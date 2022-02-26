Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Дефицит нефти, логики и времени. Главная загадка обострения. Хроники Смуты / Февраль 2022

65 0

Почему обострение на Украине произошло именно сейчас. Как сработают санкции-бумеранги. Кто и зачем создаёт искусственный дефицит. В каких отраслях намечается реальный дефицит и к чему он может привести. Обзор и анализ важнейших событий февраля 2022 года проводит в своей авторской программе “Хроники Смуты” Игорь Нагаев.

Игорь Нагаев в газете “Завтра” https://zavtra.ru/blogs/authors/19140​
Подписывайтесь на канал “Наше Завтра” https://www.youtube.com/channel/UCk3zXhvGaR7OQYy9K6xJJcA
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru/utm/110
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #Нагаев #экономика #нефть #санкции #газ #Китай #дефицит #ХроникиСмуты
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NqTnbLjslNQ
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Влияние событий в Венесуэле на мировой рынок нефти
Бэкграунд, выпуск-275 за 22 сентября 2012
Почему у планеты трубы горят. Расширенная версия
Меры по преодолению экономического кризиса – часть 1
Молоко наизнанку

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru