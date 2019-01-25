Новости Украины и Новороссии 25 января 2019

Доцент МПГУ В.Л.Шаповалов на канале Спас в программе “До самой сути. Проект «Украина»”

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Еще 5 лет «ни войны, ни мира» и от Украины ничего не останется – Руслан Коцаба

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Киеву напомнили: Украина загнется без «вражьей России»

Фото: AP/ ТАСС

Украина почти на 20% нарастила экспорт российских товаров в прошлом году. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики страны, с января по ноябрь 2018 года Украина импортировала товаров на сумму 7,4 миллиарда долларов, что на 17,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. В то же время, экспорт украинских товаров в Россию снизился на семь процентов — до 3,3 миллиарда долларов. Отрицательное сальдо торговли превысило четыре миллиарда.

При этом украинский Госстат не приводит конкретную структуру торговли товарами с Россией, поэтому сказать наверняка по каким статьям вырос экспорт нельзя. Можно предположить, что это энергоресурсы, в частности, уголь, основным поставщиком которого остается Российская Федерация, а также дизельное топливо. «Свободная пресса» уже писала о том, что за последний год доля России на этом рынке для Украины составила почти 40% и продолжает расти, несмотря на заверения украинских властей в том, что солярку они закупают у Белоруссии.

Также по статистике более чем на 20% вырос импорт продукции химической промышленности и связанных с ней отраслей, машин, механизмов и электротехнического оборудования. Возможно, часть этой продукции также поставлялась из России.

Примечательно, что росту экспорта на Украину не помешали многочисленные торговые ограничения с обеих сторон. Напомним, что первые экономические санкции Киев начал вводить еще в сентябре 2015, на что Москва отвечала пропорционально.

В декабре 2018 года Киев продлил на год ограничения в торговле. «Постановления предусматривают полный запрет ввоза ряда товаров из РФ, а также продление действия таможенных пошлин на некоторые товары из России, которые до 2015 года ввозились без пошлины. Срок действия решений продлен до 31 декабря 2019 года с возможностью их продления в будущем», — говорилось в сообщении правительства.

Были продлены ограничения на ввоз пищевой продукции (молочной продукции, чая, кофе, пива, водочных изделий), косметических средств личной гигиены (шампуней, гелей для душа, мыла), продукции химической промышленности для сельского хозяйства, хлористого калия, а также железнодорожного оборудования (локомотивов, вагонов, путевого оборудования) и других товаров.

В ответ российское правительство расширило список запрещенных к ввозу украинских товаров. Под запрет попали сладости, мучные изделия, пшеница, некоторые виды растительного масла, рыбные и овощные консервы, фруктовые джемы и желе, соки и спиртные напитки. Из промышленных товаров в списке оказались гравий, щебень, некоторые моющие средства, бумага и картон, обои, котлы, некоторые турбины, мебель, сельскохозяйственная техника, автомобильные запчасти и другая продукция. Это прогнозируемо привело к падению украинского экспорта в РФ.

Украинские власти, впрочем, игнорируют этот факт, так как считают, что компенсировать эти потери им должен европейский рынок. В 2018 году доля ЕС в экспорте украинской продукции достигла исторического максимума в 42,5%. В январе-ноябре 2018 года объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС составил 40,51 млрд долл. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (35,89 млрд долл.). Экспорт товаров из Украины в страны ЕС за январь-ноябрь 2018 года вырос на 16% до 16,41 млрд долл., а импорт увеличился на 11% до 22,1 млрд долл. Таким образом, отрицательное сальдо за 11 месяцев составляет 3,69 млрд долл., чуть меньше, чем с Россией.

В Госдуме уже прокомментировали данные о росте российского экспорта на Украину. Зампредседателя Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что украинский бизнес не может просто взять и перестать сотрудничать со своими российскими партнерами.

«Порошенко и его команда забывают, что если бы не сотрудничество украинского бизнеса с Россией, то в стране начались бы голод и нищета», — заявил депутат RT.

Политический аналитик, кандидат экономических наук Александр Дудчак также считает, что несмотря на падение торговли и заявления украинских властей о полном разрыве связей с Россией, зависимость Украины от торговли с нашей страной сохраняется. А прекращение торговли будет означать коллапс украинской экономики.

— Экспорт Украины в Россию сокращается в связи с тем, что Москва ввела санкции в ответ на ограничения Киева, и в список попали многие продукты питания, сырье, то есть традиционные статьи украинского экспорта.

Что касается роста поставок на Украину, это связано с тем, что она нуждается в энергетических ресурсах, в том же угле. Раньше ведь уголь покупали в Донбассе, а сейчас приходится обходными путями доставать то, что можно было бы получать дешевле. Но это проблема тех, кто принимал решение о блокаде Донбасса.

