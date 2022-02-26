Дефицит нефти, логики и времени. Главная загадка обострения. Хроники Смуты / Февраль 2022
Почему обострение на Украине произошло именно сейчас. Как сработают санкции-бумеранги. Кто и зачем создаёт искусственный дефицит. В каких отраслях намечается реальный дефицит и к чему он может привести. Обзор и анализ важнейших событий февраля 2022 года проводит в своей авторской программе “Хроники Смуты” Игорь Нагаев.
Игорь Нагаев в газете “Завтра” https://zavtra.ru/blogs/authors/19140
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