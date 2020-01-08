Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 января 2020

Крушение украинского «Боинга» в Иране: названа причина

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В Иране озвучена предварительная версия крушения Boeing-737 Международных авиалиний Украины (МАУ). Официальный представитель международного аэропорта Тегерана им. Имама Хомейни сообщил, что причиной падения борта стало возгорание двигателя сразу после вылета. Напомним, пассажирский лайнер, на борту которого находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа, пропал с радаров спустя две минуты после вылета из аэропорта Тегерана. Департамент консульской службы МИД Украины подтвердил крушение самолёта и гибель пассажиров и экипажа. Свои соболезнования близким погибших принёс президент Украины Владимир Зеленский. «Офис» (администрация) Зеленского сообщает, что в связи с крушением украинского самолёта в Иране президент «незалежной» срочно прервал свою поездку в Оман и возвращается в Киев. Точных списков погибших на данный момент нет, однако уже известно, что большинство пассажиров разбившегося борта — граждане Ирана. Об этом сообщил глава иранского управления ЧС. Посольство России в Иране сообщает, что на борту рухнувшего самолёта граждан РФ из числа строителей АЭС «Бушер» не было. В свою очередь глава тегеранского Центра неотложной помощи заявил, что тела погибших в крушении украинского Boeing опознать будет непросто, так как они сильно обгорели. Читайте также: Это война! — Иран нанёс удар по базам США баллистическими ракетами, начав операцию мести (+ВИДЕО)

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Удар по базе США: Уничтожена авиация и множество военных — Иран

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Иранское телевидение сообщает, что 80 американских военнослужащих погибли после ракетного удара по военной базе США в Ираке. Уточняется, что ни одна из ракет не была перехвачена средствами ПВО США, что ранее подтвердило и американское военное командование. Системы ПРО Patriot снова показали свою бесполезность. Арабский спутниковый телеканал «Аль-Маядин» передаёт, что тела убитых американских военных с базы Айн аль-Асад забирают вертолётами ВВС США. Кроме того, «Аль-Маядин» сообщает о нескольких уничтоженных и поврежденных американских самолётах. Американские военные тем временем жёстко препятствуют распространению информации о своих потерях: вход и выход из Айн аль-Асад для иракских сил заблокирован. В Вашингтоне утверждают, что потерь у американской стороны якобы нет. В частности, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. При этом ранее Центральное командование США признало, что на Айн аль-Асад зафиксировано попадание десятка баллистических и крылатых ракет. Министр обороны США Марк Эспер уже заявил, что Вашингтон «готов положить конец любой войне, которая начнётся с Ираном». ОБНОВЛЕНО Представители Армии Ирака опровергли ложь США, уточнив, что их военнослужащие в результате ракетного обстрела объектов, на которых размещается американский контингент, не пострадали. Всего на военной базе Айн аль-Асад базируется 4 тысячи американских военнослужащих, большое количество беспилотников и вертолётов ВВС США. Информированный источник в Корпусе стражей исламской революции, которого цитирует Pars Today, заявил, что 15 ракет поразили «чувствительные и критические» участки базы Айн аль-Асад. Уничтожены и повреждены несколько беспилотников, вертолетов и большое количество военной техники. Читайте также: Вторая волна ударов по базам США, Трамп готовит обращение к нации

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СРОЧНО: В Иране землетрясение в районе атомной электростанции

Два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 произошли этим утром возле атомной электростанции «Бушер» в Иране. Первый подземный толчок был зафиксирован в 10 км от города Боразжан на юге Ирана, второй — на расстоянии 17 км. Бушерская АЭС расположена примерно в 50 км от их эпицентра. Информации о разрушениях или пострадавших на данный момент нет. Информацию о землетрясении подтверждает Геологическая служба США. Иранские СМИ уточняют, что с вечера 7 января в районе Боразжана было зафиксировано семь подземных толчков, пять из них — незначительные. Читайте также: Ракетный удар по базам США: появились кадры, могут быть убиты десятки военных, Пентагон сделал заявление (ВИДЕО)

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СМИ: При обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек

80 человек погибли в результате атаки Ирана на американские базы в Ираке, передает РИА Новости со ссылкой на Иранский телеканал Press TV

“Восемьдесят человек погибли в результате ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке”, – сообщается в Twitter телеканала.

В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что “все в порядке”. Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв по итогам ракетного удара нет.

