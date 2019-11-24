ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА ШРИ-ЛАНКИ КАК КЛЮЧ К СИСТЕМЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИНФРАЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ ДОИСТОРИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.



Прежде всего я хочу выразить огромную благодарность своим друзьям из Шри-Ланки, которые вдохновили меня на написание этой статьи и обеспечили меня уникальными идеями и материалами:Чанака Чатуранга;Тарака Чатуранга;Ришан Дилипа;Диланта Манеш Перера;Суруя Бандара.

Саквала Чакрая представляет собой резьбу на неровной поверхности гранитной скалы в виде некой "странной круговой диаграммы". Прорезанная неглубокими бороздами на искривленной (если стоять лицом к ней, левый край скалы уходит от нас вглубь) поверхности скалы, в проекции спереди она тем не менее выглядит как правильная окружность немногим менее 2-х метров в диаметре, разделенная на прямоугольные сегменты с фигурами в центре, в большинстве своем являющимися изображениями круга с вписанным в него крестом. Эта "круговая диаграмма", как колесо шиной, опоясана полосой, на которой изображены различные представители морской фауны, плывущие по часовой стрелке.

Шри-Ланкийские Звездные Врата Саквала Чакрая находятся рядом с северной границей скального храма Исурумуния, у самого подножия насыпи озера Тиса Уэва, в Парке золотых рыбок Ранмасу Уяна, знаменитом своими уникальными гранитными бассейнами, как в Сигирии.

Тем не менее, однозначного ответа на вопрос, что же такое Саквала Чакрая, не существует. В этой статье я делаю попытку разобраться в данном вопросе, пояснив значение как отдельных изображенных на ней символов, так и смыслового значения ее в целом.

Прежде всего, давайте разберемся, что же значит это название - Саквала Чакрая.

Саквала:

Это т.н. "бана", или слово, произнесенное Гаутамой Буддой в своих проповедях. Оно обозначает солнечную (звездную) систему, одну из бесконечного их множества во Вселенной, в пределах которой распространяется свет центральной звезды. Каждая Саквала содержит Землю, рай и ад (в значении сфер добра и зла, причем в оккультизме наша планета Земля отождествляется с адом); достигнув высшей точки своего развития, она приходит в упадок и затем уничтожается, чтобы потом возродиться вновь, с некой регулярной периодичностью, подчиняясь некому непреложному закону.

В прямом переводе сингальское слово "саквала" значит Вселенная, или Галактика.

Чакрая, или Чакра:

В переводе с санскрита означает колесо, или диск.

Также означает диск, или вращающийся круг, на сингальском языке.

С точки зрения буддизма означает структуру Вселенной или цикл вращения (круговорот) жизненных форм.

Таким образом, значение названия Саквала Чакрая можно трактовать, как "Круговорот (жизни во) Вселенной".

Но при этом мы не должны забывать, что мы не имеем ни малейшего понятия о том, кем и когда было придумано это название. Возможно, в древнейшие времена Саквала Чакрая называлась по-другому. Мы можем с уверенностью предполагать это, так как многие объекты древней Анурадхапуры должны быть много старше самого буддизма как такового...



Комментарий от себя: современными доступными нам методами невозможно определить возраст резьбы на камне (его обработки). Использующийся в науке что мыо том,. Возможно, в древнейшие времена Саквала Чакрая называлась по-другому. Мы можем с уверенностью предполагать это, так как многие объекты древней Анурадхапуры должны быть много старше самого буддизма как такового...современными доступными нам методами невозможно определить возраст резьбы на камне (его обработки). Использующийся в науке радиоуглеродный метод (анализ) определения возраста окаменелостей может быть применен только к органике, то есть материалам, имеющим биологическое происхождение. Давайте же рассмотрим эту загадку, так сказать, под другим углом, пытаясь осмыслить ее своим собственным способом, отличающимся от методологии официально принятых теорий и версий.

Исследование имеющихся версий о предназначении.

О том, что есть на самом деле Саквала Чакрая, существуют следующие версии: 1. Согласно официально принятой версии, описанной в вышеуказанном "отчете об экспедиции" Гарри Белла, Саквала Чакрая - это древняя "карта мира" , по-видимому, древнейшая из известных человечеству.



