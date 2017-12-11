Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 декабря 2017

Воин Сирии: Русский из отряда «Туран» — боец «спецназа из СССР»

Источник: agitpro.su

Военный конфликт в Сирии почему-то часто ещё именуют гражданской войной. Однако данное определение совершенно неверно. Ведь в боестолкновениях на земле арабской республики на самом деле схлестнулись представители целого ряда государств и народностей.

С одной стороны воюют сирийские правительственные войска и их многочисленные союзники из Ливана, Ирана, Палестины, России.

С другой — террористы, представляющие самые разные государства земного шара: Афганистан, Ливию, Пакистан, Йемен, Марокко, Таджикистан… И этот список далеко не полон.

Есть ещё и третья сторона конфликта — так называемая международная коалиция во главе с Соединенными Штатами. Без соответствующей санкции Организации объединенных наций и разрешения официального Дамаска на сирийской земле находятся военнослужащие ряда государств, представляющих преимущественно блок НАТО.

На днях также стало известно, что на Ближнем Востоке будут созданы ещё и подразделения, в которые войдут военные стран Балтии. Об этом недавно сообщил командующий вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукаускас.

Прокомментировать эту инициативу, поделиться своими соображениями о конфликте в Сирии, а также, разумеется, рассказать о себе согласился один из званых иностранцев — русскоговорящий молодой человек эстонского происхождения, который назвался Иваном.

Три месяца назад он пересек сирийско-ливанскую границу, чтобы с оружием в руках защищать от террористов мирных жителей Сирии и не только.

— Иван, несколько слов о себе!

— Да, собственно, история простая. Моя судьба схожа с судьбами миллионов других советских граждан. Я родился в русско-эстонской семье в городе Пярну. Мать-эстонка работала в санатории, отец служил в Советской армии. Когда Союз развалился, мы переехали в Ленинград — Санкт-Петербург. С 1994 года живем в городе на Неве…

— Как вы оказались в Сирии?

— В Петербурге окончил школу, потом техникум. В 2006-м ушел в армию, служил в разведывательной роте. В 2008-м заключил контракт, принял участие в защите осетин от нападения Грузии. Потом ушел работать на гражданку: машина в кредит, квартира в ипотеку… Вот уже и тридцать лет. В один прекрасный момент мне позвонил сослуживец и предложил возможность работы вахтовым методом. По его словам, за три месяца я смог бы закрыть кредит за машину, а за счет следующих «командировок» гасить ипотеку.

— Можете рассказать подробности: как вы приехали в Сирию, кто вам платит деньги? Вы подписывали контракт?

— Всех подробностей я вам не расскажу — это военная тайна, правда не знаю какого государства (смеется). Если в двух словах: приехал в Москву, там встретился с русскоязычными арабами, которые без стеснения носили камуфлированную форму с нашивками «Хезболлы». Они рассказали про сумму гонорара в пятнадцать тысяч долларов, сказали, что бок о бок со мной будут воевать и другие русские, а также выходцы из стран бывшего СССР, Ирана и Ливана.

В конце разговора один из них предложил мне несколько дней на размышления, я сказал, что уже все обдумал и согласен — благо боевым товарищам я привык верить.

На следующий день наша встреча состоялась уже в присутствии какого-то господина восточной внешности, в костюме марки известного итальянского бренда. Он провел «инструктаж», который можно пересказать в двух словах: «делай, что умеешь и получишь много денег».

Через некоторое время мне передали распечатку электронного билета на самолет, и я полетел в Бейрут. В Ливане нам выдали военную форму, минимальное количество денег в счет будущей зарплаты (аванс был в сирийских лирах и долларах), посадили в старенькие машины и отправили в Сирию.

Уже в арабской республике мы разъехались по своим отрядам, где каждому была определена своя должность. Я, как и предполагал, оказался в отряде «Туран», где меня определили в наводчики артиллерии.

— Вы сказали, что родом из Эстонии. А много ещё среди «добровольцев» эстонцев, латышей, литовцев?

