришан Дилипа;
Диланта Манеш Перера;
Суруя Бандара.
Чанака Чатуранга;
Тарака Чатуранга;
Ришан Дилипа;
Диланта Манеш Перера;
Суруя Бандара.
Саквала Чакрая.
Одно из красивейших мест Шри-Ланки - удивительный парк Ранмасу Уяна (Парк Золотых Рыбок), зажатый между озером Тиса Уэва и храмом Исурумуния в городе Анурадхапура, представляет собой не только место приятного времяпрепровождения королевских особ древности, а и таинственную, полную загадок и неразрешимых вопросов территорию, история которой до сих пор является предметом жарких научных споров в кругах историков и археологов.
Там мы можем видеть удивительный и труднообъяснимый артефакт, доставшийся человечеству в наследие от древней цивилизации Шри-Ланки. Возможно, неспроста он был высечен на гранитной скале древнейшего города острова и древнейшей же его столицы. Этот артефакт носит название Саквала Чакрая, но также он известен как Звездные Врата Шри-Ланки.
Там мы можем видеть удивительный и труднообъяснимый артефакт, доставшийся человечеству в наследие от древней цивилизации Шри-Ланки. Возможно, неспроста он был высечен на гранитной скале древнейшего города острова и древнейшей же его столицы. Этот артефакт носит название Саквала Чакрая, но также он известен как Звездные Врата Шри-Ланки.
|Рисунок Саквала Чакрая - Звездные врата Шри-Ланки
Саквала Чакрая представляет собой резьбу на неровной поверхности гранитной скалы в виде некой "странной круговой диаграммы". Прорезанная неглубокими бороздами на искривленной (если стоять лицом к ней, левый край скалы уходит от нас вглубь) поверхности скалы, в проекции спереди она тем не менее выглядит как правильная окружность немногим менее 2-х метров в диаметре, разделенная на прямоугольные сегменты с фигурами в центре, в большинстве своем являющимися изображениями круга с вписанным в него крестом. Эта "круговая диаграмма", как колесо шиной, опоясана полосой, на которой изображены различные представители морской фауны, плывущие по часовой стрелке.
|
Шри-Ланкийские Звездные Врата Саквала Чакрая находятся рядом с северной границей скального храма Исурумуния, у самого подножия насыпи озера Тиса Уэва, в Парке золотых рыбок Ранмасу Уяна, знаменитом своими уникальными гранитными бассейнами, как в Сигирии.
Самое первое и весьма подробное описание Звездных Врат дал известный археолог Гарри Белл (Harry Charles Purvis Bell, 1851 - 1937) в своем отчете об экспедиции "Archaeological Survey of Ceylon North-Central and Central Provinces, Annual Report", написанном в 1901 году. Ссылка на файл отчета (англ.): link to PDF.
Тем не менее, однозначного ответа на вопрос, что же такое Саквала Чакрая, не существует. В этой статье я делаю попытку разобраться в данном вопросе, пояснив значение как отдельных изображенных на ней символов, так и смыслового значения ее в целом.
Значение названия.
Прежде всего, давайте разберемся, что же значит это название - Саквала Чакрая.
Саквала:
- Это т.н. "бана", или слово, произнесенное Гаутамой Буддой в своих проповедях. Оно обозначает солнечную (звездную) систему, одну из бесконечного их множества во Вселенной, в пределах которой распространяется свет центральной звезды. Каждая Саквала содержит Землю, рай и ад (в значении сфер добра и зла, причем в оккультизме наша планета Земля отождествляется с адом); достигнув высшей точки своего развития, она приходит в упадок и затем уничтожается, чтобы потом возродиться вновь, с некой регулярной периодичностью, подчиняясь некому непреложному закону.
- В прямом переводе сингальское слово "саквала" значит Вселенная, или Галактика.
Чакрая, или Чакра:
- В переводе с санскрита означает колесо, или диск.
- Также означает диск, или вращающийся круг, на сингальском языке.
- С точки зрения буддизма означает структуру Вселенной или цикл вращения (круговорот) жизненных форм.
Таким образом, значение названия Саквала Чакрая можно трактовать, как "Круговорот (жизни во) Вселенной".
Но при этом мы не должны забывать, что мы не имеем ни малейшего понятия о том, кем и когда было придумано это название. Возможно, в древнейшие времена Саквала Чакрая называлась по-другому. Мы можем с уверенностью предполагать это, так как многие объекты древней Анурадхапуры должны быть много старше самого буддизма как такового...
Комментарий от себя: современными доступными нам методами невозможно определить возраст резьбы на камне (его обработки). Использующийся в науке радиоуглеродный метод (анализ) определения возраста окаменелостей может быть применен только к органике, то есть материалам, имеющим биологическое происхождение.
Комментарий от себя: современными доступными нам методами невозможно определить возраст резьбы на камне (его обработки). Использующийся в науке радиоуглеродный метод (анализ) определения возраста окаменелостей может быть применен только к органике, то есть материалам, имеющим биологическое происхождение.
Давайте же рассмотрим эту загадку, так сказать, под другим углом, пытаясь осмыслить ее своим собственным способом, отличающимся от методологии официально принятых теорий и версий.
Исследование имеющихся версий о предназначении.
О том, что есть на самом деле Саквала Чакрая, существуют следующие версии:
1. Согласно официально принятой версии, описанной в вышеуказанном "отчете об экспедиции" Гарри Белла, Саквала Чакрая - это древняя "карта мира", по-видимому, древнейшая из известных человечеству.
Согласно этой версии, концентрические круги в центре однозначно означают Саквалу (мир) со Шри Янтрой или священной горой Маха Меру в центре, окруженной семью морями (Сиданта) и стенами из скал (Югандара). Солнце и Луна (на горизонтальной линии) расположены по обе стороны от Саквалы. Вокруг разбросаны многочисленные иные миры, представленные в виде кругов с вписанными крестами, делящими их на четыре равных части. Вокруг (во внешнем кольце) представлен "водный мир", в котором слева направо плывут разнообразные представители морской фауны.
С другой стороны, Саквала Чакрая интерпретируется как восприятие мира тантрическими буддистскими монахами, для использования в буддистских медитациях.
Согласно этой версии, концентрические круги в центре однозначно означают Саквалу (мир) со Шри Янтрой или священной горой Маха Меру в центре, окруженной семью морями (Сиданта) и стенами из скал (Югандара). Солнце и Луна (на горизонтальной линии) расположены по обе стороны от Саквалы. Вокруг разбросаны многочисленные иные миры, представленные в виде кругов с вписанными крестами, делящими их на четыре равных части. Вокруг (во внешнем кольце) представлен "водный мир", в котором слева направо плывут разнообразные представители морской фауны.
С другой стороны, Саквала Чакрая интерпретируется как восприятие мира тантрическими буддистскими монахами, для использования в буддистских медитациях.
Итак, могла ли Саквала Чакрая изначально быть "картой мира", как это предполагают приверженцы классического буддизма и индуизма? На мой взгляд, это вряд ли возможно.
