Главная » Видео, Вооруженные силы, История

Алексей Исаев и Федор Лисицын. Русско-Японская война. Успех русского флота

51 0

Алексей Исаев и Федор Лисицын. Русско-Японская война. Успех русского флота.
- Какие потери понёс в мае японский флот?
- Как удалось потопить два японских броненосца?
- Почему русской эскадре не удалось прорваться из Порт-Артура 10 июня 1904 года?
- Какие потери понесла русская эскадра от огня осадной артиллерии?
- Сколько кораблей могли принять участие в прорыве из Порт-Артура 28.06.1904 года и какое было их техническое состояние?

Предыдущие ролики:
Русско-Японская война. Минные постановки у Порт-Артура:
https://youtu.be/ybtnvWZsD50
Русско-Японская война: силы сторон на море. Внезапная атака на Порт-Артур:
https://youtu.be/hBD2uzQ9Vs0
Русско-Японская война: силы сторон на море. Пироксилин против шимозы:
https://youtu.be/Zd8N6lTIrHA
Подготовка к крейсерской войне:
https://youtu.be/RgEtEST0POY
Война на коммуникациях:
https://youtu.be/kH2EdwU8h0Q
Война на коммуникациях продолжается:
https://youtu.be/Hl04rKwVdds
Последний бой крейсера «Рюрик» 14 августа 1904 года. «Подвиг выше «Варяжского».
https://youtu.be/1zX9VvFT8jk

Поддержи наши проекты: http://tacticmedia.ru/donate/
Ранний доступ к нашим новостям и видео: https://sponsr.ru/tacticmedia/
Tacticmedia в Facebook: https://www.facebook.com/groups/TacticMedia
Tacticmedia Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H0Orz63z_5A
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Федор Лисицын и Алексей Исаев. Оборона Порт-Артура. Часть 1
Федор Лисицын и Алексей Исаев. Оборона Порт-Артура. Часть 2
Алексей Исаев и Федор Лисицын. Русско-Японская война. Внезапная атака на Порт-Артур
Алексей Исаев и Федор Лисицын. Русско-Японская война. Минные постановки у Порт-Артура
Линкор "Бисмарк". Концепция, проект, постройка

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru