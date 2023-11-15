Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика, Экономика

Клим Жуков, Павел Бадыров. Теория заговора, взгляд материалиста

13 0


Клим Жуков, Павел Бадыров. Теория заговора, взгляд материалиста

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Конспирология – это теория о том, что многие события и явления происходят не случайно, а являются результатом тайных сговоров и заговоров.

2. Однако существуют объективные законы общественного развития, которые влияют на ход истории независимо от чьих-либо козней. Марксизм объясняет развитие общества через базис и надстройку, классовую борьбу и т.д.

3. Тем не менее, отрицать наличие реальных заговоров и тайных сговоров было бы наивно. Например, секретные протоколы международных договоров, сговор крупного бизнеса для получения выгоды.

4. Чем крупнее бизнес, тем больше у него возможностей влиять на политику и общественные процессы, продвигать свои интересы.

5. Глобализация экономики ведет к укрупнению бизнеса и его выходу на международный уровень. Соответственно, растет и масштаб возможных заговоров.

6. Однако полностью контролировать все общественные процессы невозможно никакими заговорами. Существуют объективные законы развития.

Вывод: заговоры существуют, но не являются единственной движущей силой истории. Необходимо различать объективные законы и субъективные козни.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qv3roegEZKY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Разгром "фоменковщины". Александр Пыжиков
Великие кукловоды – Ротшильды и Рокфеллеры
Свастика на Луне
«Атлантическая Аномалия», как сигнал тревоги. Началось?
Природные катаклизмы нарастают. Объяснения, прогнозы и последствия

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru