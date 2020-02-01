Новости Украины и Новороссии 01 февраля 2020

В ДНР объяснили, как поддержка Вашингтона подтолкнет Киев к силовому захвату Донбасса…

Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Куренков рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский может начать вооруженное вторжение в Донбасс, если Вашингтон окажет поддержку проведению силового сценария.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Белый дом назначит специального представителя по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе и «возвращения» Крыма. Такое заявление украинский лидер сделал 31 января во время совместного брифинга с государственным секретарем США Майком Помпео.

Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Куренков в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, что может значить визит госсекретаря США в Киев. По его словам, переговоры Зеленского и Помпео приведут к обострению конфликта в Донбассе. Депутат указал на закономерность: когда Киев посещают американские представители, чтобы обсудить ситуацию на юго-востоке страны — вооруженные формирования Украины начинают обстрел на линии соприкосновения.

«Вашингтон по-прежнему заинтересован в поддержании конфликта в Донбассе в активной фазе. Для Соединенных Штатов это, с одной стороны, «козырь в рукаве» для переговоров с Россией. С другой стороны, — лоббирование интересов военно-промышленного комплекса США, который обогащается на этой войне», — заявил Куренков.

Политик убежден, что визит Помпео никак не поможет урегулированию конфликта в регионе. Кроме того, Зеленский не раз намекал на решение вопроса с помощью армии. Куренков считает, что президент Украины «может совсем осмелеть», если Вашингтон поддержит сценарий силового захвата Донбасса.

Ранее политолог Андрей Суздальцев прокомментировал выдвинутые Украиной условия проведения голосования в ДНР и ЛНР. По его мнению, требования Киева «обеспечить безопасность» жителей региона являются уловкой для проведения «карательной операции» в Донбассе.

Николай Коперник





К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Зрада: В Раде «признали» Крым российским и предложили наладить с полуостровом торговлю (+ВИДЕО)

Глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Юрий Аристов в беседе с журналистами заявил, что в партии «Слуга народа» всерьёз задумались об экономическом сотрудничестве с российским Крымом. В частности, речь идёт о поставках воды на полуостров. Чиновник уверен, что продажа воды в Россию помогла бы пополнять украинский бюджет. На уточняющий вопрос корреспондента, Аристов пояснил, что он конкретно имеет ввиду российский полуостров Крым. «В Россию, допустим. Как вариант. Я смотрю, что есть такая история». «Вы имеете ввиду, Крым?» — уточнил журналист. Аристов ответил утвердительно, после чего последовал встречный вопрос «Так в Россию, или же в Крым?» «В Крым, в Крым», — поправился депутат. После ещё одного уточнения корреспондента о территориальной принадлежности полуострова, депутат смущённо сказал: «Крым, конечно, наш». «Израильтяне продают воду в практически воюющую страну, они зарабатывают», — объяснил позицию своей партии нардеп. Напомним, что ранее украинские власти неоднократно заявляли о том, что возобновят водоснабжение «аннексированного» Крыма только после его «деоккупации». Однако Крым уже не нуждается в украинской воде, за шесть лет российские власти смогли решить проблему поставки воды на полуостров. Недавно руководитель Федерального агентства водных ресурсов России (Россводресурсов) Дмитрий Кириллов отметил, что Крым не чувствует недостатка воды. Именно поэтому Россия не ведёт и не планирует вести переговоры с украинской стороной по поводу возобновления поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров. Читайте также: Страшный позор Зеленского (ФОТО, ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Азаров: Как Зеленский полностью потерял управление страной

