Мы с берегов Оки. Фильм-концерт (1972)
Выступление Государственного Рязанского русского народного хора, художественный руководитель Евгений Попов и самодеятельных хоров сел Рязанской области. В концерте — русские народные песни и частушки, хороводы и танцы. Натурные съемки летом.
ТО Экран 1972
Автор сценария – Ю. Бычков
Режиссер – Феликс Глямшин
Оператор – Николай Москвитин
Композитор – Евгений Попов
Художник – Элеонора Винницкая
#МыСБереговОки #РусскиеНародныеПесни #РязанскийРусскийНародныйХор #рязань
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