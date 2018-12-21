День зимнего солнцестояния в 2018 году – ритуалы, традиции

В 2018 году самым коротким днем в году является 21 декабря. А в ночь с 21 на 22 декабря начинается астрономическая зима, а также праздник зимнего солнцестояния. Все потому, что высота подъема солнца на небосклоне является самой низкой в этот день. Стоит отметить, что дата постоянна, вы легко запомните, какого числа День зимнего солнцестояния в 2018 году.

В старину в этот день праздновалось возрождение Солнца, а наши предки отмечали его ночью, до восхода Солнца. Совершались различные ритуалы и заговоры на День зимнего солнцестояния.

Традиции и обычаи на День зимнего солнцестояния

Зимнее солнцестояние также называют рождением Коляды — молодого солнца. В древние времена этот праздник отмечался с особым размахом. На него гадали о суженом, замужестве, погоде на будущий год, урожае; колядовали и переодевались в зверей; прыгали через костер, чтобы сжечь все обиды и грехи. Наши предки наблюдали за событиями 12 дней после Коляды, чтобы понимать, что принесет грядущий год для семьи.

Несмотря на то, что прошло много лет, традиции не сильно изменились. В этот день хорошо заниматься творчеством. День должен пройти в совсем другом ритме по сравнению с предыдущими. Вложите в него чуть больше сил. Посвятите себя делу, которое так долго откладывали на потом.

Во время солнцестояния хорошо медитировать. Это будет иметь особую силу благодаря естественным природным ритмам. А 22 декабря утром постарайтесь встретить восход солнца и поздравить его с рождением, поблагодарить его за всё, что оно нам дарит.

Лучший день для уборки. В этот день по традиции выбрасывали все ненужные вещи, чтобы впустить больше чистой энергии.

Помимо материальной уборки, не забудь очистить свою голову от грязных и тяжелых мыслей. Это прекрасный день для медитации или молитвы.

В этот день открываться мощные энергетические порталы, а значит можно связаться с другим миром и узнать про свою судьбу. На День зимнего солнцестояния обычно гадают.

В этот день нужно загадывать желания и хорошо просить Солнце об его исполнении.

По традиции в День зимнего солнцестояния детям дарят сладости. Ведь подарки – неотъемлемая часть любого праздника.

Приметы на 21 декабря

Погода 21 декабря будет такой же и через десять дней. Если в этот день начнется пурга, то Новый год будет таким же снежным.

Иней на ветках – в следующем сезоне будет очень богатый урожай.

Если в этот день срезать вишневую веточку и она зацветет до Рождества, то будущий год нас одарит ягодами. Безветренная погода говорит о том, что будет богатый фруктовый урожай.

Если хочешь богатый урожай, то нужно потрясти плодовое дерево в этот день.

Дождь говорит о мокрой весне.

Обряды на День зимнего солнцестояния

Во всех культурах время зимнего солнцестояния считалось наиболее благоприятным для проведения различных обрядов и ритуалов. Энергетика обновления и перехода от тьмы к свету способствует тому, чтобы избавиться от всего ненужного и привлечь желаемое. Многие древние ритуалы можно использовать и сейчас.

Ритуал на волшебных семенах для исполнения желаний

Нужно купить цветочные семена, укутать их в тряпку смоченную теплой водой и прошептать: “Семечку да по семечку, мне да по правде, намереваюсь (и рассказать семечкам о своих планах), да так чтобы намерение мое сбылось, проросло, корнями крепко в землю впилось. Так же будет так же си, и тако быть. Аминь”.

После этого обряда нужно посадить семя в горшочек и поливать каждый день на протяжении одной недели. Когда наступит тепло, пересадить свой цветок под сухое дерево.

Ритуал на удачу, проводимый 21 декабря

Привлечь расположение Фортуны к себе и поспособствовать тому, чтобы все начинания складывались успешно, можно с помощью ритуала в день зимнего солнцестояния. Для обряда на удачу понадобится стакан с питьевой водой. Приготовьте его еще до заката и поставьте рядом с окном. После того, как наступит вечер, заговорите воду следующим образом: “Вода силу Солнца в себя впитала, мне ее подарит. Солнце больше светить начнет – моя удача прибывать будет. Ночь на убыль – неудачи прочь”. Заговоренную воду следует выпить сразу же после ритуала.

Очень мощный обряд на привлечение денег

Привлечь финансовые потоки и материальное благополучие поможет несложный обряд в день зимнего солнцестояния. Для этого понадобится несколько монет или купюр (номинал неважен) и зеркало. После того, как Солнце скроется за горизонтом, положите деньги перед зеркалом и, вглядываясь в их отражение, произнесите заговор: “Как зеркало деньги увеличивает, так и у меня их больше станет. Как день на возрастание пойдет, так и прибыль расти будет. Солнце взойдет — мою просьбу исполнит. Ключ – замок – язык. Аминь”.

После такого обряда финансовое положение начнет постепенно меняться в лучшую сторону, а работа будет идти продуктивнее и легче.

Сильный обряд на избавление от любых проблем

Солнцестояние происходит незадолго до Нового года, обряд на избавление от проблем особенно актуален. Энергетический посыл, отправленный во Вселенную во время ритуала, будет надежным подспорьем в решении проблем.

Обряд следует проводить в уединении, после захода Солнца. Подожгите свечу, и, глядя на нее, подумайте о проблемах, от которых вы хотели бы избавиться. Проговорите такие слова: “Огнем тьму прогоняю, от гнета себя избавляю. Ночь пройдет – мои проблемы с собой унесет. Как день прибавится, так и жизнь моя счастьем наполнится. Быть этому”. После этого поставьте свечу в безопасное место. Пусть она горит еще некоторое время. Перед сном погасите пламя и завершите ритуал словами: “Все, что пожелал(а), в жизнь воплотится”.

Очень сильный обряд на исполнение желаний

Нужно написать на листке бумаги самое главное желание, свернуть в трубочку, поджечь и говорить в слух: “Молчаливое, и в том заветное, то, что в тайном уголке – что в душе моей, все то в огне – все то пламя поглотит, все, что в космос пойдет, все, то до высших сил дойдет. А от них назад придет – да исполненное, да такое что довольствие придет. Да такое что недовольство уж уйдет. Пусть идет – исполнится, сбудется, да силам не забудется”. Пепел нужно рассыпать по ветру. После такого обряда сбываются самые смелые желания.