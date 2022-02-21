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Обращение Президента Российской Федерации от 21.02.22

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5923315.html
Метки: ДНР, история, лнр, Путин, Россия, русский, Украина
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9 Комментариев » Оставить комментарий
  • 21469 17971
    марина четыре часа назад

      Господи ,помоги ему спасти Россию и русский народ,если помыслы его искренни и настоящие.И чтобы надежды народа опять не поиспользовались власть имущими олигархами удержать свое право грабить страну и народ её.Половина правды не сделает страну и её президента сильными.

      • 29693 6297
        Русофилмарина четыре часа назад

          Вo-вo
          мoлись
          Прoси бoженьку.
          А Путин взял и признал.
          Всё.
          Хрена им.
          Теперь будем ездить на курoрты Дoнбасса.
          Ураааа
          Я за Путина

          • 21469 17971
            маринаРусофил четыре часа назад

              в чем он не прав -где он соврал?Будь мужиком хоть раз -покажи.Он не называет имена большевиков и сегодняшних правителей ,называя их большевики и олигархи.Так ведь мы их знаем ,но хочется конечно услышать от него.
              п.с.Назови ,где он не прав.
              п.с. Зю хватил удар ,он пролежит в больничке всю войну.

          • 16177 14651
            Русамарина три часа назад

              То же самое можно сказать и про украинских олигархов, которые
              грабят страну и народ, прячут свои капиталы за границей, в том числе
              в офшорах.

              2
              2
          • 29693 6297
            Русофил четыре часа назад

              Путин всегда прав

            • 17713 8743
              BlackCat три часа назад

                Если заводить на Украину войска – то заводить сразу ЗВО, ЦВО и ЮВО, не оставив шансов ВСУ.
                И использовать нелетальное, но энергетическое оружие, способное “потушить” и отрезать части ВСУ друг от друга.

              • 17713 8743
                BlackCat два часа назад

                  В условиях нестабильности в Средней Азии и при условии отсутствия альтернатив есть смысл в помощи украинскому народу в возврате легитимности власти версии 2014, с последующей передачей власти вновь избранному президенту и наказания всех причастных к госперевороту в 2014 году на Украине, итогом которого стали трагические события в Одессе, отделение Крыма и боевые столкновения в Донбассе.
                  Народ Украины заслужил лучшую жизнь. И она возможна, но не с текущим марионеточным политическим строем.

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