Согласно этой версии, концентрические круги в центре однозначно означают Саквалу (мир) со

С другой стороны, Саквала Чакрая интерпретируется как восприятие мира тантрическими буддистскими монахами, для использования в буддистских медитациях.



, по-видимому, древнейшая из известных человечеству.Согласно этой версии, концентрические круги в центре однозначно означают Саквалу (мир) со Шри Янтрой или священной горой Маха Меру в центре, окруженной семью морями (Сиданта) и стенами из скал (Югандара). Солнце и Луна (на горизонтальной линии) расположены по обе стороны от Саквалы. Вокруг разбросаны многочисленные иные миры, представленные в виде кругов с вписанными крестами, делящими их на четыре равных части. Вокруг (во внешнем кольце) представлен "водный мир", в котором слева направо плывут разнообразные представители морской фауны.С другой стороны, Саквала Чакрая интерпретируется как восприятие мира тантрическими буддистскими монахами, для использования в буддистских медитациях. Итак, могла ли Саквала Чакрая изначально быть "картой мира", как это предполагают приверженцы классического буддизма и индуизма? На мой взгляд, это вряд ли возможно. И в доказательство этого у меня есть несколько серьезных аргументов, основывающихся на многочисленных фактах:

1.1. Саквала Чакрая, при кажущемся на первый взгляд подобии, на самом деле кардинально отличается от Шри Янтры с Маха Меру, не имея с ней ничего общего, кроме больших окружностей. Это совершенно разные изображения с разными значениями.

Шри Янтра, плоский рисунок

Отлитая в бронзе объемная модель Шри Янтра с МахаМеру

Таким образом, мы видим, что Саквала Чакрая выглядит совершенно иначе - с четко прочерченными прямоугольными областями, образуемыми ровными прямыми линиями, пересекающимися под прямыми углами. Сама композиция логично делится на верхнюю и нижнюю половины горизонтальной линией, которая и является общей для них линией симметрии. Симметрия почти идеальна, за исключением двух прямоугольных областей в левой верхней четверти, куда вписаны некие необъяснимые символы. Изображение содержит стандартные элементы - два набора из семи концентрических кругов с точкой в центре, подобные одна другой прямоугольные области и круги с вписанными в них и делящими на равные четверти крестами. Центральный набор концентрических кругов ровно в два раза больше по диаметру, чем верхний. Практически все ее графические элементы - стандартные, за исключением нескольких, на которых мы подробно остановимся позже.

Шри Янтра же нарисована путем вписывания в окружность двух взаимно ориентированных наборов треугольников различных размеров, определенным образом смещенных по своим центрам относительно друг друга.



Рисунок Шри Янтра



Если мы хотим найти совпадения, то с огромной степенью подобия мы можем найти их только здесь:



Если мы хотим найти совпадения, то с огромной степенью подобия мы можем найти их только здесь:

Изначально это - древний индуистский символ под названием Это Звезда Давида, или Маген Давид ("Щит Давида") - символ из двух наложенных друг на друга равносторонних треугольников вершинами вверх и вниз, в настоящее время считающийся символом еврейской самоидентификации и изображенный на флаге государства Израиль, хотя раньше он совсем не был символом Иудаизма.под названием Анахата Чакра , сердечная чакра любви. Согласитесь, здесь есть о чем поразмыслить...

1.2. Знак в виде креста, расположенного внутри круга (которых полно на изображении Саквала Чакрая) - это Солнечный Крест, более известный как Солнечное Колесо. Это древнейший символ человеческой пра-цивилизации, характерный для доисторических культур еще со времен неолита до бронзового века (предположительно 7000 - 3000 года до н.э.). Этот символ не может иметь никакой прямой связи с буддизмом или индуизмом.

Такие круги с крестами внутри в большом количестве встречаются, например, в виде символов, вырезанных на крышах каменных



Знак в виде креста, расположенного внутри круга (которых полно на изображении Саквала Чакрая) - это, более известный как. Это древнейший символ человеческой пра-цивилизации, характерный для доисторических культур еще со времен неолита до бронзового века (предположительно 7000 - 3000 года до н.э.). Этот символ не может иметь никакой прямой связи с буддизмом или индуизмом.Такие круги с крестами внутри в большом количестве встречаются, например, в виде символов, вырезанных на крышах каменных дольменов Западного Кавказа

Кроме того, термины "Солнечный крест" и "Солнечное колесо" являются современными, основанными всего лишь на предположении официальной науки о том, что древние люди поклонялись солнцу и рисовали его таким образом. Истинное значение этого символа в доисторические времена современной науке не известно!