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МОЛНИЯ: В Иране разбился украинский самолёт со 180 пассажирами на борту (+ФОТО, ВИДЕО)

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Только что стало известно, что украинский пассажирский авиалайнер Boeing-737 разбился после вылета из Тегеранского аэропорта. На его борту было около 170 пассажиров и 9 членов экипажа.​ Подробности сообщают иранские информационные агентства. По имеющимся данным, авиакатастрофа произошла из-за технических неполадок вскоре после вылета из столичного ​аэропорта имени Имама Хомейни. Самолёт направлялся в Киев и рухнул в районе Шахрияр недалеко от Тегерана. Уточняется, что речь идёт о рейсе PS 752 Тегеран — Киев авиакомпании МАУ. Он вылетел из иранской столицы в 5:42 утра (мск), перестал передавать данные в 5:44. Прибытие в украинскую столицу было запланировано на 8:00 утра. Обновлено Самолёт горел при падении и взорвался от удара об землю, все пассажиры погибли. Спасательная служба Красного полумесяца обнародовала кадры с места катастрофы, повсюду разбросаны обугленные обломки. Спасатели выживших не нашли, что неудивительно при таком ударе о землю и взрыве… Читайте также: «Власовец» Бабченко озвучил страшный прогноз для предателей Родины в случае войны США с Ираном

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Всё хорошо! — Трамп сделал странное заявление после ракетных ударов Ирана по базам США

После массированных ракетных ударов по американским военным объектам на территории Ирака в рамках операции «Мученик Сулеймани» Дональд Трамп сделал более чем странное заявление. Американский президент отказался «обращаться к нации» и написал в своём официальном микроблоге в Twitter сообщение, которое больше похоже на бред не очень трезвого человека. «Всё хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, находящимся в Ираке. Оценка жертв и ущерба происходит сейчас. Всё идет нормально! В настоящее время у нас самые мощные и хорошо оснащенные вооружённые силы в мире! Я сделаю заявление завтра утром», — написал Трамп перед сном. Как ранее сообщала «Русская Весна», Корпус стражей исламской революции выпустил баллистические и крылатые ракеты по нескольким военным базам американских оккупационных войск в Ираке в рамках операции «Мученик Сулеймани», имеющей целью месть за убитого Штатами генерала КСИР. Читайте также: Сирия: боевые вертолёты ВКС РФ пролетают в метрах над турецкой бронетехникой — яркие кадры (ВИДЕО)

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Это позор: Армия США выпустила заявление о ракетных ударах Ирана по американским базам

Пентагон сообщает о предварительных результатах ракетных ударов по американским военным объектам на территории Ирака в рамках операции «Мученик Сулеймани». Центральное командование Вооружённых сил США (US CENTCOM) заявляет, что, по их данным, иранские военные запустили 15 баллистических ракет. 10 из них попали по базе Айн аль-Асад, одна упала в районе аэродрома в курдском Эрбиле, 4 якобы были аварийными, они вышли из строя, не долетев до целей. Это доказывает чудовищный позор американских систем ПРО, которые не смогли перехватить ни одной иранской ракеты, которые нельзя даже близко назвать совершенными. Перед этим в Пентагоне сообщили, что в ближайшее время не планируют проводить брифинг для СМИ. Как ранее сообщала «Русская Весна», в ночь с 7 на 8 января Корпус стражей исламской Революции Ирана нанёс массированный ракетный удар по базам Соединённых Штатов в Ираке. Читайте также: США в ярости, Россия и Китай заблокировали заявление ООН из-за убийства Сулеймани

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СРОЧНО: вторая волна ударов по базам США, Трамп готовит обращение к нации

Иранское информагентство «Тасним» выпустило новость о начале второй волны ракетных ударов по военным объектам США на территории Ирака в рамках операции «Мученик Сулеймани». Также иранские СМИ сообщают о поднявшейся в воздух истребительной авиации ВВС Ирана и появляются сведения о взлёте американских военных самолетов с баз в странах Персидского залива. Белый дом готовится к ожидаемому обращению Дональда Трампа к нации, передаёт телеканал CNN. Позже стало известно, что президент США не собирается в ближайшее время обращаться к народу. Как ранее сообщала «Русская Весна», Тегеран нанёс массированный ракетный удар по базам Соединённых Штатов в Ираке. Читайте также: Сирия: русские «Тайфуны» прибыли к брошенной Штатами пехоте коалиции США (ФОТО)

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Иран обстрелял американские базы в Ираке

