Кукла “Женская Суть”. Елена Андреева и Наталия Задонская

Народные куклы. Как сделать своими руками куклу.



Елена Андреева и Наталия Задонская



В этот раз, вместе с Наталией Задонской, мы мастерим куклу Женская Суть. Вы узнаете о том, как кукла может помогать раскрытию женщины, её внутреннего мира и творческих способностей, а также принять непосредственное участие в рождении собственной куклы “Женская Суть”, и своими руками сотворить её вместе с нами!



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Источник: www.youtube.com