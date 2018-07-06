Кукла “Женская Суть”. Елена Андреева и Наталия Задонская
Народные куклы. Как сделать своими руками куклу.
Елена Андреева и Наталия Задонская
В этот раз, вместе с Наталией Задонской, мы мастерим куклу Женская Суть. Вы узнаете о том, как кукла может помогать раскрытию женщины, её внутреннего мира и творческих способностей, а также принять непосредственное участие в рождении собственной куклы “Женская Суть”, и своими руками сотворить её вместе с нами!
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Источник: www.youtube.com