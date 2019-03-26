Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 марта 2019

Конвейер смерти: США совершают военные преступления в САР в течение 11 лет.

Вопреки всеобщему заблуждению, военное вмешательство США на территории Сирии началось не с нанесения авиаударов по объектам инфраструктуры 22 сентября 2014 года, а гораздо раньше. Фактически американцы дестабилизировали ближневосточное государство на протяжении 11 лет.

Начало интервенции

Первая атака, совершённая силами США на территории Сирии, произошла 26 октября 2008 года. Американский спецназ на четырёх военных вертолётах пересёк границу САР, высадился у недостроенной фермы в деревне Машахдех близ города Абу-Кемаль и атаковал местных жителей. В результате нападения погибло 9 человек, еще 14 получили ранения различной степени тяжести.

По заявлениям США, целью атаки якобы была сеть боевиков ИГИЛ*, которая «неоднократно совершала диверсии в Ираке против американских военных и иракских граждан».

Сирийское правительство резко осудило операцию США на своей территории, назвало рейд «террористической агрессией» и представило доказательство военных преступлений американских военных. Сообщение официальных властей было опубликовано информационным агентством Syrian Arab News Agency (SANA).

В нём указано, что американские солдаты ворвались в недостроенное здание и убили 9 мирных жителей. Опознать удалось только некоторых погибших: Ахмеда Халиф Али Аббаса аль-Хасана и его супругу, Дахуда Мухаммеда аль-Абдуллы и его четверых малолетних детей.

Установить имена еще двоих оказалось весьма трудно. По рассказам местных очевидцев трагедии, они были «очень бедными людьми», которые «проживали в палатке и зарабатывали охраной стройматериалов — цемента и древесины — по 24 часа в сутки попеременно».

Военная агрессия США вызвала резкое осуждение в мире. Вашингтон уличили в неудачной попытке «вновь развести пожар на Ближнем Востоке», а также стремлении «запугать и изолировать САР» на международной политической арене.

Так, пресс-секретарь Ирака Али аль-Даббах, с территории которого был совершен боевой вылет американского спецназа, призвал США прекратить использовать страну как «плацдарм для нападения на другие государства». МИД РФ выступил с резкой критикой нападения и осудил «применение силы против суверенных государств под видом борьбы с терроризмом».

С позицией России согласились Китай, Испания, Индия, Венесуэла, ряд политиков в США. Это заставило Вашингтон пересмотреть свою позицию по САР и уйти на некоторое время в тень. Однако многие видные военные эксперты сходятся во мнении, что военные операции американских военных после грандиозного скандала не только не прекратились, а наоборот — стали проводиться чаще, но скрытно.

Подготовка военных преступлений

Демонизация Башара Асада в западных СМИ, обвинение правительства САР в преступлениях против населения, поддержка сепаратистских настроений Курдистана и открытое спонсирование деятельности ИГИЛ, которых в США стали позиционировать в качестве «вестников» смены режима, не поспособствовали активизации протеста. Наоборот, сирийцы сплотились вокруг своего лидера и на личном примере убедились в фантасмагоричности западной «демократии», утопившей Ближний Восток в крови.

Международная коалиция во главе с США решила отыграть позиции в регионе классическим способом. А именно — демонстрацией силы против простых граждан. Вопреки международным правилам и нормам, без поддержки ООН и обоснования своего присутствия на территории суверенного государства, американские военные 22 сентября 2014 года нанесли авиаудары по объектам инфраструктуры Сирии.

Произошедшее стало шоком для международного сообщества. В благие намерения США о якобы «проведении военной операции» против боевиков уже никто не верил.

Более того, сирийские власти показали реальные цели атаки: больницы, школы, мосты и плотины, объекты нефтяной промышленности и здания местного самоуправления различных населённых пунктов. Фактически налёт ВВС США стал своеобразным дополнением к преступлениям ИГИЛ.

«Демократия» американского пошиба

Дальше — больше. Уже 7 декабря 2014 года представители САР уведомили СБ ООН об очередном военном преступлении США.