И в доказательство этого у меня есть несколько серьезных аргументов, основывающихся на многочисленных фактах:
1.1. Саквала Чакрая, при кажущемся на первый взгляд подобии, на самом деле кардинально отличается от Шри Янтры с Маха Меру, не имея с ней ничего общего, кроме больших окружностей. Это совершенно разные изображения с разными значениями.
|Шри Янтра, плоский рисунок
|Отлитая в бронзе объемная модель Шри Янтра с МахаМеру
Таким образом, мы видим, что Саквала Чакрая выглядит совершенно иначе - с четко прочерченными прямоугольными областями, образуемыми ровными прямыми линиями, пересекающимися под прямыми углами.
Сама композиция логично делится на верхнюю и нижнюю половины горизонтальной линией, которая и является общей для них линией симметрии. Симметрия почти идеальна, за исключением двух прямоугольных областей в левой верхней четверти, куда вписаны некие необъяснимые символы.
Изображение содержит стандартные элементы - два набора из семи концентрических кругов с точкой в центре, подобные одна другой прямоугольные области и круги с вписанными в них и делящими на равные четверти крестами. Центральный набор концентрических кругов ровно в два раза больше по диаметру, чем верхний.
Практически все ее графические элементы - стандартные, за исключением нескольких, на которых мы подробно остановимся позже.
Шри Янтра же нарисована путем вписывания в окружность двух взаимно ориентированных наборов треугольников различных размеров, определенным образом смещенных по своим центрам относительно друг друга.
Кстати, вот ссылка на очень интересную статью о том, как нарисовать Шри Янтра (на англ. языке).
Это Звезда Давида, или Маген Давид ("Щит Давида") - символ из двух наложенных друг на друга равносторонних треугольников вершинами вверх и вниз, в настоящее время считающийся символом еврейской самоидентификации и изображенный на флаге государства Израиль, хотя раньше он совсем не был символом Иудаизма. Изначально это - древний индуистский символ под названием Анахата Чакра, сердечная чакра любви. Согласитесь, здесь есть о чем поразмыслить...
1.2. Знак в виде креста, расположенного внутри круга (которых полно на изображении Саквала Чакрая) - это Солнечный Крест, более известный как Солнечное Колесо. Это древнейший символ человеческой пра-цивилизации, характерный для доисторических культур еще со времен неолита до бронзового века (предположительно 7000 - 3000 года до н.э.). Этот символ не может иметь никакой прямой связи с буддизмом или индуизмом.
Такие круги с крестами внутри в большом количестве встречаются, например, в виде символов, вырезанных на крышах каменных дольменов Западного Кавказа.
Такие круги с крестами внутри в большом количестве встречаются, например, в виде символов, вырезанных на крышах каменных дольменов Западного Кавказа.
Кроме того, термины "Солнечный крест" и "Солнечное колесо" являются современными, основанными всего лишь на предположении официальной науки о том, что древние люди поклонялись солнцу и рисовали его таким образом. Истинное значение этого символа в доисторические времена современной науке не известно!
Интересная подробность: это также астрологический символ планеты Земля.
1.3. Изображений, подобных Саквала Чакрая, нет в индуистской или буддистской культурах.
Интересная подробность: это также астрологический символ планеты Земля.
1.3. Изображений, подобных Саквала Чакрая, нет в индуистской или буддистской культурах.
1.4. Исторического наследия, подобного Саквала Чакрая, нет вообще нигде в мире, за исключением некоторых ее элементов в доисторической культуре неолита, на чем мы подробно остановимся позже.
Таким образом, можно с определенностью заявить, что изначально Саквала Чакрая не была артефактом ни одной из известных нам религий и соответственно не могла отражать религиозные представления об устройстве мира.
2. На позднем этапе некоторые историки трактуют Саквалу Чакраю как описание эволюции жизни на Земле, с точки зрения древних людей.
Как и в предыдущем случае, ее изображение не может быть описанием эволюции, о чем нам явно свидетельствуют такие факты:
2.1. На Саквала Чакрая изображены только представители морской фауны. На ней нет ни одного представителя сухопутной экосистемы, и тем более, ни одного человека.
2.2. Зато на ней, среди морских обитателей, изображены некоторые неизвестные нам существа, которые не могут быть идентифицированы современной наукой. При известной доле воображения одно из существ может быть признано мифическим существом - русалкой, сиреной или "морской девой", известным человечеству еще со времен Вавилонского царства.
Намного логичнее предположить, что морские обитатели были изображены на Саквале Чакрае для того, чтобы показать некую ее связь (возможное предназначение) с подводным миром, жителями океанских глубин. Какую связь и какой в этом смысл, мы рассмотрим позже.
Интересная подробность: В древнеиндийском эпосе "Махабхарата" один из богов по имени Индра дает человеку Арджуне оружие (обучив им пользоваться), с помощью которого хочет расправиться со своими "нечеловеческими врагами", обитающими на дне океана:
Намного логичнее предположить, что морские обитатели были изображены на Саквале Чакрае для того, чтобы показать некую ее связь (возможное предназначение) с подводным миром, жителями океанских глубин. Какую связь и какой в этом смысл, мы рассмотрим позже.
Интересная подробность: В древнеиндийском эпосе "Махабхарата" один из богов по имени Индра дает человеку Арджуне оружие (обучив им пользоваться), с помощью которого хочет расправиться со своими "нечеловеческими врагами", обитающими на дне океана:
Есть у меня враги - данавы, ниватакавачами
зовут их;
Но трудно их достичь: они живут, забравшись
в недра океана.
Говорят, их триста миллионов (как на подбор),
они равны видом и пышут силой.
Их там победи! Пусть это будет твоей платой
учителю...
Расправа с ниватакавачами не заставила себя долго ждать. С помощью божественного оружия Арджуна уничтожает этих могущественных демонов (демон дословно переводится "знающий"). Как знать, возможно именно Арджуна и уничтожил эту расу русалок-ниватакавачей, обитателей подводного мира, изображенных на Саквале Чакрае, после чего предания о них стали мифами...
3. Саквала Чакрая - это архитектурный план древней столицы острова Анурадхапуры либо монаршей резиденции Сигирии, или же всего острова Шри-Ланка.
Я бы сказал, что эта версия очень логична. Более того, можно предположить, что это архитектурный план некоего объекта, окруженного водой (острова Цейлон) либо даже целого комплекса, размещенного на территории всей планеты Земля (тоже окружена водой).
Так, Айвен Сандерсон составил карту электромагнитных аномалий Земли, на которой указал двенадцать районов, в которых магнитные аномалии и другие аберрации связаны с тесным спектром различных физических феноменов, и в которых наиболее часто бесследно исчезают самолеты и корабли. Эти районы, равномерно расположенные по поверхности планеты, в некотором роде напоминают равномерное расположение "солнечных крестов" Саквалы Чакраи.
4. Но самая невероятная и фантастическая версия гласит, что Саквала Чакрая указывает на существование реальных звездных врат - устройства для телепортации, расположенного в Анурадхапуре и использовавшегося пришельцами для посещения Земли. То есть данное изображение может содержать в себе некий ключ к космическим путешествиям через портал с использованием телепортационных технологий.