Интересная подробность: это также астрологический символ планеты Земля.



1.3. Изображений, подобных Саквала Чакрая, нет в индуистской или буддистской культурах.



1.4. Исторического наследия, подобного Саквала Чакрая, нет вообще нигде в мире, за исключением некоторых ее элементов в доисторической культуре неолита, на чем мы подробно остановимся позже.



Таким образом, можно с определенностью заявить, что изначально Саквала Чакрая не была артефактом ни одной из известных нам религий и соответственно не могла отражать религиозные представления об устройстве мира.

2. На позднем этапе некоторые историки трактуют Саквалу Чакраю как описание эволюции жизни на Земле, с точки зрения древних людей. Как и в предыдущем случае, ее изображение не может быть описанием эволюции, о чем нам явно свидетельствуют такие факты:



2.1. На Саквала Чакрая изображены только представители морской фауны. На ней нет ни одного представителя сухопутной экосистемы, и тем более, ни одного человека.

2.2. Зато на ней, среди морских обитателей, изображены некоторые неизвестные нам существа, которые не могут быть идентифицированы современной наукой. При известной доле воображения одно из существ может быть признано мифическим существом - русалкой, сиреной или "морской девой", известным человечеству еще со времен Вавилонского царства.





Намного логичнее предположить, что морские обитатели были изображены на Саквале Чакрае для того, чтобы показать некую ее связь (возможное предназначение) с подводным миром, жителями океанских глубин. Какую связь и какой в этом смысл, мы рассмотрим позже.



Интересная подробность: В древнеиндийском эпосе "Махабхарата" один из богов по имени Индра дает человеку Арджуне оружие (обучив им пользоваться), с помощью которого хочет расправиться со своими "нечеловеческими врагами", обитающими на дне океана:

Есть у меня враги - данавы, ниватакавачами зовут их; Но трудно их достичь: они живут, забравшись в недра океана. Говорят, их триста миллионов (как на подбор), они равны видом и пышут силой. Их там победи! Пусть это будет твоей платой учителю... Зато на ней, среди морских обитателей, изображены некоторые неизвестные нам существа, которые не могут быть идентифицированы современной наукой. При известной доле воображения одно из существ может быть признано мифическим существом - русалкой, сиреной или "морской девой", известным человечеству еще со времен Вавилонского царства.Намного логичнее предположить, что морские обитатели были изображены на Саквале Чакрае для того, чтобы показать некую ее связь (возможное предназначение) с подводным миром, жителями океанских глубин. Какую связь и какой в этом смысл, мы рассмотрим позже.В древнеиндийском эпосе "Махабхарата" один из богов по имени Индра дает человеку Арджуне оружие (обучив им пользоваться), с помощью которого хочет расправиться со своими "нечеловеческими врагами", обитающими на дне океана:

Расправа с ниватакавачами не заставила себя долго ждать. С помощью божественного оружия Арджуна уничтожает этих могущественных демонов (демон дословно переводится "знающий"). Как знать, возможно именно Арджуна и уничтожил эту расу русалок-ниватакавачей, обитателей подводного мира, изображенных на Саквале Чакрае, после чего предания о них стали мифами...

Саквала Чакрая - это архитектурный план

древней столицы острова Анурадхапуры либо монаршей резиденции Сигирии, или же всего острова Шри-Ланка.



Я бы сказал, что эта версия очень логична. Более того, можно предположить, что это архитектурный план некоего объекта, окруженного водой (острова Цейлон) либо даже целого комплекса, размещенного на территории всей планеты Земля (тоже окружена водой).



Так,

Так, Айвен Сандерсон составил карту электромагнитных аномалий Земли, на которой указал двенадцать районов, в которых магнитные аномалии и другие аберрации связаны с тесным спектром различных физических феноменов, и в которых наиболее часто бесследно исчезают самолеты и корабли. Эти районы, равномерно расположенные по поверхности планеты, в некотором роде напоминают равномерное расположение "солнечных крестов" Саквалы Чакраи.

