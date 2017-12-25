Мир соткан из слёз и смеха (беседа-диалог, часть 1.1)



А это – новое качество получения знаний, возможность оперативного управления информацией, вмешательство в живой процесс общения, не говоря уже о простоте набора и распечатывания текста.



Идея уже не пропадает в никуда, как было раньше, вопросы не висят десятилетиями в воздухе, но решаются быстро, легко и качественно. А это, только подумать, создаёт головную боль для серьёзных учёных мужей, причём самого различного толка!



Кто же ожидал такого подвоха ещё каких-то 15 лет назад, сетует про себя учёный. Какого чёрта! Оказывается, тебя могут проверить все кому не лень! Могут ткнуть в тебя пальцем, будь ты хоть семи академических пядей во лбу, в самое уязвимое место и спросить – «А ты чего тут делаешь?».



И ткнули уже – в историков, в языковедов, теперь за физиков взялись, а там, в который уже раз, и за богословские души возьмутся. Свидетелей Иеговы в экстремистах держат, значит, и отеческому вероисповеданию не сладко придётся.



Эх, знал бы наш брат-учёный, что к нему в кошелёк всякий сопляк заглянуть захочет, давно бы перепрофилировался – нет разве других доходных мест? Да что там заглянуть – могилы уже роют! Давно почившим деятелям в земле полежать спокойно не дают! Да уж, всем достаётся теперь, и живым, и мёртвым, и ещё не рождённым.

Под покровом ночи злые дела творятся, говорит Библия устами пророков, этих предвестников современной науки. Всякое бесконтролье порождает безответственность, ведущую к хаусу, говорит здравый хозяйственник, деды которого всю жизнь свою развивали промышленность при русских императорах.

– Господин учёный! Я тут посмотрел работу твою, столетней давности, где ты пишешь, что…

– Я бы вам не советовал заниматься этим делом, оно абсолютно бесперспективное, – слышится в ответ голос Аида. Задолго до вас уже сильно много поработали грамотные люди, лучшие умы историков, лингвистов, смежников, и ничего не нашли. Вы же не собираетесь, как любитель, тягаться с ними? Поэтому не советую даже начинать. Почитайте учебники начального курса, там много чего полезного для вас…

Эта стандартная, во многом справедливая, схема до тех пор будет востребована, пока не придут те самые времена, напророченные в Библии, где тайное становится явным.



Смешно видеть, как современная наука на полном серьёзе объявляет крестовый поход против любителей, т. е. людей, ни черта не смыслящих в науке!



Учёный муж – ревнивый муж, он не только в жанре популярных пугалок называет любителей фриками или лжеучёными, он противопоставляет им всю мощь трёхсотлетней науки!



Представить только – сидящий пред компом на дрянном скрипучем стуле чудик-самоучка и – целое наследие лучших блистательнейших умов человечества! Давид и Голиаф, Слон и Моська, крестьянин со сломанной сохой, объявивший войну командующему бронетанковых войск. Чего боимся, товарищи?

Сами же говорите, что доводы любителя ничтожны, но при этом просите защитить вас от него, мол, хлеб отнимает, спокойно жить не даёт! Какого чёрта моська может помешать слону? Что у них общего?



Ах, народ вас не понимает, может пойти за фриками, а не за наукой! Ну, тогда так и надо сказать, что ты, народ, не умеешь отличить хорошее от плохого, правильное от неправильного, научное от ненаучного, и кидаешься всегда на только ту информацию, которая подаётся проще и доступнее, на жареные факты, не имеющие к науке никакого отношения.



Другими словами, народ, ты стадо, управляемое разного рода пиарщиками, но нам тебя жалко, мы настоящие учёные, и мы должны тебя спасать. И мы это сделаем. У нас есть для этого всё, включая веками отработанный научный метод.

Наука-то уж всегда была под прицелом критики, а значит, всегда самоочищалась, скажет историк. Ой ли? Так ли уж всегда? Но ей ли в таком случае бояться этих чахлых дилетантов, не владеющих и понятийным аппаратом?



Смешно! Весовые категории разные. Не в коня корм. Всё верно, скажет всякий разумный, боится только слабак или припёртый к стенке слабак. А как ведёт себя человек правый? Спокойно, уверенно, адекватно. Он готов отстаивать свои убеждения, он не бежит критики. Да и чего от неё бежать? Пусть бежит тот, кто неправ.

В последние годы наука попала под прицел критики не случайно. Особенно её консервативная часть, та самая базовая основа, вокруг которой, собственно, и нарастает понятийный интерфейс. Не было бы туч, и дождя бы не было.



Всякое сказанное слово ещё со времён средневекового просветительства может попасть под прицел новоявленных истцов из колючего и циничного 21 века. И чем весомее был масштаб учёного, тем за большее ему приходится отдуваться в лице его современников.



И кому? Опять же, учёному и отдуваться. Он порой и не рад чужие грехи отмаливать, а что делать? Надо, Федя, надо! Или даром сказано: дела свои делай хорошо, с прилежанием, врать – не ври, а если говоришь с кем-то, не отводи взгляда.



