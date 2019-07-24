Доцент МПГУ В.Л.Шаповалов на канале PolitRussia “Можно ли “шатать режим” и насколько это эффективно”

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Мы рабы не столько своих страстей, сколько привычек. Привычка – наш неразлучный друг и наш самый постоянный враг. Привычка – второе существование, которое мы получаем, как и первое, не имея возможности противиться.