Несмотря на то, что это очень фантастическая версия и принимать ее во внимание в данный момент нельзя по причине отсутствия на то веских доказательств, не стоит отказываться от нее полностью, как от заведомо ложной. Различные версии не обязательно должны взаимоисключать друг друга...
Несмотря на то, что это очень фантастическая версия и принимать ее во внимание в данный момент нельзя по причине отсутствия на то веских доказательств, не стоит отказываться от нее полностью, как от заведомо ложной. Различные версии не обязательно должны взаимоисключать друг друга...
Открытие Саквалы Чакраи в свое время породило волну исследований среди археологов и историков, изучавших доисторические цивилизации. Некоторые из них усмотрели параллели между звездными вратами Шри-Ланки и "звездными вратами", найденными в храме Абу Гораб (Мемфис, Египет), а также "вратами богов" в Перу. Странное подобие этих трех артефактов и расположение их вблизи источников воды, а также продвинутые инженерные решения и технологии, использовавшиеся в местах их расположения, породили многочисленные теории.
Так, в сентябре 1996 года, в горном районе Перу неподалеку (в 35 км.) от города Пуно были найдены "врата богов" - Пуэрто де Хау Марка, названные так местными индейцами за их схожесть с гигантским дверным проемом.
Этот гигантский проем вырезан в граните скалы на высоте 4300 метров над уровнем моря. Местность ничем не примечательна. Ворота в никуда. По центру гигантского прямоугольника в скале внизу вырезан меньший проем, нечто, похожее на двери.
У инков есть легенда о том, как первый царь-жрец Амару Муру путешествовал через этот портал, используя для его активации золотой диск, якобы упавший с неба. Легенда гласит, что он открыл диском портал между мирами и вошел в него, после чего его больше никто не видел.
Этот гигантский проем вырезан в граните скалы на высоте 4300 метров над уровнем моря. Местность ничем не примечательна. Ворота в никуда. По центру гигантского прямоугольника в скале внизу вырезан меньший проем, нечто, похожее на двери.
У инков есть легенда о том, как первый царь-жрец Амару Муру путешествовал через этот портал, используя для его активации золотой диск, якобы упавший с неба. Легенда гласит, что он открыл диском портал между мирами и вошел в него, после чего его больше никто не видел.
|"Звездные врата" Абу Гораб - часть "царского некрополя" Абусир
В 20 минутах езды от Великой пирамиды Хеопса, хорошо видимый в ясный день с плато Гиза, находится одно из величайших сокровищ древности и самых необычных мест на нашей планете.
Место под названием Абу Гораб (Абу Гураб) или "воронье гнездо", как и остальная часть комплекса пирамид и храмов Абусир, расположены на территориях, тянущихся вдоль реки Нил к югу от Каира, закрытых от публичного посещения. Там также запрещено проводить археологические раскопки.
Археологи со странной настойчивостью квалифицируют эти объекты как "храм солнца", "царский некрополь" или "погребальный комплекс", отождествляемый с новым культом Ра. Египтологи всегда применяют такой подход, когда истинное предназначение объекта установить невозможно.
Подробно об этом месте (на англ. языке) вы можете прочитать здесь.
Наиболее популярным является предположение, что Звездные Врата использовали инопланетяне, добывавшие на Земле золото. Теория основана на том, что все эти три объекта расположены на берегах водоемов (или были расположены около 5000 лет тому назад) и имеют развитую сеть подземных тоннелей, бункеров, бассейнов и другой "водопроводной" архитектуры, вероятно использовавшейся для промывки золота. Так, "Ворота богов" в Перу расположены рядом с озером Титикака, Абу Гораб - на берегах Нила и Саквала Чакрая - на берегу озера Тиса Уэва.
Сторонники теории "добычи пришельцами золота из земных вод" считают, что найденные там водные каналы, камеры, резервуары и фильтры являются частью сложного механизма, разработанного инопланетянами тысячи лет тому назад.
Ели эта теория верна, Ранмасу Уяна в Анурадхапуре когда-то был одним из основных центров добычи и переработки золота инопланетянами, которые прибывали на Землю через Звездные Врата.
Тем не менее археологи отвергают эту теорию как плод больного воображения отдельных ученых.
Ели эта теория верна, Ранмасу Уяна в Анурадхапуре когда-то был одним из основных центров добычи и переработки золота инопланетянами, которые прибывали на Землю через Звездные Врата.
Тем не менее археологи отвергают эту теорию как плод больного воображения отдельных ученых.
Вывод: пока не будут представлены более веские доказательства этой теории "добычи золота пришельцами, посещавшими Землю через Звездные Врата", она не может быть принята во внимание.
5. Некоторые ученые полагают, что Саквала Чакрая - это некое секретное послание пришельцев, которых древние люди воспринимали, как богов.
Как и вышеизложенная теория Звездных Врат, она также не должна быть принятой во внимание до получения каких-либо веских доказательств. В то же время, в ней есть своего рода рациональное зерно, достойное хотя бы краткого описания.
Теория "древнейших пришельцев", напрямую относящаяся к Анурадхапуре - месту расположения Саквалы Чакраи, имеет место в современных научных кругах.
Так, в соответствии с открытием, совершенным в 1996 году исследователем и историком Михиндукуласурия Сусанта Фернандо, три основных ступы Анурадхапуры - Джетавана (Джетаванарамайя), Руванавели (Руванавелисайя) и Мирисаветия расположены в точном соответствии с расположением трех звезд в созвездии Ориона, называемых Ригель, Альнитак и Беллатрикс.
|Созвездие Ориона с обозначением основных звезд
Данное открытие Фернандо было описано в его книге "Тайны пришельцев на Шри-Ланке и в Египте", изданной в 1997 году (к сожалению, доступна только на английском языке).
Этот факт также подтвержден в книге "Зеркало небес", написанной британским ученым Грэмом Хэнкоком и опубликованной в 1998 году.
6. Моя собственная версия о том, что же такое Саквала Чакрая на самом деле. Как инженер, я без всяких сомнений заявляю, что Саквала Чакрая более всего похожа на некий конструкторский чертеж или техническую схему, исходя из графических принципов ее начертания и использования множества стандартизированных элементов. Вот вам несколько образцов такого подобия:
|Архитектурный план северо-восточного угла храма Парфенона
Иными словами, это скорее всего архитектурный план или чертеж (схема) некоего технического устройства или даже комплекса. Это устройство или комплекс может быть размером с город, остров или даже планету. Почему бы и нет? Кроме того, я бы сказал, что подобие изображенных на этом чертеже стандартных элементов свидетельствует о том, что комплекс состоял из подобных технических частей (оборудования).
Кроме того, хочу еще раз обратить ваше внимание на тот факт, что различные теории не обязательноявляются взаимоисключающими, они могут дополнять друг друга.
Итак, предлагаю исследовать мою собственную версию о предназначении Саквалы Чакраи с точки зрения современных знаний и технологий. Даже если нам не удастся разгадать эту загадку полностью, возможно, мы приблизимся к ее пониманию максимально близко.
Анализ символов чертежа Саквала Чакрая.
