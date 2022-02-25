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День Z + 1

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Начался второй день операции Z. После нескольких авиаударов, по Киеву начались ракетные удары, в том числе по правительственному кварталу. Сообщают о десятках выпущеных ракет. ВСУ заявляет, что был сбит российский самолет, который упал в Дарнице. По другим заявлениям, сбили ракету или БПЛА. UPD: Оказался сбитый "Калибр" – 3 гражданских ранено.

Начавшаяся в 2014-м году в Киеве война, которая приползла на Донбасс и 8 лет его мучала, возвращается в Киев.

Трансляция второго дня операции Z продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin (там же уже можно посмотреть многочисленные видео ударов по Киеву).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7464487.html
Метки: война на украине, донбасс, евромайдан, Киев, Украина, фотографии
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 16224 14698
    Руса три часа назад

      Сайт не открывается, глушат пятую колонну.
      И правильно делают.

    • 21593 18091
      марина два часа назад

        “Двое учителей погибли в пятницу в результате попадания снаряда украинских силовиков в здание школы в городе Горловка в Донецкой народной республике, сообщил мэр Иван Приходько.”
        Какая расслабленность ,школы на границе не закрыты?:??И потом приказ о вежливости ,эти улыбки наших солдат -это к добру не приведет -там жесткий,хуже фашиста (в войну именно они поражали жестокостью немцев)враг нацистский.Сколько нужно трупов ,чтобы наши зачистили это тупое мясо (они не смогут стать людьми ,даже если захотят,ибо голову не заменишь,как баптисту напр.) или если не хотят пачкаться о д-мо согнать их на запад и запереть там,а лучше вытолкнуть в Польшу.

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