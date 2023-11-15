Комментарий редакции

Клим Жуков, Павел Бадыров. Теория заговора, взгляд материалиста

Основные тезисы беседы:

1. Конспирология – это теория о том, что многие события и явления происходят не случайно, а являются результатом тайных сговоров и заговоров.

2. Однако существуют объективные законы общественного развития, которые влияют на ход истории независимо от чьих-либо козней. Марксизм объясняет развитие общества через базис и надстройку, классовую борьбу и т.д.

3. Тем не менее, отрицать наличие реальных заговоров и тайных сговоров было бы наивно. Например, секретные протоколы международных договоров, сговор крупного бизнеса для получения выгоды.

4. Чем крупнее бизнес, тем больше у него возможностей влиять на политику и общественные процессы, продвигать свои интересы.

5. Глобализация экономики ведет к укрупнению бизнеса и его выходу на международный уровень. Соответственно, растет и масштаб возможных заговоров.

6. Однако полностью контролировать все общественные процессы невозможно никакими заговорами. Существуют объективные законы развития.

Вывод: заговоры существуют, но не являются единственной движущей силой истории. Необходимо различать объективные законы и субъективные козни.