Прежде всего, я хотел бы обратить Ваше внимание на то, что исходя из логики и рационального воображения, символы на чертеже Саквала Чакрая очень сильно напоминают некоторые обозначения электротехнических элементов, связанных с колебательными процессами и радиосвязью.
Здесь я считаю нужным сделать обязательное отступление, прежде чем перейти к дальнейшему анализу чертежа Саквала Чакрая. Настоятельно рекомендую вам, мои уважаемые читатели, внимательно ознакомиться с ним, чтобы не утратить нить моих дальнейших рассуждений, не смотря на возможные трудности с пониманием технических деталей.
Итак, в 2013 году, группой энтузиастов из России и Украины под руководством радиоинженера Владимира Яшкардина, был опубликован открытый исследовательский проект SCIROCCO.
Целью данного проекта является изучение истинного предназначения и цели строительства доисторическими цивилизациями пирамид, мегалитов и других необъяснимых объектов (число которых не менее 100 000 на нашей планете), с точки зрения Теории волн и Теоретических основ радиотехники (ТОР).
По моему мнению, на данный момент это единственная наиболее логичная, полная и подтверждаемая с научной точки зрения теория, объединяющая воедино многочисленные загадки доисторических цивилизаций Земли и дающая им вполне рациональное объяснение: SCIROCCO. Инфразвуковой виброакустический широковещательный интерфейс.
Данная теория была опубликована в научно-аналитическом журнале: "Инновации и инвестиции №3 2013. с.155-161. Инфразвуковой широковещательный интерфейс SCIROCCO. Яшкардин В.Л."
Вкратце, пирамиды на плато Гиза в Египте являются очень мощными виброакустическими инфразвуковыми генераторами и передатчиками, неким аналогом современного Останкино (станции современного теле- и радиовещания), предназначенными для вещания и передачи аудио и видео информации на огромные расстояния, возможно даже по всему земному шару. Например, пирамида Хеопса генерировала 7 разных частот: 9.2-10.3-10.9-12.25-13.75-15.4-16.35 Гц (вспоминаем семь концентрических кругов на Саквала Чакрая).
|Физическая схема пирамидального виброаккустического
инфразвукового передатчика
На схеме цифрами обозначены:
1. Резонатор (камертон).
2. Камера активного резонансного усилителя.
3. Фокусирующий уголковый отражатель.
4. Канал подачи положительного потенциала энергии.
5. Канал подачи отрицательного потенциала энергии.
6. Гранитная пластина(мембрана) положительного потенциала ветровой энергии.
7. Гранитная пластина(мембрана) отрицательного потенциала ветровой энергии.
8. Отвод сигнала с выхода усилителя в положительную обратную связь (ПОС).
9. Выключатель ПОС.
10. Канал положительной обратной связи (ПОС).
11. Волновой канал.
12. Резонансный вибратор.
13. Устройства согласования.
Технические характеристики передатчика SCIROCCO пирамиды Хеопса (для примера):
- вес передатчика: 6,25*109 кг
- габариты: 230х230х146 м
- мощность передатчика, создаваемая силой ветра : 2 МВт (при силе ветра 10м/с)
- мощность передатчика, создаваемая силой Кориолиса: 2 МВт (при силе ветра 10м/с)
- общая мощность передатчика: 4 МВт (для сравнения - мощность передатчика 1-го ТВ канала Останкино - 0,04 МВт)
- несущая частота: 12,25 Гц
- глубина модуляции: 12,25±33% Гц
- длина волны несущей частоты: 28 м (в воздухе 343 m/s), 498 м (мрамор 6100 m/s), 368 м (бетон 4500 m/s), 314 м (в граните 3850 m/s), 294 м (кирпич 3600 m/s)
- частота каменного резонатора номинальная: 196/98 Гц закрытый/открытый
- набор частот вариант 1 (7 частот): 9.2-10.3-10.9-12.25-13.75-15.4-16.35 Гц
- набор частот вариант 2 (13 частот): 9.2-9.75-10.3-10.6-10.9-11.525-12.25-13-13.75-14.575-15.4-15.875-16.35 Гц
- источник энергии: ветровой поток (постоянно дующий южный ветер "Сирокко - Scirocco").
- вес передатчика: 6,25*109 кг
- габариты: 230х230х146 м
- мощность передатчика, создаваемая силой ветра : 2 МВт (при силе ветра 10м/с)
- мощность передатчика, создаваемая силой Кориолиса: 2 МВт (при силе ветра 10м/с)
- общая мощность передатчика: 4 МВт (для сравнения - мощность передатчика 1-го ТВ канала Останкино - 0,04 МВт)
- несущая частота: 12,25 Гц
- глубина модуляции: 12,25±33% Гц
- длина волны несущей частоты: 28 м (в воздухе 343 m/s), 498 м (мрамор 6100 m/s), 368 м (бетон 4500 m/s), 314 м (в граните 3850 m/s), 294 м (кирпич 3600 m/s)
- частота каменного резонатора номинальная: 196/98 Гц закрытый/открытый
- набор частот вариант 1 (7 частот): 9.2-10.3-10.9-12.25-13.75-15.4-16.35 Гц
- набор частот вариант 2 (13 частот): 9.2-9.75-10.3-10.6-10.9-11.525-12.25-13-13.75-14.575-15.4-15.875-16.35 Гц
- источник энергии: ветровой поток (постоянно дующий южный ветер "Сирокко - Scirocco").
Итак, с учетом вышеизложенной информации, вооруженные новыми знаниями о доступной древним цивилизациям технологии глобального инфразвукового вещания, мы исследуем значение символов, изображенных на чертеже Саквала Чакрая.
1. Значение центрального и левого верхнего элементов - двух наборов из семи концентрических окружностей с точкой в центре.
|Центральный элемент Саквала Чакрая
Это не может быть обозначением, например, Солнечной системы, потому что здесь только семь кругов. Солнечная система включает в себя восемь планет (было больше), астероиды, протопланеты, кометы и т.п.
С большой вероятностью это изображение некоего колебательного процесса, переменного распространения энергии волнами из центральной точки (антенны).
|Распространение волн (энергии колебаний) по
поверхности воды, вызванное падением капли
|Символ распространения энергии колебаний в пространстве -
радиоволны (электромагнитные колебания),
излучаемые антеннами
Так что мы можем предположить, что древние авторы чертежа были хорошо знакомы с особенностями колебательных процессов, в чем мы еще не раз убедимся в дальнейшем.
2. Этот символ очень похож на объемную 3Д модель одной из пирамид на плато Гиза (более всего - Хеопса) в аксонометрической проекции, с подземными тоннелями:
|Рисунок пирамиды на Звездных Вратах в
аксонометрической проекции (объемная модель)
|Объемная 3Д модель пирамиды Хеопса - рисунок
в аксонометрической проекции
3. Символ в виде волны на чертеже Саквала Чакрая точно соответствует волнистой "гребенке", расположенной над "входом" в пирамиду Хеопса (она же Великая пирамида или пирамида Хуфу).