После завершения похорон Сулеймани Иран перешел от угрозу к делу.Американские базы в Ираке были обстреляны баллистическими ракетами. Было запущено несколько десятков ракет.Пентагон заявил, что удары нанесены по американским базам Айн-аль-Асад и Эрбиль. Также сообщается об ударах по "Лагерю Таджи".О жертвах и разрушениях пока нет достоверной информации.После нанесения удара, президент Ирана подвесил у себя в твиттере флаг Ирана.Сообщается также о том, что за первой волной ракет, последовала вторая.Шиитская милиция Ирака объявила о начале операции "Подавляющий ответ".С авиабазы ОАЭ взлетели 6 самолетов. Истребители Ирана уже находятся в воздухе.КСИР заявляет, что как только США нанесут удар по Ирану, Иран атакует цели в Израиле.Ситуация находится в процессе развития.Тема будет обновляться.Так как ситуация будет очевидно развиваться очень быстро, то начинаю трансляцию в Телеграм.Основные обновления будут тут https://t.me/boris_rozhin – подписывайтесь. Попутно будут выходить промежуточные сборки в ЖЖ, суммирующие ситуацию за определенный период времени.Одна из ракет упавших в районе Эрбиля.Привет комментаторам из серии "Иран зассыт".

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Ракетный удар по базам США: появились кадры, могут быть убиты десятки военных, Пентагон сделал заявление (ВИДЕО)

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Иранское государственное информагентство Fars News обнародовало кадры массированного удара баллистическими ракетами по военным объектам США в Ираке. Тегеран официально подтвердил, что это его силы атаковали несколько американских баз в провинции Анбар и в иракском Курдистане. Любопытно, что запуск ракет произведён в 01:20 ночи, как раз в то самое время, когда был убит генерал-лейтенант КСИР Касем Сулеймани 3 января 2019 года. СМИ Вашингтона передают, что применялись крылатые ракеты и баллистические ракеты малого радиуса действия. Пентагон выпустил заявление: «Иран запустил свыше десятка баллистических ракет, по меньшей мере, по двум американским объектам на территории Ирака. Мы работаем над оценкой последствий ракетного удара. В последние дни в ответ на иранские угрозы были приняты все необходимые меры по защите наших сотрудников и партнеров. Эти базы были приведены в состояние повышенной боевой готовности. По мере поступления информации будут выпускаться соответствующие заявления». По предварительной информации, сейчас идёт вторая волна обстрелов. Точные данные о жертвах пока отсутствуют, но, предположительно, могут быть убиты десятки военных оккупационных сил. Заявление КСИР: «Настало время выполнить обещания и с позволения Всемогущего Бога ответить на преступные и террористические действия американских захватчиков и убийство героя и командира сил “Кудс” Корпуса Стражей Исламской революции. В рамках операции под названием „Мученик Сулеймани“ с применением ракет класса „земля-земля“ были атакованы объекты американских оккупантов». Читайте также: «Крокодилы» в небе! — Как Армия России остановила войну на границе Сирии и Турции (ФОТО)

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Это война! — Иран нанёс удар по базам США баллистическими ракетами, начав операцию мести (+ВИДЕО)

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Иранские военные подтвердили нанесение массированного удара баллистическими ракетами по военной авиабазе Айн-аль-Асад на западе Ирака. Также СМИ сообщают об иранской атаке по американским объектам в Эрбиле на севере страны. Белый Дом «Мы знаем об атаках на американские военные объекты в Ираке. Президент (Дональд Трамп) уже получил информацию и наблюдает за ситуацией, совещаясь со своей командой по национальной безопасности. КСИР: Корпус стражей исламской революции Ирана заявляет, что проведена операция под названием «Мученик Сулеймани»: «Храбрые воины ВВС КСИР в ходе успешной операции „Мученик Сулеймани“ нанесли удар десятками ракет класса „земля-земля“ по американской военной базе „Аль-Асад“ на западе Ирака», — передаёт иранское агентство Pars News. Основные моменты из официального заявления КСИР: ► Если США ответят на эти обстрелы, то Иран совершит ещё более тяжёлые удары и нападения на американские военные объекты США. ► Также они предостерегли другие страны от помощи Штатам, угрожая ударить и по ним (это сигнал, очевидно, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейту, Иордании и Бахрейну). ► Иранская гвардия призывает американские оккупационные силы немедленно покинуть территорию Ирака и просит американских граждан обратиться к Трампу, требуя вывода войск. Читайте также: ВАЖНО: Красный флаг мести поднят в Иране (+ФОТО, ВИДЕО)

