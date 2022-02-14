Алексей Исаев и Федор Лисицын. Русско-Японская война. Сражение 28 июля 1904 года. Часть 2
Алексей Исаев и Федор Лисицын. Русско-Японская война. Сражение 28 июля 1904 года. Часть 2.
- С чего началась вторая фаза боя?
- Какой план реализовывал адмирал Того?
- Как был выведен из строя адмирал Витгефт?
- Как броненосец Ретвизан спас русскую эскадру?
- Почему адмирал Того вывел броненосцы и броненосные крейсера из боя?
- Какие повреждения получили русские корабли?
- Какие русские корабли смогли прорваться в нейтральные порты?
- Как стреляли противники, чья стрельба была более эффективна?
- Какова была эффективность боеприпасов противников?
Предыдущие ролики:
Русско-Японская война. Сражение 28 июля 1904 года. Часть 2:
https://youtu.be/lBAbvAcX2Tk
Русско-Японская война. Успех русского флота:
https://youtu.be/H0Orz63z_5A
Русско-Японская война. Минные постановки у Порт-Артура:
https://youtu.be/ybtnvWZsD50
Русско-Японская война: силы сторон на море. Внезапная атака на Порт-Артур:
https://youtu.be/hBD2uzQ9Vs0
Русско-Японская война: силы сторон на море. Пироксилин против шимозы:
https://youtu.be/Zd8N6lTIrHA
Подготовка к крейсерской войне:
https://youtu.be/RgEtEST0POY
Война на коммуникациях:
https://youtu.be/kH2EdwU8h0Q
Война на коммуникациях продолжается:
https://youtu.be/Hl04rKwVdds
Последний бой крейсера «Рюрик» 14 августа 1904 года. «Подвиг выше «Варяжского».
https://youtu.be/1zX9VvFT8jk
Поддержи наши проекты: http://tacticmedia.ru/donate/
Ранний доступ к нашим новостям и видео: https://sponsr.ru/tacticmedia/
Tacticmedia в Facebook: https://www.facebook.com/groups/Tactiсmedia
Tacticmedia Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia