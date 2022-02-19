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Кому не нравится русско-немецкая дружба. Дмитрий Перетолчин, Сергей Филберт

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Россия и Германия: долгая история притяжения и отталкивания. Что общего у нас с немцами, какие интересы объединяют наши страны и кому на руку конфликт между Россией и Германией. В рамках Клуба Правильных Людей мы публикуем интервью с нашим коллегой из Германии Сергеем Филбертом и анонсируем книгу Вольфганга Биттнера “Германия продана и предана. Уроки для России”( https://golos-germanii.ru/club.php).

Полное видео (при условии бесплатной регистрации): http://nday.club/v/797iv3
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dS7T0CJYDWY
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Почему нынешние чекисты не любят Родину
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 5177 4003
    Игорь два часа назад

      Немец и русский братья на век. Что русскому хорошо, то немцу смерть.

      • 29673 6285
        РусофилИгорь час назад

          Что русскому хорошо, то немцу прoизвoдствo.
          Мерседесoв и Хуга Бoсс
          Нo
          22-гo февраля рoвнo в 22 часа нам гаварили Данецк разбамбили…
          Страчит журналист не за синий платoчек а за далляры в тoлстoм кашельке

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