4. Но самая невероятная и фантастическая версия гласит, что Саквала Чакрая указывает на существование реальных звездных врат - устройства для телепортации, расположенного в Анурадхапуре и использовавшегося пришельцами для посещения Земли . То есть данное изображение может содержать в себе некий ключ к космическим путешествиям через портал с использованием телепортационных технологий.

Несмотря на то, что это очень фантастическая версия и принимать ее во внимание в данный момент нельзя по причине отсутствия на то веских доказательств, не стоит отказываться от нее полностью, как от заведомо ложной. Различные версии не обязательно должны взаимоисключать друг друга...

Открытие Саквалы Чакраи в свое время породило волну исследований среди археологов и историков, изучавших доисторические цивилизации. Некоторые из них усмотрели параллели между звездными вратами Шри-Ланки и "звездными вратами", найденными в храме Абу Гораб (Мемфис, Египет), а также "вратами богов" в Перу. Странное подобие этих трех артефактов и расположение их вблизи источников воды, а также продвинутые инженерные решения и технологии, использовавшиеся в местах их расположения, породили многочисленные теории.

"Врата богов" - Пуэрто де Хау Марка в Перу, Пума



Этот гигантский проем вырезан в граните скалы на высоте 4300 метров над уровнем моря. Местность ничем не примечательна. Ворота в никуда. По центру гигантского прямоугольника в скале внизу вырезан меньший проем, нечто, похожее на двери.

У инков есть легенда о том, как первый царь-жрец Амару Муру путешествовал через этот портал, используя для его активации золотой диск, якобы упавший с неба. Легенда гласит, что он открыл диском портал между мирами и вошел в него, после чего его больше никто не видел.



"Звездные врата" Абу Гораб - часть "царского некрополя" Абусир Так, в сентябре 1996 года, в горном районе Перу неподалеку (в 35 км.) от города Пуно были найдены "врата богов" - Пуэрто де Хау Марка , названные так местными индейцами за их схожесть с гигантским дверным проемом.Этот гигантский проем вырезан в граните скалы на высоте 4300 метров над уровнем моря. Местность ничем не примечательна. Ворота в никуда. По центру гигантского прямоугольника в скале внизу вырезан меньший проем, нечто, похожее на двери.У инков есть легенда о том, как первый царь-жрец Амару Муру путешествовал через этот портал, используя для его активации золотой диск, якобы упавший с неба. Легенда гласит, что он открыл диском портал между мирами и вошел в него, после чего его больше никто не видел.

В 20 минутах езды от Великой пирамиды Хеопса, хорошо видимый в ясный день с плато Гиза, находится одно из величайших сокровищ древности и самых необычных мест на нашей планете. Место под названием Абу Гораб (Абу Гураб) или "воронье гнездо", как и остальная часть комплекса пирамид и храмов Абусир , расположены на территориях, тянущихся вдоль реки Нил к югу от Каира, закрытых от публичного посещения. Там также запрещено проводить археологические раскопки. Археологи со странной настойчивостью квалифицируют эти объекты как "храм солнца", "царский некрополь" или "погребальный комплекс", отождествляемый с новым культом Ра. Египтологи всегда применяют такой подход, когда истинное предназначение объекта установить невозможно. Подробно об этом месте (на англ. языке) вы можете прочитать здесь



Наиболее популярным является предположение, что Звездные Врата использовали инопланетяне, добывавшие на Земле золото. Теория основана на том, что все эти три объекта расположены на берегах водоемов (или были расположены около 5000 лет тому назад) и имеют развитую сеть подземных тоннелей, бункеров, бассейнов и другой "водопроводной" архитектуры, вероятно использовавшейся для промывки золота. Так, "Ворота богов" в Перу расположены рядом с озером Титикака, Абу Гораб - на берегах Нила и Саквала Чакрая - на берегу озера Тиса Уэва.

Сторонники теории "добычи пришельцами золота из земных вод" считают, что найденные там водные каналы, камеры, резервуары и фильтры являются частью сложного механизма, разработанного инопланетянами тысячи лет тому назад.

Ели эта теория верна, Ранмасу Уяна в Анурадхапуре когда-то был одним из основных центров добычи и переработки золота инопланетянами, которые прибывали на Землю через Звездные Врата.

Тем не менее археологи отвергают эту теорию как плод больного воображения отдельных ученых. Вывод: пока не будут представлены более веские доказательства этой теории "добычи золота пришельцами, посещавшими Землю через Звездные Врата", она не может быть принята во внимание.

