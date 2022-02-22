Женская суть
Женщина уже давно потерялась в современном потоке жизни и ей трудно найти границу, где лежат совсем не её обязанности. Она потеряла своё предназначение и саму суть и задачи женщины.
Сегодня мы попытаемся помочь ей обрести себя и стать счастливой.
Автор – Провида.
Кто такая Женщина.
Что значит быть Женщиной.
Женская природа, женские чувства, женское слово.
Место женщины; Женщина во внутреннем и внешнем мире.
Назначение Женщины.
Долг Женщины или кто кому и что должен.
Должна ли Женщина учиться? (когда и чему).
Магия Женщины.
Проявление Женщины через внешний вид.
Когда женщина становится Берегиней?
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Быть ДОБРУ!
#женскаясуть #магия
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