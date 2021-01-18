Кому свободы слова отсыпать, выстраивайтесь в очередь!

Уже не раз говорили о том, что шутки про двойные стандарты США давно перестали быть смешными. Вы слышали, что за цирк устроили цифровые гиганты с социальной сетью Parler?

Как вам известно, после штурма Капитолия "демократичные" социальные сети поспешили отлучить Дональда Трампа от общественности и заблокировали ему и его сторонникам аккаунты.

Тогда сторонники Трампа все, как один, поспешили установить Parler. Социальная сеть, созданная Джоном Матце и Джаредом Томсоном, резко начала набирать подписчиков. Сейчас их количество уже достигает 15 000 000. Естественно, с таким положением дел цифровые гиганты смириться не смогли. И знаете, как поступили в свободной-то стране? Удалили Parler из онлайн-магазинов Apple и Google. Вот и все.

Хотя нет. Не все. Инакомыслящим перекрыла кислород и корпорация Amazon, отключив сеть от облачного хостинга (если вы не в курсе: Amazon контролировал 45% облачной инфраструктуры в 2019 году, сейчас больше). Вот так решают проблемы в демократичных и свободных странах.

"О таком Джорджу Оруэллу даже не снилось в самых страшных кошмарах. Режим цифровой диктатуры позволит установить тотальный контроль над информационным пространством, уничтожить инакомыслие и сформировать единообразную точку зрения на события. То, что мы видим сегодня — лишь верхушка айсберга. Такие процессы происходят последние несколько лет. Российских пользователей уже отключали от Facebook, Twitter, блокировали как частных лиц, так и компании: Sputnik, RT. Это внутриамериканская история, но касается она всего мира", — говорит замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Цифровая диктатура, подавление несогласных стали в "свободной стране" обыденностью. Тут можно вспомнить, как журналист MSNBC (одна из крупнейших телесетей в стране) задал американскому лидеру вопрос о его роли в штурме Капитолия (имея ввиду предполагаемые призывы), после чего тот сравнил свою риторику с поведением демократов во время массовых беспорядков. Напомню, тогда афроамериканский и леворадикальный электорат громил все, что видел: горели магазины, машины и даже местным жителям нехило прилетало (вспомните бедолаг из Сиэтла).

И знаете, что случилось потом? Журналист заявил, что канал вынужден прервать прямую трансляцию из-за того, что президент якобы «говорит неправду».

«Лучше б «Лебединое озеро» ставили в таких случаях, смешнее бы было», - пишут в Сети.