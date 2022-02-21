Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Господи ,помоги ему спасти Россию и русский народ,если помыслы его искренни и настоящие.И чтобы надежды народа опять не поиспользовались власть имущими олигархами удержать свое право грабить страну и народ её.Половина правды не сделает страну и её президента сильными.
Вo-вo
мoлись
Прoси бoженьку.
А Путин взял и признал.
Всё.
Хрена им.
Теперь будем ездить на курoрты Дoнбасса.
Ураааа
Я за Путина
в чем он не прав -где он соврал?Будь мужиком хоть раз -покажи.Он не называет имена большевиков и сегодняшних правителей ,называя их большевики и олигархи.Так ведь мы их знаем ,но хочется конечно услышать от него.
п.с.Назови ,где он не прав.
п.с. Зю хватил удар ,он пролежит в больничке всю войну.
То же самое можно сказать и про украинских олигархов, которые
грабят страну и народ, прячут свои капиталы за границей, в том числе
в офшорах.
странное прочтение моего коммента ,я то как раз и говорила о них и добавила наших.Мне что неизвестны Коломойши и другое кубло Пинчуков с Ринатами??
Следовательно, надо что-то решать с олигархатом, одних лишь слов недостаточно.
Путин всегда прав
Если заводить на Украину войска – то заводить сразу ЗВО, ЦВО и ЮВО, не оставив шансов ВСУ.
И использовать нелетальное, но энергетическое оружие, способное “потушить” и отрезать части ВСУ друг от друга.
В условиях нестабильности в Средней Азии и при условии отсутствия альтернатив есть смысл в помощи украинскому народу в возврате легитимности власти версии 2014, с последующей передачей власти вновь избранному президенту и наказания всех причастных к госперевороту в 2014 году на Украине, итогом которого стали трагические события в Одессе, отделение Крыма и боевые столкновения в Донбассе.
Народ Украины заслужил лучшую жизнь. И она возможна, но не с текущим марионеточным политическим строем.