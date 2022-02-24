Композитор Евгений Крылатов. Песни из фильмов и мультфильмов00:00 – Аида Ведищева “Лесной олень” (1971)02:48 – Ольга Зарубина и Большой детский хор ЦТ и ВР “Колыбельная медведицы” (1987)06:07 – Ольга Зарубина и Большой детский хор ЦТ и ВР “Ласточка” (1987)08:26 – “Только сердцу не прикажешь” из к/ф “Чародеи” (1982)09:58 – “Серенада” из к/ф “Чародеи” (1982)12:08 – “Загадка женщины” из к/ф “Чародеи” (1982)14:56 – “Кентавры” из к/ф “Чародеи” (1982)17:42 – “Подойду я к зеркалу” из к/ф “Чародеи” (1982)20:11 – “Спать пора” из к/ф “Чародеи” (1982)22:44 – “Три белых коня” из к/ф “Чародеи” (1982)24:56 – “Песенка о снежинке” из к/ф “Чародеи” (1982)27:23 – “-речка” из к/ф “Чародеи” (1982)29:49 – Песня “Представь себе” из к/ф “Чародеи” (1982)32:18 – “Песенка про костюмчик” из к/ф “Чародеи” (1982)34:24 – Финальная песня “Говорят, а ты не верь” из к/ф “Чародеи” (1982)36:48 – “Песня Урри” из к/ф “Приключения Электроника” (1979)38:15 – “Песня Сыроежкина” (Мы маленькие дети, нам хочется гулять) из к/ф “Приключения Электроника” (1979)40:05 – “До чего дошел прогресс” из к/ф “Приключения Электроника” (1979)41:27 – “Крылатые качели” из к/ф “Приключения Электроника” (1979)43:37 – “Песня игрушек” из к/ф “Приключения Электроника” (1979)45:13 – “Песня о собаке” из к/ф “Приключения Электроника” (1979)47:56 – “Песенка Стампа” из к/ф “Приключения Электроника” (1979)49:12 – “Колокола” (Бьют часы на старой башне) из к/ф “Приключения Электроника” (1979)51:29 – “Грустная песенка Сыроежкина” из к/ф “Приключения Электроника” (1979)52:58 – “Песня Сыроежкина” (Это что же такое) из к/ф “Приключения Электроника” (1979)53:56 – “Зимняя прогулка” из к/ф “Веселый калейдоскоп” (1974)55:42 – “Где музыка берет начало” из к/ф “Чехарда” (1987)57:52 – “Не покидай” из к/ф “Не покидай” (1989)59:45 – “Песня о волшебной розе” из к/ф “Не покидай” (1989)1:02:35 – “Замечательный король” из к/ф “Не покидай” (1989)1:03:57 – “Песня заключенных” из к/ф “Не покидай” (1989)1:05:27 – “Песня странствующих актеров” из к/ф “Не покидай” (1989)1:07:02 – “Песня Атамана” из к/ф “Не покидай” (1989)1:08:41 – “Песня принцессы Альбины” из к/ф “Не покидай” (1989)1:10:30 – “Прощальная песня Патрика” из к/ф “Не покидай” (1989)1:12:26 – “Молитва перед завтраком” из к/ф “Не покидай” (1989)1:13:44 – “Песня Марселы” из к/ф “Не покидай” (1989)1:15:32 – “Песня канцлера” из к/ф “Не покидай” (1989)1:17:08 – “Песня принца Пенапью” из к/ф “Не покидай” (1989)1:18:21 – “Песня о счастье” из к/ф “Не покидай” (1989)1:20:37 – “Песня о нарядах” из к/ф “Не покидай” (1989)1:22:03 – “Сережка ольховая” из к/ф “И это все о нем” (1978)1:24:11 – “Шаги” из к/ф “И это все о нем” (1978)1:26:54 – “Я хочу довести” из к/ф “И это все о нем” (1978)1:28:46 – “Не надо бояться” из к/ф “И это все о нем” (1978)1:30:37 – “Когда человек человека предаст” из к/ф “И это все о нем” (1978)1:32:15 – “Песня моя” из к/ф “И это все о нем” (1978)1:35:06 – Андрей Миронов “Ну чем мы не пара” (1987)1:38:31 – Андрей Миронов “Песня о шпаге” (1987)1:41:00 – Анатолий Фокин “Кабы не было зимы” (1986)Евгений Крылатов (23 февраля 1934 — 8 мая 2019 года) — советский и российский композитор. Евгением Крылатовым создано большое количество сочинений в разных жанрах: симфоническая, камерная, эстрадная музыка, музыка для драматического театра, радио и телевидения. Но особенно плодотворно его творчество в кинематографе.Крылатов на протяжении 25 лет был одним из самых востребованных композиторов советского и российского кинематографа. Успех «Песенки о шпаге», исполненной Андреем Мироновым в фильме «Достояние республики», продолжили «Лесной олень» из картины «Ох уж эта Настя!», «Ольховая серёжка» («И это всё о нём»), «Крылатые качели» («Приключения Электроника»), «Три белых коня» («Чародеи»), «Прекрасное далёко» («Гостья из будущего»).#евгенийкрылатов #гтрф_сборник #песниизфильмов▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://goo.gl/qw3iEKНаши группы в соцсетях:Facebook: https://www.facebook.com/gosteleradiofondVK: https://vk.com/teleradiofondОK: https://ok.ru/group/54885780750586Приложение для смартфона “Радио. XX век”Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gtrfApp Store: https://itunes.apple.com/ru/app/радио-xx-век/id1336486169