И вообще научись вежливости, и если к тебе обращаются, реагировать надо обязательно. А коли ты не готов вести себя подобающим образом, тебе, значит, не место в этом обществе, не здесь тебе надо жить, среди людей, а в таёжном лесу, где твоим собеседниками будут сосны, а гостями – бурый медведь с медведицей.

Мы не виноваты, что объектами нашей критики сегодня оказались наши соотечественники, историки Клим Жуков и Борис Юлин, чья вина только в том, что они очень ярко и нестандартно выступили на «Разведопросе» (Дмитрий Пучков, он же Гоблин, он же «oper.ru») и на «Ученые против мифов» (Александр Соколов, портал «Антропогенез.ру»).



К счастью или к сожалению, но так бывает, что хорошим людям достаётся больше, чем всем остальным. А то, что эти историки хорошие люди, не сомневается никто. Достанется же им совсем по другой причине – за то, что они ещё и хорошие историки.



Что есть хороший историк? Это человек, который рассказывает хорошие истории. Или так – это человек, который очень хорошо рассказывает истории.



А хороший учёный историк – это, к тому же, ещё и человек с дипломом и кандидатским минимумом. Всем этим и обладают сполна наши герои. За что же критиковать таких людей? Процесс поиска истины всегда сложен. На этом пути учёного всегда подстерегают неудачи.



В силу этих проблем, в силу недостаточной информативности или возможности обратиться как можно к большему количеству источников, но сильно желая прийти к истине, сам того не замечая, историк может впасть в заблуждение.

Скажем сразу, большинство затрагиваемых Жуковым и Юлиным тем оказались либо неправильно ими поняты изначально (что маловероятно, учитывая накопленный научный и интеллектуальный потенциал исторической науки), либо сознательно и грубо искажены.



Есть и третье, ставшее популярным в последние годы, объяснение для случаев, не поддающихся стандартным схемам, – отраслью в целом управляют люди от природы склонные ко лжи и авантюрной модели поведения ради так называемого «сохранения общественного спокойствия», которое суть – спокойствие собственное. Это своего рода добровольные сумасшедшие, вещающие от имени науки.



Приведём пример. Когда в преддверии недавних выборов возникла необходимость охарактеризовать высказывание депутата Евгения Фёдорова о якобы подыгрывании партией ПВО Госдепартаменту США, руководство этой партии, учитывая заслуги депутата перед отечеством, принуждено было использовать точно такую же щадящую формулировку: «Евгений Фёдоров просто сошёл с ума».



В результате все стороны сохранили лицо. Кто знает, может быть, и в оценке деятельности отдельных представителей исторической науки придётся когда-то использовать такое же определение, учитывая их личные заслуги перед обществом. Поживём – увидим.

Мы со всем вниманием просмотрели ролики с участием Жукова и Юлина, в которых они так или иначе затрагивали вопросы истории Руси-России.



К сожалению, кроме некачественной подготовки к докладам, эти историки сделали и целый ряд необоснованных оскорблений в адрес академика Анатолия Фоменко, названного ими любителем-фриком, и в адрес его многочисленных последователей.



Прав или не прав академик, судить не нам. Однако требование объективности и адекватности поведения, которые критикующая сторона должна проявлять в любом случае, никто не отменял. По крайней мере, так принято в цивилизованном обществе, в среде образованных и воспитанных людей.

Поскольку у Клима Жукова, по его же высказыванию, «нет времени читать всю эту ахинею, т. к. у настоящих историков есть дела и поважнее»,[1] мы напомним ему, что настоящий историк, каким себя считает Клим Александрович, имеет право на критику только в том случае, если сам владеет данным вопросом.



Скажем сразу, именно это обстоятельство небрежности и глумливого хамства и сыграло с нашими героями злую шутку. Ведь говорят же: не зная броду, не лезь в воду. Пришло время немного поправить болезные доводы специалистов.[2]

Радует ли нас подарок в виде столь большой форы нелепостей, которые нагородили эти историки? Скорее, нет.



Мы и без того знаем, что всякий, хорошо организованный диспут двух школ – традиционной и новохронологической (если такой случается) напоминает избиение ребёнка, впрочем, ребёнка слишком избалованного, и в последние двести лет слишком откормленного, чтобы надеяться на его перевоспитание. Ибо затрагивает вопросы, в своё время попросту упущенные традиционалистами, вопросы столь глубинные и неожиданные для их сознания, что это не может не вызывать с их стороны раздражения и известного негодования, что вполне укладывается в типовую психологическую парадигму «жить как все, ни о чём не переживая».



Как говорил хороший знакомый античного Фалеса, известного по книгам 17 века, «Привычка – вторая радость, она и создаёт комфорт, и правит миром».

Общественность должна знать своих героев. Даже если кто-то из них своим отношением к делу снижает градус легитимности самой академической школы.



Сожалеем лишь о том, что отечественной науке уже в который раз в лице её редких приличных учёных приходится испытывать чувство стыда и неудовлетворённого покаяния.

Материал даётся простым диалогом. Поскольку оба наших героя публично заявляли, что их предшественники давно «в пух и прах разнесли Новую хронологию»,[3] мы принуждены будем показать, что это не так.



