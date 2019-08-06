Доцент МПГУ В.Л.Шаповалов на канале Россия-24. “Зачем США вышли из ДРСМД?”

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13:48 ДоцентМПГУ В.Л.Шаповалов на каналеРоссия-24 в программе "...первой группы дружинников. ДоцентМПГУ В.Л.Шаповалов на каналеРоссия-24 в программе... "Окна. О втором туре украинских выборов" #МПГУ #Доцент #Шаповалов...
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“..Мы могли бы как они (сша)но все знают,что не можем так делать”..ну и кому это интересно в мире ,вон и Вьетнам сбегает к америке-своей убийце.
П.С. Очень интересная статья на эту тему у Р.Ищенко…https://cont.ws/@ishchenko/1409181.Брахман,если сочтете нужным и возможным можно разместить,похоже -это глобальный сдвиг эти РСМД
Послушал доцента-эксперта, и не ясно понял, почему же США вышли ?
ВПК в пиндосии заставил ( напугав) Конгресс вкинуть бабки в бюджет для этого. Версия офф. СМИ .