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Клим Жуков. Тайны Ледового побоища с логикой телеканала Звезда и РВИО.

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Аудиоверсия – https://mcdn.podbean.com/mf/web/x3x7fg/Zvezda_ledovoe.mp3

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FZnlkosAIU4
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