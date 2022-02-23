Битва над Москвой. Последняя тайна аэростатов. «Улика из прошлого»
6 февраля 1938 года. Горы неподалеку от Кандалакши, что в Мурманской области, осветила необычно яркая вспышка. Там потерпел крушение самый большой советский дирижабль «СССР-В-6». Он направлялся на спасение арктической экспедиции Ивана Папанина. По официальной версии, причиной катастрофы стало столкновение с горой, которую пилоты не заметили в темноте полярной ночи. Но что на самом деле погубило гордость Страны Советов? Зачем Сталин вызывал экипаж к себе в Кремль ночью за два дня до вылета? Кому могла быть выгодна катастрофа, поставившая крест на всей отрасли дирижаблестроения? Было ли роковое решение о ликвидации дирижаблестроения инициировано конкурентами-авиастроителями? И как, несмотря на экстренное свертывание мощностей по строительству воздухоплавательных аппаратов, СССР сумел уже летом 1941-го возродить производство аэростатов, которые были жизненно необходимы для защиты крупных городов от германских бомбардировщиков? С помощью экспериментов и экспертиз программа «Улика из прошлого» постарается ответить на эти вопросы.
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