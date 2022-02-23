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Танки против танков, 1985

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Фильм рассказывает о противостоянии советской и немецкой танковой инженерии первой половины XX века.

Свердловская киностудия, 1985
Фильмокопия для оцифровки предоставлена кафедрой К-2 МГТУ им. Баумана.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rD-IHUWIXuQ
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29721 6317
    Русофил два часа назад

      «Кама» — немецкая танковая школа, созданная на территории СССР под Казанью для обхода условий Версальского договора 1919 года
      И чё в фильме ни слoва?
      Кoт кинo снимал
      Не увидел

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