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Дорожная карта для Рожавы

Курдские источники сообщают, что 25-26 декабря российская военная делегация встречалась в Камышли с представителями сирийских курдов, где им была предложена дорожная карта по дальнейшему будущему курдов в составе Сирии.Озвучивается 10 пунктов:1.Участие представителей Северной и Восточной Сирии в работе Конституционного Комитета.2. Репрезентативное участие курдских представителей в работе сирийского правительства.3. Размещение сирийских пограничников на всей протяженности границы от Манбиджа до Земальки.4. Налаживание устойчивого диалога между Советами Северной и Восточной Сирии и сирийским правительством.5. Формирование объединенных сирийско-курдских экономических и военных советов.6. Выдача официальных документов для граждан курдской национальности.7. Выдача официальных образовательных сертификатов для курдских школьников.8. Координация в использовании энергетических ресурсов и восстановлении дамб на реке Евфрат.9. Сирийское правительство предоставляет самостоятельность в вопросах образования в Северной и Северо-восточной Сирии.10. Открытие прямого дорожного сообщения от границы с Ираком до Алеппо через Абу-Кемаль.В целом, это предложение ограниченной культурно-образовательной автономии, с достаточно абстрактными предложениями поучаствовать в работе Конституционного Комитета (что само по себе ничего не гарантирует) и некоем участии в работе сирийской органов власти (вряд ли речь может идти о жестких национальных квотах). Политической автономии понятное дело не предлагают. Никаких самостоятельных армий и политических структур.Разумеется, события в соседнем Ираке и принятие парламентом Ирака решения о выводе американских войск, не может не сказаться на ходе обсуждения этих предложений. В случае ухода американцев, у курдов просто заканчиваются варианты, так как остается выбор между Асадом и "другом Реджепом" и с такой вилкой решений, торговаться даже по поводу культурной автономии будет затруднительно.

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Хуситы сбили CH-4B

Хуситы сбили саудовский разведывательно-ударный БПЛА CH-4B http://avia.pro/blog/ch-4-tehnicheskie-harakteristiki-foto . Такие машины Саудовская Аравия закупала у Китая, а позднее, производила сама, купив у китайцев лицензию.Сама машина даже по признанию американцев оказалась неплохой (тем более, что она является внебрачным дальним родственником "Предатора") и состоя на вооружении иракской армии отлично себя показала в ходе боевых действий против Халифата.Несколько ранее хуситы уже объявили, что 2020-й год в Йемене будет "Годом ПВО". Мужик сказал, мужик сделал.

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Дождь и Aurus: Путин уже в Стамбуле (ФОТО)

Президент России Владимир Путин после визита в Сирию сразу отправился в Стамбул, где на 8 января запланирована его встреча с президентом Турции и участие в запуске «Турецкого потока». «Ожидается обсуждение перспектив развития российско-турецкого сотрудничества и актуальных международных проблем, включая ситуацию в Сирии и Ливии», — говорится в заявлении пресс-службы президента. Как сообщала «Русская Весна», несколько часов назад глава российского государства побывал на командном пункте группировки Вооружённых сил в Дамаске, где его встретил президент Сирии Башар Асад. Владимир Путин поздравил военнослужащих с Рождеством и вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Вооружённых сил Валерием Герасимовым и Башаром Асадом заслушал доклады военных. Также в ходе визита в столицу Сирии президент России посетил мечеть Омейядов и церковь Святой Девы Марии. Читайте также: ВАЖНО: Пираты расправились с морским спецназом и захватили россиян в Нигерии

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Давка в Кермане

В Кермане в день похорон Сулеймани произошла массовая давка, так как наплыв желающих проститься с Сулеймани оказался чрезмерным для относительно небольшого города, который банально не справился с потоками людей со всего Ирана, которые ехали проводить Сулеймани в последний путь.По предварительным данным погибло 56 человек и более 150 получили различные травмы. Вероятно, число пострадавших может увеличиться, так как сами власти говорят о том, что цифры предварительные.Местные власти очевидно не справились с организацией похоронной процессии – если в Тегеране за 2 дня до процессии начали осуществлять комплекс мероприятий по обеспечению безопасности и информированию граждан (а там на минутку в мероприятии приняло участие более 5,5 млн. человек), то в Кермане с этим все оказалось куда как хуже (явно не предвидели, что в Кермане есть сужающиеся улицы, которые в условиях давки от напирающей толпы превращаются в ловушки для людей, и в результате произошла трагедия, в роде тех, которые периодически случаются во время хаджа в Мекку – например в 2015 году там погибло в давке 717 паломников и более 800 получили травмы.В случае с иранцами, вина очевидно лежит на властях Кермана, которые не смогли должны образом подготовиться к проведению похоронной процессии. Почему не отработали так же как в Тегеране, это уже вопрос, который будут задавать спецслужбы при проведении расследования.Сулеймани был похоронен в 7 часов вечера, в присутствии узкого круга его родных, боевых соратников и руководителей государства.Рядом с ним был похоронен погибший вместе с ним офицер "Сил Кудс" Хусейн Джафари.В Басре сегодня проходила церемония прощания с Мухандисом, машину с гробом которого сопровождали сотни тысяч человек. В прощании принимали участие многие руководители Ирака. В речах Мухандиса называли святым мучеником иракского народа.Напротив посольства США вывесили огромные постеры с Сулеймани и Мухандисом.

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