В сочетании с другими элементами - круглым и прямоугольным "крючками" она образовывала механизм выключателя обратной связи инфразвукового генератора, то есть это "кнопка" включения и выключения передатчика. Это очень важная деталь, без которой не может обойтись ни один генератор.
|Волнистая "гребенка" над входом в пирамиду Хеопса -
часть механизма выключателя положительной
обратной связи генератора
|Главный вход в пирамиду Хеопса - волновой канал
|Символы на гребенке над главным входом в пирамиду Хеопса -
надпись на палео-санскрите, расшифрованная Куртом Шильдманом
Интересная подробность: в Сети есть информация (статья Resonance in Paleo-Sanskrit Inscriptions on the Great Pyramid) о том, что эти символы - на самом деле надпись на палео-санскрите, которая была расшифрована профессором Куртом Шильдманом (1915-2005), и которая в переводе означает буквально следующее: "От мужской силы, громыхая, к предоставлению женской". Толкование же этой фразы заключается в том, что через инфразвук (гром) возможно преобразование одного базового начала (вида энергии, противоположности) в другой: "ян" в "инь", например, если рассматривать этот вопрос в плане биоэнергетики человека. В статье говорится, что пирамиды плато Гизы целенаправленно фокусировали инфразвуковые колебания планеты Земля для "глобальной синхронизации коллективного сознания человечества".
Это весьма интересная мысль, подтверждающая теорию инфразвукового вещания древности. Более того, подробное изучение этого вопроса, возможно, откроет нам нечто большее, чем понимание простого факта ультразвуковой передачи - а именно роли инфразвука в связи биоритмов человека с биоритмами планеты Земля. Учеными уже установлено, что Земля "поет" (а именно "шипят" плазменные пояса Ван Аллена, формируемые магнитным полем Земли, они же причина "северного сияния") на инфразвуковой частоте, причем ее "пение" связано в том числе с активностью Солнца: статья в National Geographic News.
4. Два символа, напоминающие зонты - с древнейших Вед зонт рассматривался азиатской культурой как знак высшей власти в концепции "Бога-Короля". Также зонт считался обителью некоего "ангела-хранителя", помогавшего королю и вмешивавшегося в земные дела для защиты интересов королевской династии.
Таким образом, с современной точки зрения (принимая во внимание древнее значение), символы зонтов на чертеже могут быть истолкованы так:
- с одной стороны - это символ высшей власти; следовательно, два зонта означают как минимум две персоны, которые ею обладали - король и королева, либо президент и глава сената, командующий и начальник штаба, директор и начальник службы безопасности... и т.д.
- с другой стороны - это устройство для коммуникации с некими высшими иерархическими структурами (антенны спутниковой связи выглядят точно так же), с помощь которых могли решаться разные задачи: получение указаний, что и когда транслировать через инфразвуковые передатчики; экстренный вызов помощи в случае необходимости, так сказать, возможность позвонить 911, и т.п.
5. и 6. – символы замкнутой и разомкнутой цепи ПОС - включение передатчика.
В соответствии с теорией глобального инфразвукового вещания и эти символы становятся объяснимыми:
На правой части чертежа изображен символ замкнутой цепи положительной обратной связи (подпитки генератора) - передатчик работает, пирамида излучает звуковые колебания. Четырехлучевая звезда в круге символизирует диаграмму направленности пирамидальной антенны передатчика.
Так как пирамида имеет четыре грани, то и максимум мощности передатчика излучался именно этими гранями в четырех направлениях, формируя в графике звезду с четырьмя лучами.
Вот вам для примера диаграмма направленности одной из современных радиоантенн:
|Замкнутая цепь, передатчик работает
На правой части чертежа изображен символ замкнутой цепи положительной обратной связи (подпитки генератора) - передатчик работает, пирамида излучает звуковые колебания. Четырехлучевая звезда в круге символизирует диаграмму направленности пирамидальной антенны передатчика.
Так как пирамида имеет четыре грани, то и максимум мощности передатчика излучался именно этими гранями в четырех направлениях, формируя в графике звезду с четырьмя лучами.
Вот вам для примера диаграмма направленности одной из современных радиоантенн:
Цепь обратной связи разорвана (символы в левой части чертежа) - генератор не работает, передачи нет, "звезда" диаграммы направленности рассыпалась на хаотичные всплески.
7. Символ круга с крестом внутри - скорее всего обозначает некие куполообразные структуры, а именно антенные резонаторы купольных приемников инфразвука (или объемные резонаторы, подробнее мы рассмотрим этот вопрос позже). Такие знаки в большом количестве изображены на дольменах.
Что мы имеем в итоге - принципиальную схему организации глобального инфразвукового вещания:
2. Символ пирамидального передатчика инфразвука;
3. Синусоида (волна, "гребенка") и другие части механизма выключателя ПОС инфразвукового генератора. По сути, выключатель передатчика;
4. Символ средства связи с "вышестоящим командованием" (спутниковая тарелка), что также является символом королевской власти;
5. Выключенное состояние передатчика - разомкнутая цепь, нет обратной связи, генератор не работает, антенна не излучает;
6. Включенное состояние передатчика - цепь обратной связи замкнута, генератор работает, антенна излучает максимум мощности по четырем направлениям (символ четырехлучевой звезды);
7. Купольные (объемно-резонаторные) приемники инфразвука (резонаторы и антенны).
8. Некие неизвестные нам морские существа (обитатели водного мира), для кого в том числе (возможно) и могли быть предназначены инфразвуковые передачи.
Таким образом, я предполагаю, что Саквала Чакрая - это чертеж, техническая схема, которая объясняет основные принципы устройства и принципа действия виброакустической системы инфразвукового вещания.
Почему это возможно?
Такой принцип коммуникации весьма удачно применяется морскими животными (китами, касатками и пр.) для связи на огромных расстояниях - более тысячи километров на частоте 18...30 Гц.
Официально задокументированное расстояние, на котором общались синие киты, составляет 1600 км (данные University of California).
Подобная система также была разработана в 20 веке для обеспечения связи с движущимися подводными объектами - подводными лодками. Но попытки добиться удовлетворительных результатов в звуковом (акустическом) диапазоне волн потерпели крах.
Вместо этого, были разработаны радиопередатчики, работающие на сверхнизких частотах (30-300 Гц).
Эффективные размеры антенн для этих передатчиков составляют тысячи километров (L=3*108/300=1*106 м = 1000 км), поэтому такие системы являются чрезмерно громоздкими и дорогими.
О существовании подобных систем связи мы можем узнать сегодня из открытых источников информации. Такие системы используются ведущими странами мира для обеспечения связи с атомными подводными лодками (субмаринами), несущими на себе стратегическое ядерное вооружение, на глубинах зачастую более 300 м. Вот они:
- Система "Зевс" ("Zeus" System - подробная статья на англ.), Россия, частота 82 Гц;
- Система "Seafarer" (англ. - мореплаватель), США, частота 76 Гц.
Официально задокументированное расстояние, на котором общались синие киты, составляет 1600 км (данные University of California).
Подобная система также была разработана в 20 веке для обеспечения связи с движущимися подводными объектами - подводными лодками. Но попытки добиться удовлетворительных результатов в звуковом (акустическом) диапазоне волн потерпели крах.
