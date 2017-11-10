Революция 1917 года: от торговли детьми до диктатуры детства

Концептуал СМИ Когда в России отмечают столетие Октябрьской революции, ради разнообразия обратимся к фактам

Российская империя, как известно, была самой лучшей страной в мире, где счастливые гимназисты сияли румянцем, отправляясь по утрам учиться, молиться и мечтать отдать жизнь за царя. Конечно, были и небольшие проблемы (связанные с влиянием извне или со смутьянами, которых всегда хватает), например, тотальная безграмотность остального народа. Но в 1908 году, как рассказывают нынче “белые патриоты”, царское правительство приняло программу всеобщего обучения для детей России – получить образование могли все независимо от пола, национальности и сословия! Программу задумывалось реализовать через 20 лет, тех самых “спокойных лет”, которые просил некогда Столыпин, после чего мы бы “не узнали страну”.

И если бы, говорят нам почитатели царской эпохи, кровавые большевики не разрушили процветающую и добрейшую к детям империю, то время всеобщего и обязательного образования пришло бы раньше – в 1928 году, а не как в СССР, в 1934-м, когда была достигнута всеобщая грамотность.

В 1908 году не была принята никакая программа о всеобщем образовании. Это был лишь законопроект, который комиссия по народному образованию рассматривала еще два года, и после блужданий документа по столам в Думе, в Государственном совете, после бесплодных обсуждений среди чиновников прекрасная мечта стала той самой мифологической папочкой, которая для устойчивости служит подпоркой к шкафу в одном из высоких кабинетов. В 1912 году законопроект был отклонен Госсоветом.

Склонные к идеализации царского прошлого граждане, между тем, с высоких кафедр продолжают утверждать, что возможность получить образование и сделать карьеру для бедного крестьянина или батрака еще в царствование Александра III была очень высока, а то, что народ оставался темным и нищим – его собственный выбор, да еще и следствие греховности. Ну, а в царствование последнего императора возможностей стало еще больше. Особенно с теоретическим всеобщим образованием, о котором шла речь выше. Ораторы, если и упоминают в скобочках, что закон этот принят не был, то всегда забывают уточнить, какого рода это образование должно было быть, а мы упомянем – речь у Столыпина шла не о среднем, а о всеобщем начальном образовании.

Разрабатывая программу, чиновники брали за основу церковно-приходские школы и их предметный перечень.

“В дореволюционной начальной школе преподавались следующие предметы: Закон Божий, чтение, письмо, четыре действия арифметики, церковное пение, начальные сведения из истории церкви и Российского государства, а также всегда – ремесла и рукоделия”. (Рустем Вахитов, “Революция, которая спасла Россию”).

Именно эти предметы и требовались для перехода огромной аграрной страны на новый технологический уровень вслед за другими государствами, уже перешагнувшими через промышленную революцию, именно Закон Божий и четыре действия арифметики должны были обеспечить процветающей николаевской России “большой рывок” и полномасштабную индустриализацию, правда, только через 20 лет. Если бы эти 20 лет были “спокойными”. А спокойными они бы не были и, наверное, не могли быть – все шло к переделу мира и даже к мировой войне.

Важно отметить еще один момент. Начальное образование не было ступенькой к среднему, как мы все к этому привыкли. Даже закончив начальную школу, к среднему образованию подступиться было невозможно. Среднее образование давала гимназия, а гимназическое обучение было доступно только привилегированному сословию: гимназистами становились дети дворян, чиновников и богачей. Вот тут мы возвращаемся к образу прекрасного и сильного царя Александра III, при котором якобы, по словам восхищенных “бело-патриотов”, социальные лифты носились со скоростью света туда и обратно. Именно Александр запретил доступ детям простолюдинов в гимназии – речь идет о циркуляре министра просвещения Делянова от 1887 года, получившего в народе название “указ о кухаркиных детях”. Естественно, все дело в деньгах – отсеивались те ученики, чьи родители заведомо не могли бы понести всех тягот платного обучения, покупки формы и так далее.

