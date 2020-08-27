Доцент МПГУ В.Л.Шаповалов на канале Звезда в программе “Открытый эфир. Беларусь, Польша и США”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8eoNAkCV9Vk
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Любовь неотделима от смирения. В любви ты находишь смирение и в смирении находишь любовь.
— Паисий Святогорец
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