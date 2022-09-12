Страна моя… Фильм-концерт. Патриотические песни советских композиторов (1971)
Страна моя… Фильм-концерт. Патриотические песни советских композиторов
В фильме-концерте “Страна моя…” звучат патриотические песни, музыку к которым написали композиторы Аркадий Островский, Оскар Фельцман, Эдуард Колмановский, Александр Холминов, Андрей Бабаев и Кирилл Молчанов. Исполнители: Артур Эйзен, Владимир Трошин, Иосиф Кобзон, Евгений Кибкало, Георгий Панков, а также Большой Академический хор Центрального телевидения и Всесоюзного Радио. В фильме использованы советские агитационные плакаты.
#ФильмКонцерт
ТО Экран, 1971
#гостелерадиофонд #СтранаМоя
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