Среднее образование в царской России было не для всех, еще и платное, о всеобщем начальном только задумывались. Что же с высшим? Вот гимназисты уже могли думать о поступлении в университеты. Среднее техническое образование давали реальные училища, выпускникам позволялось поступать в технические и торговые вузы, но не в университеты. В 1913 году, накануне войны, в России было 276 реальных училищ, где проходили обучение 17 тыс. человек, при этом детей школьного возраста насчитывалось около 45 млн человек. А ведь через год страна встанет перед внешней угрозой и будет испытывать нужду в квалифицированных рабочих больше, чем в философах и литераторах. Новый век делал запрос на инженеров, техников, строителей индустриализации. Система образования в царской России, при всем желании, без смены уклада, которая произошла в 1917 году, не могла бы обеспечить промышленный рывок ни за 20, ни за 200 лет.

Да, царское правительство не скупилось на финансирование образования: строились школы и создавались вузы, но система никак не менялась и не улучшала жизнь 80% населения страны. Да и тот самый “бурный рост” ассигнований на образование длился совсем небольшой период. Затем, как мы знаем, началась война, и государственные средства пошли на другие заботы.

Сегодня нам говорят – промышленность развивалась бурными темпами, не менее бурными, чем строительство и развитие школ для детей. Тем не менее, именно в царской России был огромный процент детей, задействованных в промышленности напрямую.

Чем же занимались 80% детей, если не учились?

Детский труд очень выгоден и оттого в капиталистической системе, нацеленной на получение как можно большей прибыли, был чрезвычайно распространен. Платить этой категории граждан можно было существенно меньше. Конечно, ситуация в остальном мире мало отличалась.

Вот данные от американского бюро труда 1904 года, средний заработок чернорабочего в пересчете на рубли в месяц равнялся:

в Соединенных Штатах – 71 руб. (при 56 рабочих часах в неделю);

в Англии – 41 руб. (при 52,5 рабочих часах в неделю);

в Германии – 31 руб. (при 56 рабочих часах в неделю);

во Франции – 43 руб. (при 60 рабочих часах в неделю);

в России – от 10 руб. до 25 руб. (при 60-65 рабочих часах в неделю).

А труд малолетних и женщин ценился еще ниже, согласно таблице исследователя Дементьева, в Московской губернии мужчины получали 14,16 руб., женщины – 10,35 руб., подростки – 7,27 руб., а малолетние дети – 5 руб. и 8 коп.

В России, согласно данным из открытых источников, в металлообработке на каждую тысячу рабочих приходилось 11 детей 12-15-ти лет обоего пола, в обработке питательных веществ – 14, в обработке бумаги – 58, минеральных веществ – 63, на фруктовых, виноградных, водочных заводах – 40, на табачных фабриках – 69, спичечных – 141. Также детский труд использовался в обработке дерева, животных продуктов, химических и волокнистых веществ, на нефтеперерабатывающих, винокуренных, пивоваренных, свеклосахарных и водочных заводах.

Но не надо думать, что царя совсем не беспокоил детский труд и положение ребенка в промышленной системе, на шахтах и вредных производствах их не было, а, например, на стеклянных фабриках детей разрешалось ставить на ночную работу только в течение 6-ти часов – очень гуманное решение.

Как известно, большая часть промышленности в Российской империи принадлежала иностранцам, которым приходилось идти навстречу и корректировать суровые законы в отношении детей в пользу получения прибыли. Историки отмечают, что, да, государство было вынуждено ограничивать права несовершеннолетних.

Были попытки законодательно урегулировать хотя бы условия труда – запретить работу детям, не достигшим 12 лет, ограничить для детей работу 8 часами, но промышленники не спешили воплощать слабые попытки государства стать гуманным – ведь это вопрос дохода. И если инспекции в больших городах хоть немного улучшали жизнь ребенка, то в глубинке эксплуатация продолжалась вплоть до 1917 года, пока не был принят кодекс о труде, впервые в мире гарантировавший 8-часовой рабочий день ДЛЯ ВСЕХ и запрещение использовать детей на работах до 16-ти лет.

Только после революции 1917 года и другие страны были вынуждены озаботиться правами рабочих и подумать о запрете детского труда.

“Котя, котя, продай дитя”

Детский труд использовали не только иностранные промышленники на фабриках и заводах. Купцы свозили в Петербург с окраин детей бедняков и крестьян, как “живой товар”, который пользовался большой популярностью – наравне с дровами, дичью и сеном.

Торговля детьми, скупка и доставка дешевой рабочей силы становилась специализацией отдельных крестьян-промышленников, которых в быту именовали “извозчиками”. Скупщики платили родителям 2-5 руб. и забирали их 10-летнее чадо в лучшую жизнь, если, конечно, чадо не успевало умереть с другими детьми во время нелегко путешествия.