1. Значение центрального и левого верхнего элементов - двух наборов из семи концентрических окружностей с точкой в центре. Центральный элемент Саквала Чакрая



Это не может быть обозначением, например, Солнечной системы, потому что здесь только семь кругов. Солнечная система включает в себя восемь планет (было больше), астероиды, протопланеты, кометы и т.п. С большой вероятностью это изображение некоего колебательного процесса, переменного распространения энергии волнами из центральной точки (антенны).

Распространение волн (энергии колебаний) по

поверхности воды, вызванное падением капли

Символ распространения энергии колебаний в пространстве -

радиоволны (электромагнитные колебания),

излучаемые антеннами

Так что мы можем предположить, что древние авторы чертежа были хорошо знакомы с особенностями колебательных процессов, в чем мы еще не раз убедимся в дальнейшем.

2. Этот символ очень похож на объемную 3Д модель одной из пирамид на плато Гиза (более всего - Хеопса) в аксонометрической проекции, с подземными тоннелями:

Рисунок пирамиды на Звездных Вратах в

аксонометрической проекции (объемная модель)

Объемная 3Д модель пирамиды Хеопса - рисунок

в аксонометрической проекции

3. Символ в виде волны на чертеже Саквала Чакрая точно соответствует волнистой "гребенке", расположенной над "входом" в пирамиду Хеопса (она же Великая пирамида или пирамида Хуфу).

В сочетании с другими элементами - круглым и прямоугольным "крючками" она образовывала механизм выключателя обратной связи инфразвукового генератора, то есть это "кнопка" включения и выключения передатчика. Это очень важная деталь, без которой не может обойтись ни один генератор.



Изображение волны на чертеже Звездных Врат

Саквалы Чакраи - выключатель обратной связи

Волнистая "гребенка" над входом в пирамиду Хеопса -

часть механизма выключателя положительной

обратной связи генератора

Главный вход в пирамиду Хеопса - волновой канал

Символы на гребенке над главным входом в пирамиду Хеопса -

надпись на палео-санскрите, расшифрованная Куртом Шильдманом

Интересная подробность: в Сети есть информация (статья в Сети есть информация (статья Resonance in Paleo-Sanskrit Inscriptions on the Great Pyramid ) о том, что эти символы - на самом деле надпись на палео-санскрите, которая была расшифрована профессором Куртом Шильдманом (1915-2005), и которая в переводе означает буквально следующее: "От мужской силы, громыхая, к предоставлению женской". Толкование же этой фразы заключается в том, что через инфразвук (гром) возможно преобразование одного базового начала (вида энергии, противоположности) в другой: "ян" в "инь", например, если рассматривать этот вопрос в плане биоэнергетики человека. В статье говорится, что пирамиды плато Гизы целенаправленно фокусировали инфразвуковые колебания планеты Земля для "глобальной синхронизации коллективного сознания человечества". Это весьма интересная мысль, подтверждающая теорию инфразвукового вещания древности. Более того, подробное изучение этого вопроса, возможно, откроет нам нечто большее, чем понимание простого факта ультразвуковой передачи - а именно роли инфразвука в связи биоритмов человека с биоритмами планеты Земля. Учеными уже установлено, что Земля "поет" (а именно "шипят" плазменные пояса Ван Аллена, формируемые магнитным полем Земли, они же причина "северного сияния") на инфразвуковой частоте, причем ее "пение" связано в том числе с активностью Солнца: статья в National Geographic News.

4. Два символа, напоминающие зонты - с древнейших Вед зонт рассматривался азиатской культурой как знак высшей власти в концепции "Бога-Короля". Также зонт считался обителью некоего "ангела-хранителя", помогавшего королю и вмешивавшегося в земные дела для защиты интересов королевской династии.





Таким образом, с современной точки зрения (принимая во внимание древнее значение), символы зонтов на чертеже могут быть истолкованы так: с одной стороны - это символ высшей власти; следовательно, два зонта означают как минимум две персоны, которые ею обладали - король и королева, либо президент и глава сената, командующий и начальник штаба, директор и начальник службы безопасности... и т.д.

с другой стороны - это устройство для коммуникации с некими высшими иерархическими структурами (антенны спутниковой связи выглядят точно так же), с помощь которых могли решаться разные задачи: получение указаний, что и когда транслировать через инфразвуковые передатчики; экстренный вызов помощи в случае необходимости, так сказать, возможность позвонить 911, и т.п.