— Я не эстонец, я русский. И мать моя, хоть и считается по национальности эстонкой, очень редко об этом вспоминает. Хотя друзья и придумали мне прозвище «эстонец» (смеется). А если серьезно, среди наших не было выходцев из этих стран. Было пару сербов, осетин, один молдаванин, но в основном киргизы, казахи, узбеки, таджики, туркмены и азербайджанцы — это из иностранцев.

— А на другой стороне?

— Среди «ишаков» (от слова ДАИШ — ИГИЛ- прим. автора), ребята рассказывали, встречались европейцы. Кто-то даже говорил про литовцев. Но каких-либо точных сведений не было, поэтому и врать не буду.

— И все же, Вас ещё что-то связывает с Эстонией?

— По факту ничего! Разве что бабушка в Пярну так и живет. Благо город курортный, ездим к ней довольно-таки часто. Еще матушка пару лет назад в кирху на улице Декабристов в Питере привела — там мероприятие было, организованное местной диаспорой, что-то типа органного концерта. В детстве пробовали учить эстонский язык, читали стихи Лидии Койдулы…

— Не жалеете, что уехали из государства Европейского союза? Могли бы сейчас служить в армии НАТО.

— Нет, ни капельки! Природа конечно там красивая, люди добрые встречаются. Но не нравится мне, что фашисты (собеседник, вероятно имеет в виду легионеров ваффен-СС и их сторонников — прим.ред.) по улицам маршируют, русский язык запрещают… В общем я искренне рад, что мои родители сделали выбор в далеком 1994 году и уехали из Эстонии!

— Недавно появилось сообщение о том, что военные из Литвы, Латвии и Эстонии приедут на Ближний Восток, в частности — в Ирак, для участия в составе международной коалиции. Что думаете по этому поводу?

— Да, давно я новостей не читал… Ну, что ж, я рад за них. Только вот на каких основаниях они поедут, например, в Сирию, и с какой целью?!

Не думаю, что правительства этих стран получили официальное приглашение властей Сирии или Ирака. А так получается: захотелось им солдат своих по пустыне погонять, взяли загнали их в самолет и отправили в чужую страну. А здесь их никто не ждет.

Да и с какой целью. Давайте рассуждать логически. Война подходит к концу: сирийцам осталось добить лишь жалкие остатки террористов ИГИЛ, разобраться с «Джебхат ан-Нусрой» и как-то решить курдский вопрос.

С кем собираются бороться, например, латвийские солдаты? А самое главное ради чего? Только представьте себе, во сколько обойдется отправка и содержание их на Ближнем Востоке! (Как сообщалось в СМИ, число представителей Латвии в операции против ИГИЛ вырастет до 20 человек. Они не будут участвовать непосредственно в боевых действиях против террористов, а получат статус инструктора и будут проводить обучение местных военных — прим. ред.).

Более того, насколько я знаю, в странах Балтии хоть и не массово, но проживают беженцы с Ближнего Востока. Уверен, среди них большинство порядочные люди, но 100% — есть и те, кто так или иначе связан с террористами. Не думаю, что обычные жители Вильнюса или любого другого города скажут спасибо своим властям за парочку терактов, которые будут организованы в отместку за это абсолютно бездумное решение.

Или, может быть, я чего-то не знаю и у стран Балтии есть свои политические интересы в регионе (смеется)?!

— А у вас какие интересы? И насколько законно ваше нахождение здесь? Я имею в виду российское законодательство.

— Ну, во-первых, по законам моей страны, наемник, а значит и преступник — это тот человек, который не являясь гражданином государства, участвующего в конфликте, принимает участие в боевых действиях за деньги. Россия же вполне официально присутствует в Сирии, так что я — обычный солдат, который выполняет специфические задачи, хоть и не служит в военном ведомстве.

Во-вторых, будем откровенны: здесь мне платят неплохие деньги. А это тоже немаловажно.

Ну и в-третьих, террористов нужно уничтожать везде, где бы они ни были… Так однажды сказал наш президент Путин, и я с ним полностью согласен!

— Спасибо, что согласились на беседу и удачного возвращения домой!