И не потому, что Анатолия Фоменко кому-то непременно доо́лжно любить как историка или как прекрасного человека.



Именно Жуков и Юлин дали повод для критики, запутав донельзя вопросы, касающиеся происхождения славян, русского языка, призвания варягов, династических параллелей, Куликова поля и прочая-прочая.

Кроме того, мы приводим некоторые интересные высказывания героев, своего рода «научные афоризмы», содержание которых само по себе уже может характеризовать их морально-деловой уровень.[4]

Кто знаком с нашим исследованием «Вода сама себе царь…», знает, что аналогичный приём наглядной демонстрации сугубо научной мысли (посв. А. Зализняку) там уже был применён.[5]



Другими словами, мы даём читателю возможность понаслаждаться в чём-то оригинальными, причудливо-безупречными в своей диалектической противоречивости, изречениями Жукова и Юлина, но не только их.



Здесь же высказывания ведущих, докладчиков, цитаты давно почивших «летописцев», без ссылок на которых не обходится ни один уважающий себя специалист: Мавро Орбини, Плано Карпини, Матвей Парижский, и проч.[6]

Впечатляющее число афоризмов, оставляющих мало шансов элементарной логике и здравому смыслу, хорошо объясняется большой любовью этих авторов к Новой хронологии.



Но не к той, о которой мы невольно сейчас подумали, а к той, которая впервые возникла на рубеже 16-17 вв., то есть значительно раньше трудолюбиво-проницательного Анатолия Фоменко и гениально-стойкого Николая Морозова.



Увы, не все наши герои осознают, что сами они, защищая устоявшуюся только в последние два столетия традицию, на самом деле защищают ту первую Новую хронологию, возникшую в начале 17 века, и сформировавшуюся только к концу 18-го.



Как, впрочем, и Новую лингвистику середины 19 века – этого историологического последыша, и все прочие историко-ёмкие научные дисциплины периода 17-20 вв.

Конечно, от ошибок не застрахован никто, в том числе и историки. Надеемся, что допущенные нелепицы в большинстве своём были проявлением хоть какой-то искренности, а преданность историков к поизносившейся Новой хронологии Скалигера-Шлёцера – это лишь результат доставшегося им тяжелейшего заморского наследия.



В то же время, если имеющиеся пробелы не пытаться вовремя и критически пересматривать, то что же можно ожидать от таких специалистов в их преклонном возрасте, когда в права вступит естественная деградация мозга?



Ведь после нас нашим детям ещё и страну строить. И уж в этот-то раз не пройдёт так, как было в СССР, когда вопросы истории Руси по значимости всегда оказывались на последнем месте. В любом случае, каждый из героев, получая прописку на страницах наших изданий, без особого труда узнает себя в афоризмах сам.

Что касается пережёванного на «Разведопросе» Монгольского ига, то опровергать устоявшиеся предвзятые представления о нём нет особой нужды. Своими весёлыми и бестолковыми рассказами «о монголах» товарищи Жуков и Юлин уже сами это прекрасно сделали, показав «надежнейшие свидетельства» того, что на Руси монголов никак не могло быть.[7]



Как говаривал главный помощник механика Василия Чапаева – параметры не сходятся. Правда, сами они этого могли и не заметить.



Да и то сказать, если монголы были дружелюбно настроены к русской жизни, и, по словам Жукова, были очень культурным народцем, если не разрушали, а помогали возводить христианские монастыри и храмы, собирая с населения всего лишь 10 процентов с оборотов, у какого изверга поднимется рука считать их захватчиками, а их правление на Руси – тяжелейшим игом, затормозившим всяческое развитие россиян на многие столетия вперёд?



Так поступают только свои, и со своими. И не важно при этом, как именно называли монголов в 13 или 15 веке, пусть хоть и монгалами, если товарищу Жукову нравится их так называть.

Впрочем, как мы заметили, К. Жуков не так глуп, чтобы только веселить да говорить невпопад, и мы допускаем, что с его стороны это лишь стратегический ход, позволяющий ему в будущем, когда тенёта академического сознания таки падут, почти безболезненно заявить о своём «глубоком понимании давно накопившихся проблем в исторической науке», отразившихся в блистательных находках гонимого академика Фоменко, в частности.



Что, кстати, судя по некоторым плутоватым высказываниям ордынского историка, уже не замедлило сказаться.[9] Впрочем, всё по порядку. Шутки шутками, но голыми упрёками вопросы не решаются, их ещё и освещать надо. Пусть люди полюбуются.



Добавлю только, что в беседе мне помогает мой добрый товарищ и здравый критик Сергей Крышин, который подготовил выпуск Первой части этого материала и сделает теперь своё обращение к читателю.



За добрую атмосферу юмора в студии «Разведопроса» во главе с ведущим Дмитрием Юричем – отдельное и большое спасибо всем-всем-всем! Было не скучно, сука, прямо до слёз!



Надеюсь, ненавязчивый и слегка «лженаучный» тон беседы не только максимально пощадит деловую и персональную репутацию наших героев, но и принесёт читателю истинное наслаждение.

Фёдор Избушкин