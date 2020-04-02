Сводки от ополчения Новороссии 02 апреля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать Минские договоренности. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня.

Боевики 93 бригады ВСУ с применением 82-мм минометов обстреляли н.п. Донецкий. В результате обстрела повреждено остекление в квартире жилого дома по адресу: ул. 30 лет Победы, 4/15, а также кровля частного домостроения по адресу: ул. Электровозная, д. 10.

Позже подчиненные Брыжинского подвергли обстрелу из станковых противотанковых гранатометов н.п. Голубовское. В результате обстрела повреждена крыша жилого домостроения по адресу: ул. Артема, д. 22.

Всего за прошедшие сутки по территории Республики противник выпустил двадцать различных боеприпасов.

Читайте также: Большой сдвиг в отношениях США и России: Трамп «пришёл на поклон» к Путину

Вооруженные формирования Украины продолжают подвергать опасности мирных жителей, размещая военную технику в жилых районах населенных пунктов.

Так, в зоне ответственности 25 бригады ВСУ в частном секторе н.п. Теплое нашей разведкой обнаружен один зенитный ракетный комплекс 9К33 «Оса».

В зоне ответственности 93 бригады ВСУ, в непосредственной близости от жилых домов в н.п. Орехово обнаружено шесть боевых бронированных машин. Во дворе жилого дома в н.п. Новотошковское подчинённые Брыжинского замаскировали еще одну боевую бронированную машину.

Подразделения 30 бригады в частном секторе н.п. Новозвановка разместили восемь боевых бронированных машин. Одну бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 боевики 59 бригады разместили в н.п. Троицкое.

Читайте также: На Донбассе ВСУ травят мирных жителей

С целью недопущения вскрытия техники, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной ВСУ территорией.

Так, по информации нашей разведки, боевики 59 бригады в районе н.п. Светлодарск осуществляли подавление каналов управления БЛА миссии ОБСЕ с применением станции помех «Буковель-АД» мобильной группы 306 батальона РЭБ, вследствие чего сотрудники Миссии были вынуждены прекратить наблюдение за территорией, оккупированной украинскими подразделениями.

В зоне ответственности 30 бригады ВСУ также отмечена работа мобильной станции РЭБ «Буковель-АД», которая подавляла сигналы управления БЛА миссии ОБСЕ над подконтрольной ВСУ территорией в районах населенных пунктов Попасная и Золотое.

Данные факты подтверждаются в официальных отчетах СММ ОБСЕ.

Читайте также: На передовой бунт, в Мариуполе увольняются врачи из-за потока больных «ВСУшников»: сводка с Донбасса

В настоящее время в частях и соединениях в зоне «ООС» складывается сложная эпидемиологическая обстановка.

Так, в зоне ответственности 59 омпбр ВСУ подразделениями РХБ защиты развернуты пункты санитарной обработки и дезинфекции вооружения и военной техники.

Из-за низкого уровня подготовки специалистов подразделений химзащиты при проведении санобработки один военнослужащий 59 бригады получил сильное отравление химическими веществами и доставлен в госпиталь н.п. Часов Яр.

Кроме того, в медицинских учреждениях Светлодарска уже находятся девять мирных жителей с симптомами отравления.

Во избежание отравления химически активными веществами, а также заражения вирусом «Covid-19» призываем мирных жителей, проживающих вблизи военных объектов, оградить себя от общения с военнослужащими ВСУ.

Читайте также: Командир горных штурмовиков ВСУ убит на Донбассе (ФОТО)

На фоне распространения коронавируса и введения карантина в подразделениях ВСУ в зоне карательной операции отмечается низкое морально-психологическое состояние военнослужащих.

Грубые нарушения воинской дисциплины и преступления приобрели системный характер. Негативно сказывается на моральном состоянии украинских военнослужащих длительное нахождение в зоне «ООС». Переносы сроков плановой замены только обостряют данную проблему.

