Концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Туркестанского военного округа (1990)
Концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Туркестанского военного округа
В исполнении ансамбля песни советских композиторов.
#концерт
Главная редакция музыкальных программ, 1990
#гостелерадиофонд #23феввраля #ВоенныйАнсамбль #песни #эстрада
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