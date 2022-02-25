Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением сесть за стол переговоров.

«Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», – сказал он по-русски в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже сообщил: «Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путём демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса».

По его словам, в ответ на предложение Зеленского Путин «готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам в любой момент, когда Вооружённые силы Украины (ВСУ) сложат оружие. Он подчеркнул, что никто не собирается на них нападать и угнетать. Дипломат напомнил, что Россия всегда выступала за продолжение переговорного процесса, и шанс на это сохранялся до последнего.

Тем временем Минобороны РФ рассказало о ходе спецоперации на Украине.

«Группировки войск ДНР и ЛНР развивают успех наступления на позиции ВСУ при огневой поддержке Вооружённых сил РФ. Подразделения Луганской народной республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 км. Группировка войск Донецкой народной республики в направлении Волновахи продвинулась на 11 км вглубь обороны националистических батальонов. Подразделения ВСУ в боевых действиях преимущественно не участвуют. Ожесточённое сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



По его словам, «заблаговременно Службой безопасности Украины в штатные воинские части украинских Вооружённых сил были внедрены группы отъявленных националистов численностью 25–30 человек, прошедшие специальную подготовку». «Националисты выявляют неблагонадёжных среди украинских военнослужащих. А в случае принятия командирами подразделений ВСУ решений об отходе с занимаемых рубежей действуют в качестве заградительных отрядов. На отдельных направлениях они осуществляют подрывы мостов для исключения возможности отступления воинских частей и подразделений украинских Вооружённых сил, – сообщил генерал-майор. – Зафиксирован не один случай самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ. Об этом говорят сложившие оружие украинские военнослужащие».

Конашенков сообщил, что подразделениями ВС РФ завершено блокирование Чернигова. «Российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения», – подчеркнул он.

Представитель Минобороны также рассказал, что вчера российские военные провели успешную операцию по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. «В операции было задействовано более 200 российских вертолётов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы. При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооружённых силах России нет, – сообщил он. – В настоящее время основные силы Воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада. Подразделения Вооружённых сил России продолжают выполнение задач в районе Киева и других городов, проявляя мужество и героизм».

Конашенков заявил, что, согласно данным разведки, «на площади Шевченко в Киеве развёрнуты установки реактивных систем залпового огня “Град” для нанесения удара в район аэродрома Гостомель». «Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям. Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением. Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приёмами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах», – напомнил он. В этой связи генерал-майор обратился к украинским гражданам: «Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские Вооружённые силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут».

Ранее сегодня сообщалось, что российские военные вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины: 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций. Кроме того, сбито пять боевых самолётов, один вертолёт, пять беспилотников. Уничтожено 18 танков и других боевых машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров.

В боях сдались более 150 украинских военнослужащих, 82 из них — в районе острова Змеиный, 11 — в районе Николаевска. С них возьмут подписку об отказе от участия в боевых действиях и отпустят к своим семьям. Также известно, что одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики. Конашенков подчеркнул, что после стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся будут отпущены домой.

По словам самих украинских военных, к ним относятся с уважением. «С нами нормально обращались. Ничего, не били, не орали. Нормальными словами то есть. Они к нам и мы к ним», — рассказал один из них.

Сдавшиеся в плен военные смогли связаться со своими родственниками, сообщили о том, что с ними всё в порядке, и заверили, что скоро их отпустят домой. Также они обратились с призывом сложить оружие к тем, кто продолжает оказывать сопротивление.

«Ребята, я к вам обращаюсь. Я, боец 53-й бригады, призываю вас сложить оружие, так как это сделал я. И мы останемся все живые и разойдёмся по домам в скором времени», – сказал военнослужащий ВСУ.

По материалам ТАСС, сайта Минобороны РФ, Regnum, НТВ