Сохраняется и критическая зависимость украинских сельхозпроизводителей от России. Они в больших объемах закупают российские удобрения, продукцию химпрома.

Кроме того, Украина покупает дизельное топливо, сжиженный газ для техники и транспортных средств. В импорт попадает и определенная металлопродукция, комплектующие, товары легкой промышленности. При этом надо учитывать, что многое действительно попало в санкционные списки Украины и поставки прекратились.

Но это палка о двух концах, о чем свидетельствует падение украинского экспорта в Россию. Под ответные санкции, как я же сказал, попала пищевая продукция, сладости и такие серьезные товары с добавленной стоимостью, как турбины.

Если поставки турбин раньше были критичны для России, потому что российское производство тех же боевых вертолетов и некоторых военных кораблей зависело от них, то теперь программа импортозамещения принесла свои плоды и во многом удалось заместить украинские комплектующие. Это очень неприятно для Украины, потому что это высокотехнологичные отрасли, и найти замену российскому рынку для них не представляется возможными.

«СП»: — А что насчет европейского рынка? Он ведь должен был заместить российский?

— Что невозможно полностью разрушить экономические связи с Россией без окончательного коллапса в экономике Украины, несмотря на то, что именно этим усиленно занимаются с 2014 года те, кто пришел к власти путем вооруженного переворота. Даже после пяти лет упорной работы киевской власти после провалов в 2014—2015 году товарооборот снова растет.

Конечно, это не то, что было до 2013 года. Но даже сравнения с европейской торговлей, о которой так любят говорить украинские власти, показывают, что не все так плохо, и что Европа не заменяет Россию. Товарооборот с ЕС составляет 40 миллиардов долларов, с Россией — около 11 миллиардов. Но если сравнить население Российской Федерации (144 миллиона) с населением 28-ми стран Евросоюза (510 миллионов), это цифры сопоставимые. «СП»: — То есть, несмотря на заявления киевского руководства, полностью разорвать экономические связи с Россией не получается? — Конечно, не получается. Даже тем, кто делает такие заявления, потому что они зачастую сами ведут бизнес с Россией, обходя ими же поставленные препоны. Нужно учитывать и то, что за последние годы Украина потеряла около 10 миллионов человек. Кто уехал, кто оказался на неподконтрольных Киеву территориях. С учетом этого зависимость от взаимодействия с РФ только усиливается. Если убрать торговлю с Россией, Украину можно будет просто закрывать. Конечно, полностью разрушить экономику можно. И люди даже могут к этому привыкнуть. В конце концов, привыкают же люди жить под обстрелами в окопах и землянках, работать по 12 часов 7 дней неделю вместо 8-часового рабочего дня и так далее. Тем более, что когда нищает каждый член общества за исключением полутора процентов верхушки, вроде бы не так обидно и легче переносить проблемы. Хотя при этом задача киевских властей, как любого неолиберального правительства, убедить людей в том, что в стране все хорошо, а их бедность — это их личные проблемы, потому что они мало трудятся и вообще лентяи. На самом же деле все это, в том числе попытки разорвать экономические связи с Россией, — это осознанная политика по превращению населения Украины в дешевую рабочую силу, которая уничтожает все социальные ориентиры в обществе. Анна Седова

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Современное рабство: названо количество жертв торговли людьми на Украине

Более 500 человек в Украине официально признаны жертвами торговли людьми в период с 2012 по 2018 годы. Об этом говорится в отчете Коалиции общественных организаций Сети правового развития и Сети хабов гражданского общества Украины. «С 2012 по 2018 годы 542 человека (536 граждан Украины и шесть иностранных граждан) официально признаны жертвами торговли людьми, из которых 221 женщина, 267 мужчин, 54 ребенка», — говорится в сообщении. В отчете уточняется, что из этого количества 300 человек пострадали от трудовой эксплуатации, 131 — сексуальной эксплуатации, 8 — смешанной эксплуатации, у 10 человек изъяты органы, 50 человек втянуты в попрошайничество, 10 детей продано, один человек пострадал от суррогатного материнства, 32 человека втянуты в преступную деятельность. По данным исследования, проведенного по заказу Международной организации по миграции, свыше 230 000 украинцев пострадали от торговли людьми с 1991 года, что делает Украину одной из основных стран происхождения пострадавших от современного рабства в Европе. Читайте также: Дикая Украина: Девушка, которую выкинули из автобуса, замёрзла насмерть в лесу на Житомирщине (ФОТО)

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Давосские игры украинских затейников (ФОТО)