Так, по информации наших источников, в связи с объявленным общенациональным карантином ротация 59 мотопехотной бригады откладывается на неопределенный срок.

В этой связи среди личного состава соединения отмечаются панические настроения, военнослужащие отказываются выходить на позиции и выполнять приказы командиров.

Кроме того, возросло количество случаев употребления спиртных напитков и наркотических средств, что способствует увеличению небоевых потерь личного состава.

Так, 30 марта, в районе н.п. Новолуганское на позициях одного из батальонов 4 бригады Национальной гвардии Украины, которые находятся на усилении 59 бригады, произошла драка между нацгвардейцами и военнослужащими ВСУ.

Поводом для конфликта послужило отсутствие денежных выплат за выполнение задач на передовых позициях, которые, по мнению военнослужащих, командир 59 бригады Шаповалов присвоил себе путем финансовых махинаций. Свое недовольство пьяные нацгвардейцы решили высказать военнослужащим ВСУ.

В результате возникшего конфликта трое солдат Национальной гвардии Украины и четверо боевиков ВСУ с множественными гематомами и переломами конечностей госпитализированы в гражданскую больницу н.п. Светлодарск.

Чтобы скрыть данное происшествие от вышестоящего командования командир 59 бригады Шаповалов принял решение о госпитализации пострадавших в гражданское медучреждение.

Читайте также: Украинские боевики продолжают террор — экстренное заявление Армии ДНР

Кроме того, несмотря на угрозу жизни мирному населению и своих военнослужащих, командиры соединений ВСУ продолжают отдавать преступные приказы на беспорядочное минирование местности в зоне карательной операции.

При установке минно-взрывных заграждений преступники ВСУ не обозначают районы установки мин знаками об опасности и не составляют подробных схем минных полей. Данные действия украинских оккупантов приводят к трагическим последствиям в первую очередь для самих боевиков.

Так, вчера вечером в районе населённого пункта Новотошковское автомобиль «Урал-4320» 93 отдельной механизированной бригады ВСУ подорвался на мине, установленной инженерным подразделением этой же бригады. В результате подрыва двое военнослужащих 3 батальона 93 бригады получили ранения — сержант Никрасенко и рядовой Сегода в тяжелом состоянии доставлены в госпиталь н.п. Часов Яр.

Еще один случай небоевых потерь произошел вчера в зоне ответственности 30 омбр ВСУ. В районе н.п. Катериновка подорвался на своей мине сержант Романенко. В результате подрыва он получил минно-взрывную травму, и в тяжёлом состоянии доставлен в военный госпиталь н.п. Северодонецк.

По уже сложившейся традиции, факты небоевых потерь командование «ООС» представило как результаты обстрелов.

Читайте также: Каратели несут потери и в панике пытаются спастись бегством с фронта

Низкий уровень материального обеспечения ВСУ в значительной степени отражается на морально-психологическом состоянии военнослужащих.

В социальных сетях всё чаще появляются гневные комментарии военнослужащих ВСУ по поводу низкого качества поставляемых боеприпасов, которые являются причиной гибели и ранения личного состава.

Так, по информации, опубликованной в социальных сетях украинскими военнослужащими, на одном из полигонов в Львовской области, в ходе проведения мероприятий боевого слаживания подразделений 24 омбр ВСУ при выполнении стрельб из 82-мм минометов произошло двойное заряжание, спровоцировавшее разрыв ствола орудия. В результате взрыва пострадали двое военнослужащих, один из которых скончался, второй госпитализирован с ранениями различной степени тяжести.

При проверке установлено, что боеприпасы, которые использовались на стрельбах, изготовлены ещё в советский период и пришли в негодность. В настоящее время комиссия Главного управления вооружения МО Украины выясняет полную картину произошедшего.

Читайте также: ВАЖНО: ВСУ атаковали центр Горловки (+ВИДЕО, ФОТО)