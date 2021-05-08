Тебе, любимая, родная Армия. Фильм-концерт (1978)
Фильм-концерт посвящен 60-летию Советской Армии. В исполнении Дважды Краснознаменного академического им. А.В. Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии п/у Бориса Александрова звучат песни советских композиторов.
ТО Экран, 1978
Автор сценария – Нина Викторова
Режиссер – Георгий Бабушкин
Оператор – Александр Тафель
Композиторы: Даниил Покрасс, Константин Листов, Матвей Блантер, Василий Соловьев-Седой, Модест Табачников, Тихон Хренников, Дмитрий Васильев-Буглай, Дмитрий Покрасс
Авторы слов: Илья Френкель, Алексей Фатьянов, Алексей Сурков, Михаил Исаковский, Анатолий Д'Актиль, Демьян Бедный, Роберт Рождественский, Михаил Пляцковский