Незатейливые, но милые сердцу каждого детские стишки «не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок» нашли искривленное отражение в поведении вполне взрослых людей, приехавших с Украины на Давосский форум. По традиции, каждая страна открывает в Давосе собственный национальный дом для проведения встреч, культурных мероприятий и демонстрации собственных достижений и успехов. Украинский дом в прошлом году располагался аккурат напротив Русского, но в этот раз украинцы демонстративно сменили местоположение, перенеся свои апартаменты ближе к Польскому дому. Решение это столь же нелепое, сколь и бессмысленное. Маркировать таким образом разрыв в отношениях между двумя странами — это уровень младшей дошкольной группы детского сада. Наоборот, если кому-то хотелось показать, что Украина самостоятельна, независима от России, то надо было проявить выдержку, остаться на занятом с самого начала месте. Дескать, если агрессору и оккупанту не нравится такое соседство, то пусть он катится куда подальше. А мы в своем праве и лишь презрительно поглядываем на зарвавшегося и опасного соседа. Но нет — без суеты, мелочности, бессмысленного мельтешения, инфантилизма, полного отсутствия уравновешенности и умения владеть собой сегодняшнюю политическую Украину невозможно себе представить. Можно было бы предложить инициаторам столь грандиозного по замыслу переезда эксплицировать его логику на межгосударственные отношения. Украина могла бы поменяться местоположением, скажем, с какой-нибудь африканской страной, чтобы переехать на другой континент и избавиться от постылой общей границы с Россией. Чем плоха идея?! В ее основе тот же самый принцип разноса территорий. Главной особенностью политического стиля, ставшего в стране главенствующим после Майдана, является полная незамутненность сознания, когда не стыдно ни за какие поступки или слова, когда можно использовать в публичном пространстве мат и площадную брань, устраивать драки в парламенте, выставлять напоказ роскошь, которая политическому фигуранту явно не по карману, демонстративно кататься на заморские курорты, не ставя таким образом ни в грош проблемы стремительно обнищавшей страны. Украинские политики ведут себя как ватага злых, обиженных, жадных, охочих до удовольствий детей, которые в какой-то момент решили, что им все можно. Вообще все. И заморачиваться соображениями морали, дипломатической этики, общественного вкуса они категорически отказываются. Давос, куда на сей раз не приехали из-за внутренних проблем ни президент США, ни президент Франции, тем не менее остается площадкой, на которой решаются важные экономические проблемы Европы. Петр Порошенко пообещал в кулуарах форума договориться с европейским бизнесом о привлечении инвестиций, поскольку экономическая ситуация на Украине при нем показывает устойчивый рост. Кстати, это, как ни странно, отчасти правда. В гривне повышение показателей действительно фиксируется. Но если иметь в виду, что национальная валюта просела по отношению к доллару более чем в три раза, то на самом деле речь идет об экономической катастрофе, а не экономическом подъеме. Экономические проблемы украинский президент обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая посоветовала собеседнику ускорить темп реформ. Совет, к слову сказать, отличный, если знать, что именно МВФ требует от Украины в обмен на валютные транши. Помимо специальных рекомендаций, касающихся макроэкономических вопросов, организация настаивает на дальнейшем повышении стоимости газа для населения. Правительству Украины придется ухудшить и без того невыносимые условия жизни собственных граждан, но, скорее всего, произойдет это уже после выборов, поскольку решение о выделении новых траншей будет приниматься в мае и ноябре 2019 года. Слова Кристин Лагард о настоятельной необходимости для Украины «перейти к более быстрому росту, который необходим для устойчивого повышения уровня жизни людей», сказанные ею во время встречи с Порошенко, звучат как издевательство. Впрочем, директор-распорядитель МВФ, я уверен, ничего подобного не имела в виду. Удалось Порошенко встретиться и с госпожой канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой он обсудил тему вмешательства России в украинские выборы. Это очень актуальная для главы украинского государства материя. Нет сомнений, что все его конкуренты и соперники будут во время избирательной кампании зачислены в категорию пророссийских политиков, управляемых из Москвы. Собственно, это происходит уже сейчас. Другой вопрос — это энергетическая безопасность Европы. Не думаю, что Порошенко удалось хоть на миллиметр продвинуть позицию Украины, которая, как известно, заключается в категорическом неприятии строительства «Северного потока — 2». Руководство Германии о желании Украины оставаться транзитером российского газа прекрасно осведомлено, но «Нафтогаз» давно уже снискал себе репутацию ненадежной, вздорной, политически ангажированной компании, которая погрязла в таких количествах конфликтов с «Газпромом», что от ее услуг необходимо как можно скорее отказываться. «Северный поток — 2» — это то, что немцам жизненно необходимо. Петр Алексеевич об этом знает, и все, что ему остается — это выражать обеспокоенность ходом событий. И ему разрешают это делать. Читайте также: Заправил пиджак в брюки: Порошенко эпически опозорился в Израиле (ФОТО) Андрей Бабицкий, Украина.ру

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Дocтoяниe Янyкoвичa в ПACE

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