5. и 6. – символы замкнутой и разомкнутой цепи ПОС - включение передатчика.





Замкнутая цепь, передатчик работает

На правой части чертежа изображен символ замкнутой цепи положительной обратной связи (подпитки генератора) - передатчик работает, пирамида излучает звуковые колебания. Четырехлучевая звезда в круге символизирует диаграмму направленности пирамидальной антенны передатчика.

Так как пирамида имеет четыре грани, то и максимум мощности передатчика излучался именно этими гранями в четырех направлениях, формируя в графике звезду с четырьмя лучами.

Вот вам для примера диаграмма направленности одной из современных радиоантенн: В соответствии с теорией глобального инфразвукового вещания и эти символы становятся объяснимыми:На правой части чертежа изображен символ замкнутой цепи положительной обратной связи (подпитки генератора) - передатчик работает, пирамида излучает звуковые колебания. Четырехлучевая звезда в круге символизирует диаграмму направленности пирамидальной антенны передатчика.Так как пирамида имеет четыре грани, то и максимум мощности передатчика излучался именно этими гранями в четырех направлениях, формируя в графике звезду с четырьмя лучами.Вот вам для примера диаграмма направленности одной из современных радиоантенн:

Диаграмма направленности современной радиоантенны



Цепь обратной связи разорвана (символы в левой части чертежа) - генератор не работает, передачи нет, "звезда" диаграммы направленности рассыпалась на хаотичные всплески.



7. Символ круга с крестом внутри - скорее всего обозначает некие куполообразные структуры, а именно антенные резонаторы купольных приемников инфразвука (или объемные резонаторы, подробнее мы рассмотрим этот вопрос позже). Такие знаки в большом количестве изображены на дольменах. Что мы имеем в итоге - принципиальную схему организации глобального инфразвукового вещания:

Звездные врата Саквала Чакрая с объяснением изображенных

на этом чертеже символов 1. Два колебательных процесса, или два источника излучения (передатчика, антенны) инфразвуковых колебаний;

2. Символ пирамидального передатчика инфразвука;

3. Синусоида (волна, "гребенка") и другие части механизма выключателя ПОС инфразвукового генератора. По сути, выключатель передатчика;

4. Символ средства связи с "вышестоящим командованием" (спутниковая тарелка), что также является символом королевской власти;

5. Выключенное состояние передатчика - разомкнутая цепь, нет обратной связи, генератор не работает, антенна не излучает;

6. Включенное состояние передатчика - цепь обратной связи замкнута, генератор работает, антенна излучает максимум мощности по четырем направлениям (символ четырехлучевой звезды);

7. Купольные (объемно-резонаторные) приемники инфразвука (резонаторы и антенны).

8. Некие неизвестные нам морские существа (обитатели водного мира), для кого в том числе (возможно) и могли быть предназначены инфразвуковые передачи.



Таким образом, я предполагаю, что Саквала Чакрая - это чертеж, техническая схема, которая объясняет основные принципы устройства и принципа действия виброакустической системы инфразвукового вещания.

Почему это возможно? 1. Два колебательных процесса, или два источника излучения (передатчика, антенны) инфразвуковых колебаний;2. Символ пирамидального передатчика инфразвука;3. Синусоида (волна, "гребенка") и другие части механизма выключателя ПОС инфразвукового генератора. По сути, выключатель передатчика;4. Символ средства связи с "вышестоящим командованием" (спутниковая тарелка), что также является символом королевской власти;5. Выключенное состояние передатчика - разомкнутая цепь, нет обратной связи, генератор не работает, антенна не излучает;6. Включенное состояние передатчика - цепь обратной связи замкнута, генератор работает, антенна излучает максимум мощности по четырем направлениям (символ четырехлучевой звезды);7. Купольные (объемно-резонаторные) приемники инфразвука (резонаторы и антенны).8. Некие неизвестные нам морские существа (обитатели водного мира), для кого в том числе (возможно) и могли быть предназначены инфразвуковые передачи.Таким образом, я предполагаю, что

Официально задокументированное расстояние, на котором общались синие киты, составляет 1600 км (



Подобная система также была разработана в 20 веке для обеспечения связи с движущимися подводными объектами - подводными лодками. Но попытки добиться удовлетворительных результатов в звуковом (акустическом) диапазоне волн потерпели крах.

