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Мы с берегов Оки. Фильм-концерт (1972)

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Выступление Государственного Рязанского русского народного хора, художественный руководитель Евгений Попов и самодеятельных хоров сел Рязанской области. В концерте — русские народные песни и частушки, хороводы и танцы. Натурные съемки летом.

ТО Экран 1972
Автор сценария – Ю. Бычков
Режиссер – Феликс Глямшин
Оператор – Николай Москвитин
Композитор – Евгений Попов
Художник – Элеонора Винницкая

#МыСБереговОки #РусскиеНародныеПесни #РязанскийРусскийНародныйХор #рязань

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PX-ESlWp6Ew
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