Шойгу встретился с президентом Сирии Асадом
В ходе встречи Шойгу и Асада были обсуждены различные вопросы военно-технического сотрудничества стран в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов, а также отдельные аспекты оказания Россией гуманитарного содействия населению Сирии. Глава российского военного ведомства проинформировал президента САР о проводимых в восточной части Средиземного моря учениях ВМФ России. Визит состоялся в рамках поручений президента РФ.
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