В истории остались фольклорные памятники этих “бизнес-проектов” (очень походивших на работорговлю на американском юге начала 19 века, только вместо негров – дети), такие как игра “Котя, котя, продай дитя”.

Извозчик “продавал” детей лавочникам или мастерам, новый хозяин мог распоряжаться ребенком по своему усмотрению – взамен обеспечивая кровом и кое-какой едой. Стоит отметить, что детей “продавали” не от хорошей жизни, ведь лишние руки в хозяйстве нужны, а тут подрос помощник – и его отдавать? Дело в том, что дома ребенок, скорее всего, был обречен на голодную смерть. И даже при таких условиях множество детей бежали от хозяев, рассказывали о побоях, насилии, голоде – пешком они возвращались домой оборванными или оставались беспризорниками, затем оказывались “на дне” столичной жизни. Некоторым везло больше – и они могли вернуться в родную деревню в новых галошах и модном шарфе, это считалось успехом. Тем не менее, этот “социальный лифт” государством никак не регулировался.

Октябрь

“Вот у нас монархисты рассказывают, какая Россия была образованная страна. Но у меня только один-единственный вопрос – а большевики совсем идиоты, что ли? Зачем они вообще создавали систему ликбеза? У них других задач не было, что ли? Вот сидят, думают – дай-ка мы придумаем себе какую-нибудь проблему! О! Давай будем грамотных обучать грамоте! Ну, как это понимать? Действительно, молодое поколение подданных Российской империи было более-менее грамотно, кто успел пройти через систему церковно-приходских и отчасти земских школ. Но этих земских школ было, как островков в океане”, – комментирует преобразования революции историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

Принципы будущей системы образования были сформулированы еще в 1903 году в программе РСДРП: всеобщее бесплатное обязательное образование детей обоего пола до 16 лет; ликвидация сословных школ и ограничений в образовании по национальным признакам; отделение школы от церкви; обучение на родном языке и другое. 9 ноября 1917 г. была учреждена Государственная комиссия по просвещению.

В октябре 1918 власти утвердили положение о бесплатном, совместном обучении детей школьного возраста. Через год подписали декрет об образовании, и теперь все население страны в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, обязывалось обучаться грамоте на родном или русском языке — по желанию. Система образования проходила различные этапы, как и само государство – рассказывает Накануне.RU историк Андрей Фурсов:

“После экспериментов 20-х годов, в которых были попытки отрицания русской классической системы (в начале 20-х годов были запрещены как буржуазные дисциплины: греческий, латынь, логика, история), но в середине 30-х годов все это было восстановлено так же, как и появилось понятие “советский патриотизм”. И 7 ноября перестал быть праздником мировой революции, а стал днем Великой Октябрьской социалистической революции. Так вот, советская система развила то, что было заложено в русской классической системе образования. И то, что советское образование, каким оно было в 1970-ые, в 1980-ые годы, было лучшим – это признано во всем мире. Советская система была лучшей – теперь норвежцы и японцы ее копируют”.

Всего к 1920 году удалось обучить грамоте 3 млн человек. Теперь школа отделялась от церкви, а церковь — от государства, запрещалось преподавание в учебных заведениях какого бы то ни было вероучения и исполнение обрядов религиозного культа, также запрещались физические наказания детей, и все национальности получили право обучения на родном языке. Более того, большевики озадачились созданием общественного дошкольного воспитания. Это была культурная революция. В советское время впервые в истории России была достигнута практически всеобщая грамотность, близкая к 100%. Страна получила бесплатное среднее образование и вполне доступное высшее. Профессия учителя уважалась. Школа не предоставляла услугу за деньги, а воспитывала детей, уделяя время и морально-этическим сторонам развития молодого человека.

Качественное высшее техническое образование сделало возможным невозможное – преодоление промышленной пропасти между СССР и странами развитого капитализма. Новый подход к образованию можно назвать успешным, стоит только вспомнить число всемирно известных советских ученых и изобретателей.

