День Богини Весты-Весны – славянский женский праздник

Богиня Веста – Небесная Богиня-Хранительница Древнейшей Мудрости Вышних Богов. Младшая сестра Богини Марены, которая приносит на Землю покой и Зиму. Богиню Весту также называют Покровительницей Обновляющегося Мира, доброй Богиней Весны, которая управляет приходом на землю Весны, и пробуждением Природы.

В День Весеннего Равноденствия в Ее честь устраивали всенародное гуляние, обязательно пеклись блины, как символ Ярилы-Солнца; куличи, баранки и бублики с маком, как символ пробуждающейся после зимнего сна земли; пряники в виде жаворонков и печенье со свастичной символикой. Древние весенние празднования проходили с весельем и ритуалами, призывающими плодородие земли и благополучие людей.



ВЕСТА — богиня, хранительница домашнего очага. В ее храмах обучали

девочек с 10 до 16 лет служительницы храма — весталки. После завершения обучения девушек называли «вестами», что означало их готовность к взрослой жизни.

Богиня Веста на Землю пришла, на Красногор новую жизнь принесла, огонь запалила и зимние снега растопила, всю землю живой силой напоила и от сна Марены разбудила. Будет Мать Сыра Земля полям нашим жизньродящую силу давать, будет отборное зерно в полях наших прорастать, чтобы всем Родам нашим – хороший урожай дать…



22 марта – День Весты, Богини Весны

– День Весеннего Равноденствия. Богиня Веста – Богиня-Хранительница Мудрости, управляет приходом Весны и Пробуждением Природы. В этот день празднуется приход на землю Весны, прилёт птиц. Во всех родах пекут из теста фигурки жаворонков, оладьи и печенье с Солнечной Символикой.

23 марта – Красногор. Масленица – Второй день Весеннего Равноденствия. В этот день празднуются проводы Богини Зимы Марены в её Ледяные Чертоги, находящиеся на Севере. В этот день зажигается огромное огневище (костёр), в которое каждый присутствующий на празднике кладёт маленькую куколку, сделанную из соломы, на которую наговариваются пожелания счастья, радости, хорошего урожая и т.д. Вместе с куклой в огонь кладутся блины и зёрна (просо, овёс для произрастания обильной пищи для домашней скотины), чтобы Боги даровали обильный урожай. Проводятся народные гуляния и прыжки через отдельное (не жертвенное) огневище, чтобы очистить свою Душу и телеса. Водятся хороводы, игрища и т.д. В эти два дня Весеннего равноденствия запрещается употребление спиртных и хмельных напитков:



“Не пейте питья хмельного, не скажите бранного слова”.



День Весты, Богини Весны

Славянский Женский День – День Богини Весты (22 Марта, 22 Дайлетъ).



Этот день является астрономическим началом весны. Как известно, весной день увеличивается, а ночь укорачивается. И 20-22 марта наступает момент, когда центр Солнца в своём видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор и когда Солнце переходит из южного полушария в северное, длительности дня и ночи оказываются равны.

Наступление весны наши предки считали праздником, с большим нетерпением ожидали его прихода (также как и мы сейчас!) и одинаково пышно отмечали его в разных частях Европы и Азии. Ведические празднования прихода весны были наполнены важным сакральным смыслом победы света над тьмой, пробуждения всего живого и начала новой жизни.



Это воистину Женский День – 22 марта, когда по-настоящему пробуждается природа, обновляется вся жизнь вокруг и приходит настоящая и долгожданная ВЕСНА!



Давайте все вместе порадуемся приходу весны, улыбнёмся солнышку, поздравим всех прекрасных (происходит от слов ПРИ КРАСЕ), словно Весна пробуждающихся в своей женской красоте девочек, девушек и женщин.



В этом году день День весеннего равноденствия наступил раньше чем обычно, время весеннего равноденствия 2018 — 20 марта, 19:15 по МСК. Солнце 20 марта 2018 года, в день весеннего равноденствия находилось в созвездии Рыб. Начиная с 21 марта, оно будет восходить на северо-востоке, а заходить на северо-западе.



К 20-21 марта Земля преодолела четверть своего годового пути по орбите. В день весеннего равноденствия солнце освещает ровно половину обоих полушарий земного шара, и на всей планете ночь и день длятся поровну – по 12 часов. Потом Солнце переходит из Южного полушария в Северное, а Земля продолжает свое движение, чтобы достигнуть нового равноденствия еще через полгода, на противоположной стороне орбиты.

В день весеннего равноденствия Солнце на всей Земле восходит точно на востоке, а заходит точно на западе. При пересечении этой точки небесной сферы наступает астрономическая весна в северном полушарии Земли. Это – день весеннего равноденствия. В южном полушарии наступит осень. В этот день на всей Земле продолжительность дня и ночи одинаковы.

Факт равноденствий (весеннего и осеннего) был известен за несколько веков до составления карты звездного неба и нанесения на ней эклиптики (большого круга небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца).