Вместо этого, были разработаны радиопередатчики, работающие на сверхнизких частотах (30-300 Гц).
Эффективные размеры антенн для этих передатчиков составляют тысячи километров (L=3*108/300=1*106 м = 1000 км), поэтому такие системы являются чрезмерно громоздкими и дорогими.
О существовании подобных систем связи мы можем узнать сегодня из открытых источников информации. Такие системы используются ведущими странами мира для обеспечения связи с атомными подводными лодками (субмаринами), несущими на себе стратегическое ядерное вооружение, на глубинах зачастую более 300 м. Вот они:
- Система "Зевс" ("Zeus" System - подробная статья на англ.), Россия, частота 82 Гц;
- Система "Seafarer" (англ. - мореплаватель), США, частота 76 Гц.
Весьма вероятно, что Россия и США теоретически могли построить передатчики, работающие в диапазонах электромагнитных волн КНЧ (крайне низких частот, 3-30 Гц), но эта информация должна быть строго засекречена. Размеры и стоимость таких передатчиков должны быть неимоверно огромны.
Сигнал с таких передатчиков свободно распространяется в воде и во льду, пронизывая их почти без потерь, что делает такие системы незаменимыми для связи с объектами, движущимися под водой в любой точке мирового океана и на любых глубинах.
Только представьте себе, насколько совершенными и технологичными были системы глобального инфразвукового вещания типа SCIROCCO:
- Система обеспечивала трансляцию (передачу информации) по воздуху, по воде и по суше на громадные расстояния, в любую точку земного шара, на любую глубину под водой и под землей.
- Передатчик огромной мощности не требовал никаких других источников энергии, кроме естественной энергии ветра.
- Попросту говоря, эта система была аналогом современных систем "Зевс" и "Seafarer", но гораздо более высокотехнологичной, мощной, эффективной и надежной.
- Данный способ трансляции сигнала (передачи информации), обеспечивал неимоверную, практически 100% надежность передачи, так как сигнал не мог быть подавлен без физического уничтожения передатчика или приемника никаким другим способом. Радиоэлектронная борьба (РЭБ) в данном случае не имеет никакого смысла.
- Таким образом, система обеспечивала 100% возможность управления войсками. Боевые корабли, субмарины, воздушные суда были способны получить приказ со стопроцентной надежностью в любое время и в любом месте, где бы они не находились - в воздухе, на земле, или под водой. Для гражданского использования эта система была тем более уникальна.
С другой стороны, это еще раз подтверждает один очень важный вывод - такой комплекс мог быть построен только великой, технологически развитой цивилизацией, Империей, охватывавшей разные страны и континенты. И остров Шри-Ланка играл весьма значимую роль в этой забытой цивилизации. Была ли это Империя Раваны? Кто знает...
Отдельно хочется остановиться на такой важной подробности, как изображение на чертеже Саквала Чакрая двух наборов концентрических кругов. На мой взгляд, это означает как минимум два источника инфразвука, два передатчика.
Открытым остается вопрос о том, какие именно эти два передатчика и какой именно вещательный комплекс изображен на чертеже. Мы можем предположить, что это либо комплекс пирамид на плато Гиза, либо Сигирия и Пидурангала, либо даже священная гора Кайлас - наибольшая пирамидальная структура на Земле, как центральный объект системы.
Отдельно хочется остановиться на такой важной подробности, как изображение на чертеже Саквала Чакрая двух наборов концентрических кругов. На мой взгляд, это означает как минимум два источника инфразвука, два передатчика.
Открытым остается вопрос о том, какие именно эти два передатчика и какой именно вещательный комплекс изображен на чертеже. Мы можем предположить, что это либо комплекс пирамид на плато Гиза, либо Сигирия и Пидурангала, либо даже священная гора Кайлас - наибольшая пирамидальная структура на Земле, как центральный объект системы.
Разница в диаметрах в два раза для этих наборов окружностей может значить, что длины волн этих передатчиков, а соответственно и их рабочие частоты тоже отличались в два раза, например, чтобы предотвратить помехи - их взаимное подавление друг другом.
Теперь, когда мы детально рассмотрели нашу версию с точки зрения принципов вещания - передачи информации, настало время разобраться - а где же приемники? Ведь если существовали передающие центры, то приемников, для которых предназначалась передача, было намного больше. И раз передатчики построены столь мощными, чтобы транслировать на весь земной шар, то и приемники должны быть на всех континентах.
Внимательное рассмотрение этого вопроса подтверждает наше предположение и проливает свет на многие неразгаданные до сих пор загадки древности.
Как я уже говорил ранее, символы кругов с крестами на чертеже Саквала Чакрая обозначают приемники, в частности их купольные антенные резонаторы. Такие приемники в огромном количестве имеются не только на Шри-Ланке (это т.н. ступы, или дагобы), но и в других странах и на других континентах.
Внимательное рассмотрение этого вопроса подтверждает наше предположение и проливает свет на многие неразгаданные до сих пор загадки древности.
Как я уже говорил ранее, символы кругов с крестами на чертеже Саквала Чакрая обозначают приемники, в частности их купольные антенные резонаторы. Такие приемники в огромном количестве имеются не только на Шри-Ланке (это т.н. ступы, или дагобы), но и в других странах и на других континентах.
Классификация известных приемников инфразвукового вещания:
1. Информационные приемники:
1.1. Купольные камертонные и объемно-резонаторные приемники. Могут быть построены из кирпича (каменных блоков) или вырезаны в скале (камне). Если антенны изготовлены из каменных блоков, то нет необходимости в скальном монолите. Такой приёмник можно построить в любой местности.
Их антенные резонаторы похожи на колокола в варианте наземного исполнения купола или музыкальные камертоны, то есть представлены двумя параллельными несимметричными диполями (в варианте с подземным куполом).
1.1.1. Ступа (дагоба). Представляет собой каменный (кирпичный) колокол, установленный на фундаменте (земле). В данном варианте исполнения сам купол работает как антенна и колебательный контур (резонатор).
Изначально выстроенное высотой 120 м, грандиозное сооружение древности - ступа Джетавана (или Джетаванарама) в свое время было третьим по высоте сооружением в мире после двух египетских пирамид, шедших первыми. В начале 20-го века британскими составителями путеводителя по Цейлону было подсчитано, что кирпичей, из которых построена эта ступа, хватило бы для того, чтобы возвести трехметровую стену протяженностью от Лондона до Эдинбурга.
Интересная историческая подробность: в соответствии с древними ланкийским эпосом, король Дутугемуну получил разрешение на строительство ступы Руванавели (Руванавелисайя) лично от "богини" Ратнамали, поэтому в числе других названий ступы - и ее имя. В древней хронике "Махавамса" говорится, что король Дутугемуну обсуждал вопрос ее строительства с "богами" на неких каменных скамьях... уж не в Сигирии ли это было? Или в Анурадхапуре? Это был последний задокументированный контакт короля людей с "богами".