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

В ДНР установлен эпицентр странных подземных толчков в Макеевке

Ученые ДНР и России с помощью сейсмической аппаратуры установили эпицентр подземных колебаний в Советском районе Макеевки. Об этом журналистам сообщил руководитель рабочей группы по установлению природы колебаний, доктор технических наук Николай Лобков. Ранее сообщалось, что в ДНР была закуплена аппаратура сейсмического контроля «Ермак-5». С ее помощью ведется круглосуточное наблюдение за динамическими колебаниями в Советском районе Макеевки. Обрабатывать полученные данные ученым ДНР помогают специалисты из Перми. «Мы определили, где находится находится источник (подземных толчков, — прим. ред.) и его координаты на поверхности и на глубине. Он находится в 5-10 метрах впереди работающей лавы (шахты „Калиновская-Восточная“ — прим. ред.), на уровне примерно 730 метров — на той же глубине, где работают горняки. По-моему, эпицентр перемещается вместе с продвижением лавы», — сказал Лобков. Ученый не исключил, что подземные колебания могут быть связаны с горными работами, но отметил, что установление их природы требует дополнительных исследований. Читайте также: Странные подземные толчки: руководство ДНР идёт на беспрецедентные меры (+ВИДЕО) По словам Лобкова, новые версии происходящего, с учетом полученных данных с сейсмической аппаратуры, будут представлены на заседании рабочей группы в следующий четверг, 6 февраля. «На поверхности не ожидается усиления колебаний и на данный момент горнякам, работающим в шахте, ничего не угрожает, я думаю, и не будет угрожать», — заключил Лобков. Напомним, местные жители с весны 2019 года жалуются на колебания земной поверхности, похожие на землетрясение. Для установления природы толчков в ДНР создана рабочая группа, в которую вошли ученые, работники углепрома, спасатели. Ситуацию взял под личный контроль Глава Республики. По информации от местного населения, после новогодних праздников толчки участились. Читайте также: Жуткие кадры из Петербурга: рабочий пытается спастись с крыши рушащегося стадиона (+ФОТО, ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Больше безумия: как Россия у Украины историю «воровала»

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар на страницах газеты «Зеркало недели» сделал любопытное «историческое открытие». Комментируя российско-польский спор по поводу событий Второй мировой войны, он решил поддержать варшавских коллег, но вполне ожидаемо не смог подобрать подходящих фактов и ограничился общими оценками. Причем весьма любопытными.

Так, Бондар сказал, что Москва «присваивает себе чужие победы» и добавил: «Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси».

Все бы ничего, но вот только государства с названием Украина-Русь, ровно, как и Русь-Украина, в истории никогда не существовало. Впервые использовали данный термин польские пропагандисты в ходе событий 1860-х годов, когда для поддержки собственного повстанческого движения они попытались вбить клин между великороссами и малороссами. Собственно, тогда же впервые всерьез зашла речь об «украинцах», как о самостоятельном этносе.

Позже идею о существовании «украинцев» и «Украины-Руси» у поляков перехватили власти Австро-Венгрии, стремившиеся решить сразу две задачи – идеологические отделить карпатских русинов от России и обосновать собственные экспансионистские устремления в направлении Северного Причерноморья и Поднепровья. Они наняли для этих целей историка Михаила Грушевского, оплатив ему написание целого труда под названием «История Украины-Руси».

Проверить историческую несостоятельность подобных измышлений очень легко – ни одного средневекового источника, в котором бы употреблялся термин «Украина-Русь», просто не существует в природе.

Более аккуратные фанаты «украинского исторического величия» могут, правда, пойти на хитрый ход: согласиться, что «Украина-Русь» — это термин сугубо условный, но при этом продолжить настаивать на эксклюзивной исторической преемственности современной Украины по отношению к Киевской Руси.

И опять – стоп. «Киевской Руси» в реальности никогда также не существовало. Увы. Это такой же условный новояз, как и «Украина-Русь», только возникший несколькими десятилетиями ранее. Причем ввели его в историографию российские ученые – чтобы разделять различные периоды существования Руси: новгородский, киевский, владимирский и так далее.

Нравится это современным украинским историкам или нет, но уже в домонгольский период, в XII – XIII веках население из Среднего Поднепровья массово мигрировало на Северо-Восток. И на то были простые причины.

Южнорусские земли приходили в упадок, там постоянно шли княжеские усобицы, и некому было останавливать налеты степных кочевников. Более того, в том же направлении смещались постепенно международные торговые пути. Антропологи, исследующие останки из захоронений данного периода, утверждают – все указывает на то, что жители берегов Оки переместились туда из Поднепровья.

Значение Киева стремительно падало. Что характерно, Андрей Боголюбский, когда взял штурмом в 1169 году Киев, в котором некогда отравили его отца Юрия Долгорукого, княжить в нем не захотел, оставив город своему младшему брату Глебу. Сам же остался Великими князем Владимирским.

После разгрома монголами, Киев и вовсе превратился в подобие захудалой деревушки. После того, как его покинули ради Северо-Восточной Руси и митрополиты, бывшая столица Руси утратила какое-либо значение на долгие столетия.

Кстати, сегодня особенно забавно наблюдать за тем, как киевские политики и историки пытаются называть Рюриковичей «украинскими князьями». Дело в том, что в Москве эта династия продержалась почти на 300 лет дольше, чем на территории современной Украины. Последнего из Рюриковичей на галицко-волынском престоле – Владимира Львовича – сместили примерно в 1325 году. В то время как в Москве Федор Иванович правил вплоть до 1598-го…

С момента падения Галицко-волынского княжества какая-либо самостоятельная русская государственность на территории Украины перестала существовать. И так продолжалось три с лишним столетия – аж до восстания под руководством Богдана Хмельницкого.