Вместо этого, были разработаны радиопередатчики, работающие на сверхнизких частотах (30-300 Гц).

Эффективные размеры антенн для этих передатчиков составляют тысячи километров (L=3*108/300=1*106 м = 1000 км), поэтому такие системы являются чрезмерно громоздкими и дорогими.



О существовании подобных систем связи мы можем узнать сегодня из открытых источников информации. Такие системы используются ведущими странами мира для обеспечения связи с атомными подводными лодками (субмаринами), несущими на себе стратегическое ядерное вооружение, на глубинах зачастую более 300 м. Вот они:

- Система "Зевс" ("Zeus" System - подробная статья на англ.), Россия, частота 82 Гц;

- Система "Seafarer" (англ. - мореплаватель), США, частота 76 Гц. Такой принцип коммуникации весьма удачно применяется морскими животными (китами, касатками и пр.) для связи на огромных расстояниях - более тысячи километров на частоте 18...30 Гц.Официально задокументированное расстояние, на котором общались синие киты, составляет 1600 км ( данные University of California ).Подобная система также была разработана в 20 веке для обеспечения связи с движущимися подводными объектами - подводными лодками. Но попытки добиться удовлетворительных результатов в звуковом (акустическом) диапазоне волн потерпели крах.Вместо этого, были разработаны радиопередатчики, работающие на сверхнизких частотах (30-300 Гц).Эффективные размеры антенн для этих передатчиков составляют тысячи километров (L=3*10/300=1*10м = 1000 км), поэтому такие системы являются чрезмерно громоздкими и дорогими.О существовании подобных систем связи мы можем узнать сегодня из открытых источников информации.ведущими странами мирана глубинах зачастую более 300 м. Вот они:подробная статья на англ.), Россия, частота 82 Гц;(англ. - мореплаватель), США, частота 76 Гц.

Весьма вероятно, что Россия и США теоретически могли построить передатчики, работающие в диапазонах электромагнитных волн КНЧ (крайне низких частот, 3-30 Гц), но эта информация должна быть строго засекречена. Размеры и стоимость таких передатчиков должны быть неимоверно огромны.

Сигнал с таких передатчиков свободно распространяется в воде и во льду, пронизывая их почти без потерь, что делает такие системы незаменимыми для связи с объектами, движущимися под водой в любой точке мирового океана и на любых глубинах. Только представьте себе, насколько совершенными и технологичными были системы глобального инфразвукового вещания типа SCIROCCO: Система обеспечивала трансляцию (передачу информации) по воздуху, по воде и по суше на громадные расстояния, в любую точку земного шара, на любую глубину под водой и под землей. Передатчик огромной мощности не требовал никаких других источников энергии, кроме естественной энергии ветра. Попросту говоря, эта система была аналогом современных систем "Зевс" и "Seafarer", но гораздо более высокотехнологичной, мощной, эффективной и надежной. Данный способ трансляции сигнала (передачи информации), обеспечивал неимоверную, практически 100% надежность передачи, так как сигнал не мог быть подавлен без физического уничтожения передатчика или приемника никаким другим способом. Радиоэлектронная борьба (РЭБ) в данном случае не имеет никакого смысла. Таким образом, система обеспечивала 100% возможность управления войсками. Боевые корабли, субмарины, воздушные суда были способны получить приказ со стопроцентной надежностью в любое время и в любом месте, где бы они не находились - в воздухе, на земле, или под водой. Для гражданского использования эта система была тем более уникальна.



Отдельно хочется остановиться на такой важной подробности, как изображение на чертеже Саквала Чакрая двух наборов концентрических кругов. На мой взгляд, это означает как минимум два источника инфразвука, два передатчика.

