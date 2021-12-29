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Казанская война Ивана Грозного, 7: Феномен Казанского ханства 1430-1550 гг.

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Клим Жуков, Павел Канаев. Казанская война Ивана Грозного, 7: Феномен Казанского ханства 1430-1550 гг.

Аудиоверсия – https://mcdn.podbean.com/mf/web/zq6pqy/kazan7.mp3

Источники:
• Полное собрание русских летописей (ПСРЛ), Т.19: История о Казанском царстве. М. «Языки русской культуры», 2000
• ПСРЛ. Т.8, Воскресенская летопись. М. 2000
• Сигизмунд Герберштейн. Записки о московских делах // Россия XV–XVII века глазами иностранцев. — Л.: Лениздат, 1986. Литература:
• Алишев С.Х. Казань и Москва: межгосударственные отношения в XV-XVI веках, Казань, Таткнигоиздат, 1995 • Илюшин Б.А. Казанские войны Василия III. Казань. 2021 г.
• Измайлов И.Л. Вооружение и военное искусство Казанского ханства XV – первая половина XVI века: комплексный анализ источников // Археология евразийских степей. №5 2017
• Скрынников Р.Г. На страже московских рубежей, М. 1986
• Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства, Москва, «Инсан», 1991

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qQgfpY_lDCw
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