Говорить на этом фоне о какой-то «преемственности» просто смешно. Особенно с учетом того, что земли Приднепровья дважды становились практически безлюдными – после монгольского нашествия, а затем в период так называемой «Руины», во второй половине XVII столетия (тогда, в результаты попыток различных самозваных «гетманов» захватить власть с помощью поляков, турок и татар жители региона были вырезаны или угнаны в рабство практически полностью).

Что же касается России, то ее преемственность по отношению к Древней Руси просматривается самым непосредственным образом. И этнически, и политически (в рамках единой династии), и духовно (во Владимир переместились киевские митрополиты), и культурно (в вопросах языка, книжного дела, архитектуры и так далее). Хотя, в целом, Русь, конечно, стала «колыбелью», как для современных русских, так и для украинцев с белорусами.

Пропаганда же идеи «Украины-Руси» сегодня вульгарна и ненаучна. В украинских соцсетях популярны «умозаключения» в духе «Киев находится на Украине, значит, Русь тоже была Украиной». Однако с таким же успехом, например, турки могли бы объявить себя эксклюзивными наследниками Византии, а немцы — претендовать на британскую государственность только потому, что полуостров Ангельн, с которого англы отправились покорять острова, находится сегодня на территории германской земли Шлезвиг-Гольштейн.

Господин Боднар, несущий сейчас чушь о «краже» Россией украинской истории, кадровый дипломат, имеющий профильное высшее образование, и трудившийся во времена правительства Януковича третьим секретарем посольства Украины в… России. Поэтому, скорее всего, он вряд ли сам верит в тот абсурд, который публикует в прессе. Как не верят в националистические бредни, скорее всего, и зеленские с кравчуками.

Просто сегодня у тех сил, которые де-факто являются колониальной администрацией Украины, есть внешний заказ на русофобский тренд. Поэтому не стоит удивляться, если русских завтра в Киеве объявят, например, рептилоидами, прилетевшими с Нибиру, чтобы съесть всех землян. Как говориться, любой каприз за ваши деньги…

Святослав Князев

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Европа может «расплатиться» Украиной за сохранение своей экономики (ВИДЕО)

Украина может стать той «политической ценой», которую Запад готов заплатить за сохранение своей экономики. Об этом в эфире киевского ТВ рассказал украинский эксперт Руслан Бортник, возглавляющий «Украинский институт анализа и менеджмента политики». По его словам, «выход Британии является кризисом для Европейского союза не только политическим, номинальным, а и финансовым». «Страна ушла, отказалась. Значит, там не всё так хорошо», — отметил Бортник. Он указал на то, что Британия была «донором Европейского союза», который, по разным оценкам, ежегодно датировал в его бюджет около 12 миллиардов евро. И теперь этот донор уходит. Возникает вполне целесообразный вопрос: «А где брать эти 12 миллиардов Евросоюзу?». Он и так находится не в самом лучшем положении. И Макрон, и Меркель это прекрасно понимают. «Именно поэтому он и Меркель пытаются дотянуться до дешёвых российских энергоносителей. Только дешёвый российский ресурс на фоне кризиса с Британией может восстановить и сохранить прибыльность европейских экономик в данной ситуации», — поделился эксперт. Однако за российские ресурсы Европе придётся заплатить. И не только деньгами. ЕС также придётся заплатить «политическую цену», подчеркнул эксперт. «И этой политической ценой может стать Украина. Запад не раз обменивал будущее своих граждан-бюргеров на судьбу других народов. И ничего удивительного тут нет. Но пока что проект этот не реализовался в силу того, что США сохраняют серьёзное влияние на Европу», — добавил аналитик. Он пояснил, что американскому президенту Дональду Трампу не выгодно отдавать Европу под контроль России, пусть и такой ресурсный контроль — «он будет продолжать состязаться за европейский богатый рынок, за этот «золотой миллиард». «Он готов состязаться с Россией за этот рынок ресурсов для Европы», — сказал Бортник. И добавил, что «многие наши глупцы рассказывают всякие басни про то, как всё там распадётся, как мы завоюем полмира и все остальное». А на самом деле… «Мы сегодня вне этого контекста вообще, мы — региональная проблема с глобальным послевкусием! А глобальные процессы в принципе идут мимо нас. Вне нас! — сказал он. — Наверное, вот так можно пока что очень кратко описать кризисы, которые существуют». Как сообщала «Русская Весна», недавно во время интервью Национальному общественному радио (NPR) Майк Помпео и вовсе заявил, что «американцев не волнует Украина», разругавшись с американской журналисткой Мэри Луиз Келли из-за вопросов об Украине. Читайте также: «Я здесь главный!» — поляк напал на российский грузовик (ФОТО, ВИДЕО) На видео с 00:27:38