Предположение: по видимому, изначальное предназначение ступ не было религиозным. Они обрели религиозное значение намного позже. Кроме того, хроники писались в угоду правителям и некоторые присваивали себе заслуги строительства грандиозных объектов, построенных задолго до них, как это было, например, с Сигирией.
Построенные с огромными затратами труда и ресурсов, безумно дорогие, но выполненные в строгом стиле без архитектурных излишеств и украшений, они могли использоваться только по весьма специфичному и важному техническому назначению - получению информации.
Построенные с огромными затратами труда и ресурсов, безумно дорогие, но выполненные в строгом стиле без архитектурных излишеств и украшений, они могли использоваться только по весьма специфичному и важному техническому назначению - получению информации.
1.1.2. Купольные объёмно-камертонные инфразвуковые приёмники с подземным куполом.
|Сокровищница Атрея или гробница Агамемнона,
Микены, Греция
Считается, что Сокровищница Атрея или гробница Агамемнона, расположенная на холме Панагица, Микены (Греция) - это "подкурганная гробница ульевого типа". Географические координаты: 37°43'36.61"N; 22°45'12.17"E.
Тем не менее ученые признают, что сооружения подобного типа (именуемые толос) в доэллинистическую эпоху культовыми сооружениями не являлись, такими они стали позже. В преданиях сохранились сведения о том, что они использовались "для общения с духами". Вполне логичное объяснение работы приемника с точки зрения дикаря.
|
|
|Типовая схема купольного объемно-камертонного приемника "гробницы Атрея"
Где:
La-длина волны в воздухе;
Lg-длина волны в грунте;
n-целое число.
По сути, этот приемник представляет собой известный всем камертон (металлический инструмент для настройки музыкальных инструментов в виде вилки), только больших размеров и сложенный из камня.
La-длина волны в воздухе;
Lg-длина волны в грунте;
n-целое число.
По сути, этот приемник представляет собой известный всем камертон (металлический инструмент для настройки музыкальных инструментов в виде вилки), только больших размеров и сложенный из камня.
|Инфразвуковой приемник, известный как "Царский курган"
или "Могила Митридата", Керчь, Украина.
Этот приемник инфразвука (рабочая частота 12,25 Гц), известный как "Царский курган" или "Могила Митридата", расположен в района пос. Аджимушкай (недалеко от Аджимушкайских каменоломен) в пригороде Керчи, Крым, Украина. Географические координаты: 45°22'26.57"N; 36°31'34.38"E.
1.1.3. Скальные объемно-камертонные приемники инфразвука с монолитной антенной.
В скальных приёмниках антенной является выступающий скальный пласт. В краю пласта вырезается широкополосный трапецеидальный камертон. Камертон соединяется с резонатором через щелевое согласующее устройство. Резонаторное кольцо широкополосного камертона встраивают в купольный резонатор.
В скальных приёмниках антенной является выступающий скальный пласт. В краю пласта вырезается широкополосный трапецеидальный камертон. Камертон соединяется с резонатором через щелевое согласующее устройство. Резонаторное кольцо широкополосного камертона встраивают в купольный резонатор.
Типичные представители такого семейства приемников - так называемые Микенские шахтовые гробницы (подобные также были в Месопотамии - царские гробницы Ура). Расположение: Кефалония, Греция. Географические координаты: 38° 7' 48.12"N; 20° 32' 40.04"E.
|Шахтовые гробницы Мазараката, Кефалония, Греция.
1.2. Объёмно-наскальные инфразвуковые информационные приёмники.
Эти приемники не имеют подземного купола (антенны). Строились в местности, где инфразвуковые волны как-то концентрировались на естественных неоднородностях среды: геологических разломах, реках, горах, горных хребтах, направленных под определенным углом (20-60°) к источнику инфразвука.
1.2.1. Тумулусы - это крупные псевдокупольные приёмники, которые фокусируют инфразвук на пол и потолок тумулуса. Нам известно множество псевдокупольных приёмников установлено линиями вдоль естественного геологического разлома - это этрусские тумулусы вблизи древнего города Черветери в Италии.
|Купольные приемники на монолитном основании.
Расположены в древнем городе Этрусков Черветери,
Географические координаты: 42° 0'19.17"N; 12° 6'10.87"E.
|Купол тумулуса в Ирландии, именно этот предположительно
построен кельтами около 6000 лет тому назад.
|Типичный дольмен, или "каменный стол"
|Карта расположения дольменов на Земле. Области
скоплений отмечены оранжевым.
1.2.3. Мастабы - это каменные трапецеидальные приёмники, фокусирующие инфразвук на некоторую глубину под своим основанием, самый распространенный приемник древнего Египта.
Тело мастабы, вибрируя от инфразвука, перенаправляло звуковые волны за счёт своей трапецеидальной формы вниз, фокусируя звуковой поток под своим основанием.
В отличие от сферических куполов, где фокус находился на уровне пола, у трапецеидальных мастаб фокус находится под землёй.
Поэтому вторичные резонаторы (которые официальная наука воспринимает как каменные саркофаги) погружались в изогнутую шахту, так чтобы шахта не попадала под фокусирующий луч инфразвука.
Находясь в фокусе мастабы, вторичный резонатор преобразовывал инфразвук в звуковую волну, которая по воздушной шахте поступала в усилительные воздушные камеры мастабы.
Здесь уже можно было прекрасно слушать звук, принятый с пирамиды.
1.3.1. Сейды, или "камни силы" - большие камни, установленные на каменные подставки. Для создания сейда подбирали большой камень с кратным резонансом и устанавливали его на скалу правильно расположенную к источнику сигнала.
|Типичный сейд, или "камень силы". Самыми крупными
в Северной Европе считаются комплексы сейдов в Карелии.
|Сейд весом более 2000 тонн, установленный на плоских
каменных подставках, зафиксированных в вырезанных
в скале пазах, в Сигирии (Львиная скала), Шри-Ланка
1.3.2. Менгиры - одиночные вертикальные камни, устанавливаемые в зонах концентрации инфразвукового сигнала, имевшие резонанс, кратный несущей частоте передаваемого инфразвукового сигнала.
Иногда возле крупных приемников устанавливались дольмены и целые поля менгиров, типичный пример - аллея менгиров в Карнаке, Франция.
|Аллея менгиров в Карнаке, Франция
1.3.3. Кромлехи представляли собой набор менгиров, каждый из которых имел кратный резонанс с конкретной модуляционной частотой пирамидального комплекса.
Менгиры устанавливались в кольцо, в центре которого формировалась суперпозиционная точка всех передаваемых частот.
|На менгирах кромлеха в Карнаке высечены изображения
звуковых волн, распространяющихся от вибрирующего камня
|Стоунхендж - типичный представитель кромлехов
2. Сигнальные приемники инфразвука.
Современные ученые-гуманитарии настаивают на том, что эти "кувшины" были древними сейсмографами, при помощи которых древние люди предсказывали землетрясения. Это абсурд, так как известно, что предсказать землетрясение при помощи сейсмографа невозможно.
