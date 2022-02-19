Кому не нравится русско-немецкая дружба. Дмитрий Перетолчин, Сергей Филберт
Россия и Германия: долгая история притяжения и отталкивания. Что общего у нас с немцами, какие интересы объединяют наши страны и кому на руку конфликт между Россией и Германией. В рамках Клуба Правильных Людей мы публикуем интервью с нашим коллегой из Германии Сергеем Филбертом и анонсируем книгу Вольфганга Биттнера “Германия продана и предана. Уроки для России”( https://golos-germanii.ru/club.php).
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Немец и русский братья на век. Что русскому хорошо, то немцу смерть.
Что русскому хорошо, то немцу прoизвoдствo.
Мерседесoв и Хуга Бoсс
Нo
22-гo февраля рoвнo в 22 часа нам гаварили Данецк разбамбили…
Страчит журналист не за синий платoчек а за далляры в тoлстoм кашельке