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Никонов поставил на место Кравчука из-за слов о «встрече» Гитлера и Сталина

Председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, доктор исторических наук Вячеслав Никонов прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о «встрече» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы произошла во Львове перед началом Второй мировой войны. Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Комитета Госдумы по образованию и науке. «Кравчук: „Гитлер и Сталин встречались во Львове. И это развязало Гитлеру руки“. Беда с украинскими политиками: они давно перепутали зону реальности и тяжелого бреда. И не только в этом случае. Сталин никогда не встречался с Гитлером — в отличие от всех других европейских лидеров, которые только и делали, что развязывали ему руки», — напомнил Никонов киевским русофобам. Читайте также: «США не волнует Украина»: грубое заявление госсекретаря Помпео обескуражило киевлян

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Мова калечит: родители украинских школьников рассказали о больших проблемах из-за русофобского закона о языке

Украинские парламентарии приняли законопроект о среднем образовании. Согласно новым правилам, в школах Украины сократилось преподавание на русском языке. Русскоговорящие жители рассказали, с какими трудностями им приходится сталкиваться ежедневно. Киевлянка жалуется, что каждый день она делает с сыном-шестиклассником домашнее задание по пять часов. Из-за того, что ребенку не понятны многие слова. Прежде чем приступить к выполнению того или иного задания, женщина переводит непонятные слова с украинского на русский. Сначала она с ребенком разбирает слова и только после этого приступают к выполнению заданий. И так каждый день. Родители детей, которые только в сентябре пойдут в школу, уже готовятся к обучению на украинском языке. Учат и переводят непонятные слова. Украинцы опасаются, что из-за языкового барьера их дети не смогут сориентироваться в школьной программе. Ребенку, который родился и вырос в русскоязычной семье, который научился говорить на одном языке, сложно объяснить, что есть разные языки, смежные между собой, но с определенными отличиями. На одном из форумов мама киевского школьника написала, что дети в мессенджерах общаются на русском языке. И они пишут с такими нелепыми ошибками. Даже не на суржике. Она предлагала вести русский хотя бы факультативно, чтобы украинские дети не превращались в невежд. Когда принимался данный законопроект, никто не думал про детей. В законе сказано, что исключение может быть сделано лишь в тех школах, где обучаются этнические меньшинства. Причем это должно быть задокументировано. «А где у нас в Киеве или в Одессе компактно проживают русские этнические группы?» — задают вопросы чиновники. На нет и суда нет — рассуждают они и не хотят прислушиваться к мольбам своих граждан. Читайте также: «Сука, которая хотела Русского мира!» — в киевском супермаркете «патрiотка» набросилась на экс-мэра Славянска (ВИДЕО) Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Слуга народа» подал иск против«патрiоткi», устроившей скандал из-за руского языка

Народный депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар подал заявление о дискриминации по языковому признаку относительно высказываний ЛГБТ-активистки и участницы «АТО» Насти Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать на Украине. «Подал заявление о совершении преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного Кодекса. Заявление подано относительно высказываний Насти Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине. Данное высказывание является дискриминацией по языковому признаку», — написал Брагар. Он отметил, что не имеет значения, какой язык подвергается дискриминации. По его словам, если бы это был украинский язык, то реакция была бы такой же. «Ксенофобии и дискриминации не место в Украине. Украина — это общий дом для всех ее граждан без оглядки на язык общения, вероисповедания или национального происхождения. Так было, так есть и так будет всегда!» — резюмировал депутат. Как известно, Евгений Брагар прошел в Раду под 76 номером в списке «Слуги народа». Он является заместителем главы комитета по свободе слова. Как ранее сообщала «Русская Весна», 28 января стало известно, что участвовавшая в «АТО» парамедик Ярына Черногуз и «волонтерша» Анастасия устроили скандал в автобусе, ехавшем из Луцка в Киев. «Патрiоток» возмутило, что в салоне транслировался российский сериал. После долгих пререканий с водителем и пассажирами женщины вышли из автобуса. Читайте также: «Сука, которая хотела Русского мира!» — в киевском супермаркете «патрiотка» набросилась на экс-мэра Славянска (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Хочешь, чтобы за газ платили тебе?

К оглавлению | Источник: www.youtube.com