Открытым остается вопрос о том, какие именно эти два передатчика и какой именно вещательный комплекс изображен на чертеже. Мы можем предположить, что это либо комплекс пирамид на плато Гиза, либо

С другой стороны, это еще раз подтверждает один очень важный вывод - такой комплекс мог быть построен только великой, технологически развитой цивилизацией, Империей, охватывавшей разные страны и континенты. И остров Шри-Ланка играл весьма значимую роль в этой забытой цивилизации. Была ли это Империя Раваны? Кто знает...Отдельно хочется остановиться на такой важной подробности, как изображение на чертеже Саквала Чакраянаборов концентрических кругов. На мой взгляд, это означает как минимум два источника инфразвука, два передатчика.Открытым остается вопрос о том, какие именно эти два передатчика и какой именно вещательный комплекс изображен на чертеже. Мы можем предположить, что это либо комплекс пирамид на плато Гиза, либо Сигирия Пидурангала , либо даже священная гора Кайлас - наибольшая пирамидальная структура на Земле, как центральный объект системы. Разница в диаметрах в два раза для этих наборов окружностей может значить, что длины волн этих передатчиков, а соответственно и их рабочие частоты тоже отличались в два раза, например, чтобы предотвратить помехи - их взаимное подавление друг другом. Теперь, когда мы детально рассмотрели нашу версию с точки зрения принципов вещания - передачи информации, настало время разобраться - а где же приемники? Ведь если существовали передающие центры, то приемников, для которых предназначалась передача, было намного больше. И раз передатчики построены столь мощными, чтобы транслировать на весь земной шар, то и приемники должны быть на всех континентах.



Внимательное рассмотрение этого вопроса подтверждает наше предположение и проливает свет на многие неразгаданные до сих пор загадки древности.

Как я уже говорил ранее, символы кругов с крестами на чертеже Саквала Чакрая обозначают приемники, в частности их купольные антенные резонаторы. Такие приемники в огромном количестве имеются не только на Шри-Ланке (это т.н. ступы, или дагобы), но и в других странах и на других континентах.

Классификация известных приемников инфразвукового вещания:

1. Информационные приемники: 1.1. Купольные камертонные и объемно-резонаторные приемники. Могут быть построены из кирпича (каменных блоков) или вырезаны в скале (камне). Если антенны изготовлены из каменных блоков, то нет необходимости в скальном монолите. Такой приёмник можно построить в любой местности.

Их антенные резонаторы похожи на колокола в варианте наземного исполнения купола или музыкальные камертоны, то есть представлены двумя параллельными несимметричными диполями (в варианте с подземным куполом). 1.1.1. Ступа (дагоба). Представляет собой каменный (кирпичный) колокол, установленный на фундаменте (земле). В данном варианте исполнения сам купол работает как антенна и колебательный контур (резонатор).



Массивный купол ступы Джетавана - самое

высокое кирпичное сооружение, когда-либо построенное

человеком

Изначально выстроенное высотой 120 м, грандиозное сооружение древности - ступа Джетавана (или Джетаванарама) в свое время было третьим по высоте сооружением в мире после двух египетских пирамид, шедших первыми. В начале 20-го века британскими составителями путеводителя по Цейлону было подсчитано, что кирпичей, из которых построена эта ступа, хватило бы для того, чтобы возвести трехметровую стену протяженностью от Лондона до Эдинбурга.

Руванавелисайя ступа, она же Махатупа, Сварнамали Чаития,

Суварнамали Махасети, и Ратнамали дагоба



Интересная историческая подробность: в соответствии с древними ланкийским эпосом, король Дутугемуну получил разрешение на строительство ступы Руванавели (Руванавелисайя) лично от "богини" Ратнамали, поэтому в числе других названий ступы - и ее имя. В древней хронике "последний задокументированный контакт короля людей с "богами".

в соответствии с древними ланкийским эпосом, король Дутугемуну получил разрешение на строительство ступы Руванавели (Руванавелисайя) лпоэтому в числе других названий ступы - и ее имя. В древней хронике " Махавамса " говорится, что король Дутугемуну обсуждал вопрос ее строительства с "богами" на неких каменных скамьях... уж не в Сигирии ли это было? Или в Анурадхапуре? Это был

Предположение: по видимому, изначальное предназначение ступ не было религиозным. Они обрели религиозное значение намного позже. Кроме того, хроники писались в угоду правителям и некоторые присваивали себе заслуги строительства грандиозных объектов, построенных задолго до них, как это было, например, с Сигирией.

Построенные с огромными затратами труда и ресурсов, безумно дорогие, но выполненные в строгом стиле без архитектурных излишеств и украшений, они могли использоваться только по весьма специфичному и важному техническому назначению - получению информации.

1.1.2. Купольные объёмно-камертонные инфразвуковые приёмники с подземным куполом.