“Да, был так называемый “философский пароход” – уехал ряд ученых, философов, архитекторов, художников, но это был мизер по сравнению с масштабами нашей страны. По сути, была создана великая культурная цивилизация заново – с нуля практически. Разумеется, опираясь, на колоссальные достижения наших предков: Пушкин, Тургенев, Некрасов и другие классики, писатели и художники, которые отражали верно душу народа, –говорит доктор исторических наук Вячеслав Тетекин в беседе с Накануне.RU. – Но техническая сторона была создана заново. Колоссальное развитие получило именно техническое образование, прежде всего –не то абстрактное гуманитарное образование, которое считалось эталоном. Мы создали такое оружие, которое превосходило оружие, создававшееся всей объединенной Европой. Почему это было возможно? Потому что в этот кратчайший срок были созданы новые технические кадры. Образованию уделялось огромное внимание, вкладывались колоссальные средства. Образование было государственным приоритетом. Очень быстро развивалась фундаментальная наука, Академия наук СССР была мощнейшим учреждением, и никто, как сейчас, не претендовал на то, что чиновники будут “рулить” тем, чем занимается Академия наук”.

Помимо технического образования, в советской системе стоит отметить и такие приятные бонусы, как высокая стипендия, развитое дошкольное и внеклассное образование, бесплатные ясли и детские сады, дворцы пионеров и дома творчества на бесплатной основе, музыкальные школы, спортивное образование и лагеря детского отдыха – в СССР шутили, что если и есть какая-то диктатура в стране, то это диктатура детства.

Что касается беспризорников после Гражданской войны и детей, оставшихся без родителей после Великой Отечественной, то система детских домов кардинально отличалась от нынешней, позволяя выходцам этих социальных учреждений находить свое, зачастую высокое, место в обществе, создавать семьи, получать образование, иметь равные возможности, о чем сейчас приходится только мечтать.

Развитие республик

“Октябрь 1917-го – событие эпохальное, и перечислить в двух словах все, чего не случилось бы, если бы не эта революция, трудно. Конечно, никого из нас сегодняшних не было бы. И дело не в том, что папы с мамами, дедушки с бабушками не встретились бы – сам современный облик во многом сформирован именно революцией и возникшим после революции советским государством. Я говорю здесь и об образовании, естественно, и о совершенно другом социальном общественном укладе, –говорит в беседе с Накануне.RUжурналист, соавтор проекта о современном образовании “Последний звонок” Константин Семин. – Всем есть за что благодарить Октябрь. До революции в национальных республиках империи (в Туркестане, Узбекистане, Кыргызстане) уровень грамотности не доходил до 2%. Некоторые народы – в том числе коренные народы России, как мы называем их сегодня – не обладали даже собственной письменностью. Сегодня – это равноправные граждане нашей страны”.

Действительно, одним из важнейших отличий СССР от империи было именно развитие национальных республик, равномерное распространение образования.

“СССР – это государство, которое достигло высот практически во всех сферах жизни. Тут, безусловно, наука, образование, культурная революция. Большой толчок в развитии получили национальные республики. В пику тому, как действовали те же Британская Империя либо США в формате политики колониализма и неоколониализма, Советский Союз вместо того, чтобы выкачивать деньги из своих окраин, наоборот, отправлял значительные средства для того, чтобы наши национальные республики развивались”, – напоминает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

Что дала революция 1917 года России? Именно образование, которое стало доступно для всех после смены уклада, обеспечило стране возможность “большого рывка”, индустриализации, Победы в Великой Отечественной войне, возможность впервые отправиться в космос, оно обеспечило нас, сегодня живущих, защитой в виде “атомного зонтика”.

“Что такое атомная бомба? Это продукт колоссального напряжения фундаментально-прикладной науки, это создание сотен производственных предприятий, которые бы обеспечили в кооперации создание этого высокотехнологичного оружия, – говорит эксперт Вячеслав Тетекин. – За этим стояло не просто создание атомной бомбы, это было бы упрощение, за этим стояло создание мощнейшей фундаментальной науки, которой фактически, особенно в инженерном плане, до 1917 года у нас не существовало. И промышленности у нас до 1917 года такой не было. Ни авиационной, ни автомобильной”.

В современной России, как мы видим, происходит распад советской системы всеобщего образования, появляются элитарные школы, высшие учебные заведения все больше переходят на коммерческую основу, доступность образования падает так же стремительно, как и качество.

“О том, какой мощной была система образования в СССР, свидетельствует очень простой факт – вот уже 25 лет наши неистовые ревнители на деньги МВФ пытаются эту систему сломать. Они, действительно, в значительной степени ее подпортили, введя ЕГЭ, болонскую систему, но до конца они ее не доломали, потому что фундамент слишком прочен. Наше образование – и школьное, и высшее – это одно из величайших достижений советской системы”, – резюмирует историк Андрей Фурсов.

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Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)

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