На самом деле, эти устройства были GPS-приёмниками древности. Они могли подстроиться на нужную частоту путем изменения длины маятника. При приходе инфразвуковой волны с определенного направления маятник, настроенный на частоту определенного передатчика, входил в резонанс и начинал колебаться в направлении источника волны, приводя в действие храповый механизм, освобождавший шарики.
Имея минимум два приемника, настроенных на частоты передатчиков, местоположение которых известно, можно было определить свое местонахождение, построив направления на них на карте. Прибор использовался мореплавателями.
|
|
Датировка происхождения и доисторические соответствия.
Таким образом, с учетом всего изложенного выше, вполне резонно предположить, что Саквала Чакрая действительно является не просто технической схемой отдельно взятого комплекса, а и неким ключом, подсказкой, демонстрирующей принципы построения глобальной системы инфразвукового вещания доисторической цивилизации, ее структуру, основные элементы, принцип действия и назначение. Однако вопрос о ее возрасте (дате происхождения) все еще открыт.
Если мы внимательно проанализируем доисторическую эпоху на предмет соответствий, то увидим, что такими соответствиями изобилует именно мегалитическая культура эпохи неолита. Это так называемые чашевидные знаки, характерные для доисторической культуры.
Чашевидные знаки, похожие на условное изображение радиоволн, излучаемых антенной. Эти расположены в Нортамберленде, географические координаты: 55.54754N 1.99632W.
|Петроглифы "Laxe das Rodas", Лоуро, Галисия, Испания.
|Чашевидный знак "Petróglifo de Portaxes" в Монте Тетон,
самый большой в Галисии, Испания.
|Чашевидные знаки и круги с крестом внутри
в Альпах, Каршенна, Швейцария.
В основном чашевидные знаки находят в Атлантической Европе (Северная Англия, Шотландия, Ирландия, Бретань, Галисия (Испания)), а также в Средиземноморской Европе (северо-запад Италии, Фессалия, центральная Греция, Швейцария). Кроме того, подобные знаки также находят на других континентах - в Мексике, Бразилии и Индии.
Обычно ученые относят их происхождение к эпохе раннего неолита (около 12000 - 10500 лет тому назад).
Эта датировка перекликается с мифическим Великим Потопом, который на самом деле имел место около 12000 лет тому назад вследствие очередного изменения климата на Земле, когда средняя температура резко поднялась на 8 градусов.
Логично было бы предположить, что Великий Потоп и стал причиной гибели той великой древней цивилизации, на обломках которой и возродилась наша современная, сохранив осколки былых знаний в виде запутанных и противоречивых мифов, преданий и религий.
Современные археологические находки, такие, как Гёбекли-Тепе (комплекс подземных "стоунхенджей" из 50-тонных камней - построенный более 12000 лет назад дикими собирателями?!?!) и Невалы-Чори (Турция), революционным образом изменяют мнение об уровне человеческой цивилизации эпохи неолита и заставляют по-новому взглянуть на историческую датировку даже самых консервативных приверженцев ортодоксальной науки.
Выводы:
1. Саквала Чакрая с большой степенью вероятности является технической схемой, неким ключом, объясняющим принципы построения глобальной системы инфразвукового вещания доисторической цивилизации, ее структуру, основные элементы, принцип действия и назначение. Также можно предположить, что трансляции этой системы предназначались в том числе некоторым неустановленным обитателям подводного мира. Существуют ли эти подводные обитатели сегодня - вот в чем вопрос!
2. Саквала Чакрая, как и другие археологические сокровища Шри-Ланки, находится в тесной взаимосвязи с другими труднообъяснимыми образцами мегалитической культуры и другими артефактами, разбросанными по всей Земле. Это позволяет нам предположить, что мы действительно имеем дело с наследием великой доисторической цивилизации, которая располагалась на разных континентах.
3. Эта доисторическая цивилизация обладала глубокими знаниями теории волновых процессов и передачи энергии, акустики, ее представители понимали, что такое волновое сопротивление, знали о способностях ультразвука, знали теорию антенн (вибраторов), умели строить сложнейшие ультразвуковые вибрационные генераторы мощностью в миллионы ватт, работающие на природной энергии воздушных потоков. Их передатчики и приемники имели все современные аналоги радиопередающих устройств - вибратор, рефлектор, директор, резонатор, отражатель, полосковая линия задержки, волновод, и т.п. При помощи этих устройств они могли передавать, свертывать, развертывать и синхронизировать информацию. Они знали, что Земля - вращающееся тело, и использовали эффект Кориолиса для увеличения мощности своих передатчиков.
В этом их цивилизация превзошла нашу современную. Мы, с нашими продвинутыми технологиями, так и не смогли создать ничего подобного великим пирамидам на плато Гиза, устройствам мегаваттной мощности, работающим на природной энергии ветра.
4. Шри-Ланка играла важную роль в той великой доисторической цивилизации, о чем мы можем судить по самой Саквале Чакрае, великолепию древней Анурадхапуры и передающему комплексу в Сигирии, с многочисленными свидетельствами машинной обработки гранита с использованием уникальной, недоступной нам технологии.
5. Эта великая доисторическая цивилизация, возможно, была уничтожена Великим Потом около 12000 лет тому назад. Следовательно, такие артефакты, как Саквала Чакрая и объекты, как Сигирия и три великих пирамиды на плато Гиза могут оказаться значительно старше.
6. Остатки уничтоженной цивилизации пытались всеми силами сохранить свои знания и технологии, что находило свое отражение в мегалитическом и доисторическом искусстве, мифах, религиях и философских учениях.
Некоторые из них могли иметь в этом определенный успех, продолжать использование сохранившихся технологий и образовывать т.н. "островки цивилизации", на которых, возможно, выросли такие государства и культуры, как Микены и Древний Шумер, например.
Некоторые устройства (такие, как пирамиды Гизы), могли уцелеть после Потопа, быть восстановлены и какое-то время продолжать использоваться по назначению.
Такие знания и технологии давали серьезное конкурентное преимущество, означали силу и власть, поэтому логично предположить, что за обладание ими могли вестись великие войны.
7. Также нам не стоит забывать о той серьезной роли, которую играли "боги" в истории древних цивилизаций (в соответствии с мифами и легендами) - в создании многих загадочных мест и объектов, а также в управлении развитием человеческого общества, целых государств. С большей степенью вероятности они были не инопланетянами, а представителями могучей цивилизации древности, сохранившими какие-то ее знания, оружие и технологии.
8. Система инфразвукового вещания не обязательно использовалась для передачи информации, она также могла быть использована для передачи энергии, необходимой для работы каких-либо устройств, а также других целей (например, воздействия на организм человека), которые нам еще предстоит выяснить.
Источник: http://vladimir-kovalev.blogspot.com/2013/11/zvezdnie-vrata-sri-lanki.html
Ну не бред? Вот например как и когда строили знаменитый “Стоунхендж” -https://fishki.net/46388-stroitelstvo-stounhendzha-108-foto.html
Хорошо. Возможно. А фото строительства пирамид или комплекса Шри-Ланки найдете?
Кстати, отличную идею мне подкинули, благодарю.
Такое наполнение сайта можно только приветствовать. Каждый, кому интересно, сам разберётся , что это. Не хочется повторов.