Американские военные нанесли удар по объектам правительственной армии, вынужденной обороняться от террористов в осаждённом городе Дейр-эз-Зор. В результате авианалёта трое военнослужащих САА погибли, еще 13 получили ранения.

Эксперты объясняют произошедшее тем, что Вашингтон просчитался в боеспособности проасадовских формирований и таким образом пытался повысить шансы ИГИЛ на занятие стратегически важного города.

19 июля 2016 года является одним их самых трагических дней боевых действий в САР.

В результате авиаударов ВВС Франции, координируемых со стороны США, погибло 120 мирных жителей. Представители международной организации «Ron Paul Institute for Peace and Prosperity» уверены: распоряжение об атаке поступило лично от президента Франции Франсуа Олланда.

По наитию Вашингтона он мстил за 84 французов, погибших в результате террористической атаки уроженца Туниса Мохаммеда Лахуаея. Исламист врезался в толпу людей на грузовике во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце 14 июля 2016 года.

«Почему 120 невинных сирийских граждан заслуживают смерти, потому что 84 невинных француза были убиты в результате террористической атаки? И как Франция рассчитывает избежать дальнейшего удара, если ведёт столь агрессивную ближневосточную политику?» — задались вопросами в «Ron Paul Institute for Peace and Prosperity».

Затем, 17 сентября 2016 года, международная коалиция во главе с США нанесла удар по позициям асадовских сил в районе города Дейр-эз-Зор, уничтожив 62 военнослужащих САА и ранив более 100. Сразу после этого боевики ИГИЛ начали наступление, а Вашингтон заявил о якобы «непреднамеренной ошибке».

Химические атаки

Псевдогуманитарная организация «Белые каски» — наиболее яркий представитель американских марионеток, готовых на подлог государственного масштаба ради финансирования своей деятельности со стороны Вашингтона. Они были уличены во ввозе на территорию САР химического вооружения, которое впоследствии использовалось для провокаций против Башара Асада.

«Белые каски» принимали непосредственное участие в организации химической атаки города Хан Шейхун 4 апреля 2017 года, в результате которой погибли десятки мирных жителей. Военное преступление было совершено с целью «развязать руки» военным США, которые уже через три дня нанесли удар крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской базе ВВС в провинции Хомс.

«Возмездие» продолжилось спустя месяц: 18 мая 2017 года международная коалиция во главе с США атаковала САА в приграничном районе Ат-Танф. Была уничтожена колонна боевой техники. Еще через месяц американский истребитель атаковал самолёт сирийских ВВС Су-27, судьба пилота неизвестна до сих пор.

Итоги военных преступлений США в Сирии

Участие России в сдерживании спонсируемых США боевиков ИГИЛ в Сирии позволило значительно утихомирить пыл западных интервентов. Москва помогает Дамаску по четырём ключевым направлениям до сих пор: военному, экономическому, дипломатическому и гуманитарному.

Всестороннее освещение событий в САР российскими СМИ не позволяет американцам совершать военные преступления открыто и нагло, как ранее. Международное внимание теперь приковано отнюдь не к САА, а к военным США, едва ли готовым осознать свою причастность к массовой гибели мирных сирийских жителей.

Но погибших уже не вернуть. В результате военной агрессии международной коалиции во главе с США, по данным ООН, только с августа 2014 года на территории Сирии и Ирака было убито 1144 мирных жителя. Сирийская правозащитная организация SNHR приводит другие цифры: 2286 гражданских лиц, среди которых 674 ребёнка и 504 женщины.

Узнать реальные данные о погибших уже не представляется возможным.

С августа 2014 года по ноябрь 2017 года международная коалиция во главе с США совершила в САР и Ираке 28 562 авианалёта. Даже если представить, что после каждого боевого вылета погиб хотя бы один мирный житель, официальная статистика смертности от военных преступлений американцев вырастет в разы.

И это — реальное лицо так называемой американской демократии, уничтожающей государственность ближневосточного государства на протяжении 11 лет.

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