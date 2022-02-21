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Поступь диктатуры

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Поступь тоталитаризма в Канаде.
Полиция разогнала лагерь протестующих перед парламентом Канады.
Всем протестующим угрожают уголовными делами, штрафами, конфискацией автомобилей, заморозкой счетов в банках и т.д.

Уже сейчас заблокировано без суда и следствия 206 банковских счетов граждан. В частности, заморожены счета жительницы Оттавы за то, что она перечислила 50 долларов в фонд помощи протестующим. Также заблокированы счета нескольких журналистов освещавших протесты.
Поступают угрозы владельцам магазинов и кафе, которые помогали протестующим в Оттаве. Им грозят штрафами и закрытием бизнеса.
В ответ на развязанную правительством Канады кампанию по очернению протестующих как "сторонников превосходства белой расы", группа израильских ученых и евреев переживших холокост выпустила заявление, что обеспокоена попытками властей Канады клеймить протестующих как сторонников нацистской идеологии.


Растоптанной женщиной оказалась старейшина из числа коренного населения.

Депутат Европарламента из Румынии Кристиан Терхеш на официальном выступлении заявил, что Трюдо ведет себя в точности как Чаушеску.
«Он в точности как тиран, диктатор. Он как Чаушеску в Румынии». Также депутат призвал изолировать Трюдо демократическим международным сообществом.
Протестующие заявляют, что не прекратят протестовать и не позволят Трюдо окончательно превратить Канаду в полицейскую диктатуру. Пока что протесты продолжаются в целом ряде других городов Канады, покуда Трюдо стянул полицию для подавления протестов в Оттаву.
Канадцы, вы невероятные, боритесь за свою свободу!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7454716.html
Метки: диктатура, канада, оттава, протесты, трюдо
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 21465 17967
    марина два часа назад

      Всё было постановочно и оплачено ,вот только водители со своими или в кредит взятыми машинами были настоящими.И что??они надолго лишаться работы и транспорта-вот итог выступлений.Кто их поддержал -евреи ,как всегда пропиарившие свой холокост ,журналисты проплаченные с двух сторон -сначала подбадривали и восхищались ,а сейчас будут кошмарить .Так и Кассад -дает картинку ,без аналитики всегда.

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