РИЯД ФАРИД ХИДЖАБ

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Мы наладим мирную жизнь в Сирии, — Путин Асаду (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом на российской базе «Хмеймим». «Как и обещал, я приехал», — начал разговор президент России. Он подчеркнул важность поражения, нанесенного в Сирии террористической группировке ИГИЛ*, и отметил важность налаживания в Сирии мирной жизни и проведения Конгресса народов Сирии. «Я очень надеюсь на то, что нам вместе с Ираном и Турцией, которые содействуют искоренению терроризма, удастся наладить мирную жизнь, политический процесс. Важно подготовить Конгресс народов Сирии, запустить процесс мирного урегулирования», — сказал он. «У меня сейчас будет возможность поговорить об этом в Каире с президентом Египта, а чуть позже с президентом Турции», — добавил Путин. Читайте также: Путин прибыл в Египет (+ВИДЕО) В свою очередь Башар Асад заявил, что победа над терроризмом в Сирии очень значима для соседних стран. «Тема нашей встречи — уничтожение боевиков ИГИЛ — очень важна для всего мира. Мы справились с этим. От имени всего народа САР выражаю глубокую признательность за ту роль, которую сыграли ваши вооружённые силы. Победы, которые достигнуты, коснулись не только нашего государства, но и соседних стран», — сказал Асад. Ранее Владимир Путин приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ. * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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В сети появилось первое видео прибытия Путина в Сирию

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МОЛНИЯ: Россия выводит группировку войск из Сирии, — Путин

Президент Владимир Путин, прибывший утром на российскую базу в сирийском Хмеймиме, отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. «Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», -заявил Путин, выступая перед военнослужащими. По его словам, российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и решительность и возвращаются к своим близким с победой. «Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — сказал российский лидер. «Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России», — подчеркнул он. «Но это не заставит нас сложить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является международный терроризм, под какой бы личиной он не прятался», — продолжил Путин. Президент добавил, что «если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели». В Хмеймиме главу государства встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин. В марте 2015 года российский президент принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению. Читайте также: Новый календарь с Путиным и собаками растопит даже самые холодные сердца, — СМИ Британии (ФОТО)

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Путин приказал начать вывод войск из Сирии

Утром Путин прилетел в Сирию на авиабазу Хмеймим, где его встречали Асад и Шойгу.По итогам визита отдано распоряжение начать вывод российских войск в места постоянной дислокации.Разумеется, это не означает полного ухода ВС РФ из Сирии (так же как и распоряжение 2016-го года не привело к уходу России из Сирии), а лишь ведет к сокращению российской группировки, которая помогала Асаду выигрывать войну.Военное присутствие России в Сирии закреплено договорами на ближайшие 49 лет.Сама война разумеется еще не закончена, но очевидно, что зачистка пустыни на востоке страны и разгром "Ан-Нусры" воспринимаются как технические задачи. На первый план постепенно выходит работа дипломатов.Было заявлено, что российские войска возвращаются на Родину с победой над ИГИЛ, которая была достигнута совместными усилиями Сирии и России.После Сирии, Путин отправится в Турцию на встречу с Эрдоганом, где будут обсуждаться межсирийское урегулирование, вопрос Идлиба и Иерусалим. Также в Турцию прилетит президент Ирана Роухани.

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ИГ собирает армию для вторжения в Центральную Азию

Как сообщает издание Pajhwok со ссылкой на местные власти, в этих подпольных центрах проходят подготовку около 300 молодых людей.Исполняющий обязанности начальника административного отдела в уезде Дарзаб Баз Мохаммад Давар рассказал, что ИГ недавно организовала большой сбор в селе Могул.По его словам, ИГ стремится привлечь в свои ряды молодежь младше 20 лет из неблагополучных семей. По некоторым данным, за вступление в ряды группировки новоиспечённые боевики получают сумму в размере от 30 до 40 тысяч афгани.Член провинциального совета Халима Садаф, подтвердила, что число подростков, присоединившихся к ИГ, увеличилось в Дарзабе, и местные жители были обеспокоены ситуацией.По ее словам, ограниченное число людей, проживающих в настоящее время в сельских районах, не имеет выбора, кроме как принять требования ИГ.Между тем, глава провинциального совета Бабара Ишчи (Babar Ishchi) выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью в Дарзабе. «Мы пытаемся заставить местных чиновников провести операцию против боевиков», — отметил он.

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