В древности дни весеннего равноденствия считались большим праздником. Природа вновь возрождается, животные начинают вести более активный образ жизни, готовясь к продолжению рода: просыпаюстся медведи, в борьбе за самку соловьи расточают трели, а лоси устраивают бои. У многих народов мира с глубочайшей древности этот праздник стал магическим, ритуальным, одним из главных праздников природного календарного цикла. Считалось, что в этот день в годичном круговороте Весна, олицетворяющая собой оживление и возрождение природы, приходит на смену Зиме.



У славян пеклись «жаворонки» как символ вестников весны. В Древней Руси в день весеннего равноденствия праздновали Масленицу или Комоедицу. Прощаясь с Зимой, русичи славили бога весеннего солнца и плодородия – Ярилу. Ярило принадлежит к ежегодно умирающим и воскресающим богам плодородия. Ярило – бог весны, воплощает ее плодородные силы, он приносит ее с собой. Ярило распространяет весеннее солнечное тепло, возбуждает живительную силу в растениях и людях, вносит в жизнь природы и жизнь людей молодую свежесть, пылкость чувств. На Масленицу сжигали чучело Морены, Богини Зимы и Смерти. Во время огненных действ существовал также обычай катать зажженные колеса, которые также символизировали горящее Солнце.

Древние кельты и германцы встречали перелетных птиц и готовили для богини весны и утренней зари Остары маленькие пшеничные булочки и крашеные яйца, которые являлись символами новой жизни. В день весеннего равноденствия начинается Новый год у многих народов и народностей: Иран, Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан – практически все страны Великого шелкового пути связывают начало нового года с эти явлением природы. В этом регионе важным событием является древнейший земледельческий праздник Навруз. По древнему обычаю, до наступления Навруза люди должны тщательно убирать в домах и вокруг, полностью рассчитаться с долгами.



Навру́з (от перс. نوروز «новый день»), (21 марта) — праздник нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.

Вот неполный список вариантов названия этого праздника в разных языках: азерб. Novruz, пушту نوورځ — Naw wraz, курд. Newroz, тадж. Наврӯз, узб. Наврўз, Navroʻz, туркм. Новруз, Nowruz, каз. Наурыз, уйг. Норуз, кирг. Нооруз, тат.Нәүрүз / Näwrüz, тур. Nevruz, крымско-тат. Navrez / Наврез, башк. Науруз, чуваш. Нарăс .

Так как персидский язык и русский языки входят в группу индо-европейской языковой семьи, то название праздника легко читается по русски.

перс. НаВ – НоВый ; лат. NoVum, гр. Néa, англ. New

перс. РуЗ – РуС – свет; русый – светлый, вынести на русь – вынести на свет, русые волосы

по цвету от белого до светло-коричневого



Свет связан с солнцем, которое обожествляли и поклонялись ему. Из корня РуС можно выделить Р. яРи/ло, яР/ко, яРый, египеткий Ра, Ра/дуга – солнечная дуга, Ра/душие – солнечная душа, уРа – у Бога, с Богом, яРо/вой – весенний, по новому солнцу.

Как в русском языке день связан со светлым временем суток, так и, возможно, в персидском языке произошла связка корня РуЗ с понятием дня.



Происхождение этого праздника уходит своими корнями в дописьменную эпоху истории человечества. Официальный статус он приобрел в Ахеменидской Империи, как религиозный праздник зороастризма. Отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие, после которого световой день преобладает над ночью. Не имеет прямого отношения к исламским обычаям.

На территории Ближнего Востока Навруз празднуется только представителями тех народов, которые проживали там до прихода арабов, распространения ислама. Не празднуется арабами.

В зороастризме этот праздник возвещает наступление лета — и отмечает ежегодное поражение Злого Духа. По зороастрийским обычаям, в полдень Нового дня приветствовали возвращение из-под земли Полуденного Духа, несущего тепло и свет.

Праздник был посвящён непосредственно огню, который древние зороастристы считали жизненной силой и поклонялись ему.

Огни разжигались повсюду, начиная с самого высокого места на крышах домов и кончая свечами на праздничных столах. В настоящее время эти обычаи частично сохранились.

После захода Солнца народ разжигает костры, поет песни, играет на национальных инструментах. Под звуки бубна организуют факельное шествие к окраине реки и там устраивают празднества. Прыгают через разведённые ими костры и купаются в реке. Более зажиточные в этот день организуют совместные трапезы для малоимущих сограждан. Прыгая через костры, они желают от природы обильного урожая, и ищут защиты от злых духов и джиннов. Прыгают через костёр даже женщины, с грудными детьми надеясь, что таким образом они в течение года будут избавлены от напастей и несчастий.

Сохранились в настоящее время и другие атрибуты этого зороастрийского праздника. Например, зороастрийцы наполняли сосуды семенами пшеницы или ячменя, заливали их водой, а затем, когда они прорастали, относили их домой, и ставили в особое место. Точно также в настоящее время оставляют на прорастание семена злаков к празднику в Азербайджане, Иране и Средней Азии. На праздничный стол кроме сладостей зороастрийцы ставили яйца — символ зарождения жизни.

Поздравляя с Наврузом – Вы поздравляете с Новым годом,

с Новым солнцем, с Новым Богом!



В Японии отмечают Хиган – первый весенний праздник. До начала Хигана японцы с особой тщательностью проводят уборку дома, особенно домашнего алтаря с фотографиями и принадлежностями ушедших предков, освежают цветы и выставляют в алтарь ритуальные кушанья. По окончании дней весеннего Хигана сразу же приходит сезон неописуемо красивого цветения сакуры. Все желающие наслаждаются этой живописной картиной, символизирующей торжество весны и обновление природы.



Религия также не обошла стороной день это время, наполнив духовным смыслом природное явление. После весеннего равноденствия в человеке просыпается биологическое начало, он становится более чувствительным и эмоциональным. Для духовного совершенствования в этот период мировые религии предлагают посты и молитвы, которые призваны найти в своем внутреннем мире источник Божественного. За 40 дней до Пасхи начинается пост, который должен очищением подготовить душу человека для принятия Благодатного Огня, который символизирует Святой Дух. Дата праздника Пасхи, которая отмечается каждый год в разное время, отсчитывалась от дня весеннего равноденствия следующим образом: 20-21 марта – первое новолуние – первое воскресенье, которое и считалось праздничным днем.



В Древней Руси счёт времени вёлся по четырём сезонам года. Использовался и лунно-солнечный календарь, в котором каждые 19 лет включали семь дополнительных месяцев. Была семидневная неделя, которая называлась седмицей. На Руси, по древней традиции, началом года считали весну, поэтому год начинали 1(20) марта.



До конца XVII в. новолетие начиналось не с января, а с марта (как в древнем Риме) или с сентября (как в Византии, которая переняла этот обычай от Иудеев). С началом или в конце аграрного цикла. До 1492г., как полагают исследователи, оба новолетия существовали параллельно, но преобладал мартовский стиль. Во времена Ивана III в 1492 году (в 7000 году от «сотворения мира») начало года было перенесено на 1 сентября. Действовавшее в России летоисчисление от «сотворения мира» заменил на летоисчисление от Рождества Христова Пётр I с 1 января 1700 года.



Ранее каждый месяц был равен Одному знаку Зодиаку ,вот откуда 12 месяцев и 12 знаков Зодиака . Хоть название месяцев явно не соответствует названию зодиака сейчас . Стоит учесть что Солнце каждый знак Зодиака проходит примерно за 30 дней .

Думаете слишком много Астрологии тогда взгляните на Название дней недели на Европейских языках возьмём английский язык

1 Sunday – Солнца день – ВОСКРЕСЕНИЕ

2 Monday – Лунный день – Понедельник

3 Tuesday – Марса день – Вторник

3 Wednesday – Меркурия день – Среда

4 Thursday – Юпитера день -Четверг

5 Friday – Венеры день – Пятница

6 Saturday – Сатурна День – Суббота

а вот вам Испанская версия

Lunes (луна) понедельник, Martes (Марс) вторник, Miércoles (Меркурий) среда, Jueves (Отимени Зевс, то есть греческой версии Юпитера) четверг, Viernes (Венера) пятница, Sábado (Сатурн) суббота, Domingo (Доминус на латинице – Господь) воскресенье.

и немецкая версия

Montag — «день луны» имеет отношение к богине Луны.

Dienstag — этот день связан с именем германо-скандинавского бога неба Ziu (Тиу, Тюр, Тир), является аналогом бога войны Марса. В германской мифологии Ziu считался богом воинской доблести.

Mittwoch (Wodanstag) — день недели назван в честь германо-скандинавского бога Wodan (Водан, Воден, Вотан. Воден – бог, который прославился изобретением рунического алфавита, в связи с этим можно провести параллель с богом Меркурием.

Donnerstag — этот день недели обязан своим именем германо-скандинавскому богу грома (погоды) Donar (Доннар), которого отождествляют с Юпитером.

Freitag — день недели получил свое название от германо-скандинавской богини любви и плодородия Frija (Фрейя, Фригги), которая соответствует римской богине Венере.

Samstag — Но в основе понятия лежит сочетание Stern Saturn (звезда Сатурна).

Sonntag — «день солнца» посвящен богу Солнца.



Стоит приглядеться и можно еще увидеть название Языческих богов в днях недели но их ипостась будет соответствовать планете это 100%



С НОВОЛЕТИЕМ,

НАВРУЗОМ,

ВЕСТОЙ,

ХИГАНОМ ! С ВЕСНОЙ ВАС И НОВЫМ СОЛНЦЕМ !