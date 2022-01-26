Алексей Исаев и Федор Лисицын. Русско-Японская война. Успех русского флота
Алексей Исаев и Федор Лисицын. Русско-Японская война. Успех русского флота.
- Какие потери понёс в мае японский флот?
- Как удалось потопить два японских броненосца?
- Почему русской эскадре не удалось прорваться из Порт-Артура 10 июня 1904 года?
- Какие потери понесла русская эскадра от огня осадной артиллерии?
- Сколько кораблей могли принять участие в прорыве из Порт-Артура 28.06.1904 года и какое было их техническое состояние?
Предыдущие ролики:
Русско-Японская война. Минные постановки у Порт-Артура:
https://youtu.be/ybtnvWZsD50
Русско-Японская война: силы сторон на море. Внезапная атака на Порт-Артур:
https://youtu.be/hBD2uzQ9Vs0
Русско-Японская война: силы сторон на море. Пироксилин против шимозы:
https://youtu.be/Zd8N6lTIrHA
Подготовка к крейсерской войне:
https://youtu.be/RgEtEST0POY
Война на коммуникациях:
https://youtu.be/kH2EdwU8h0Q
Война на коммуникациях продолжается:
https://youtu.be/Hl04rKwVdds
Последний бой крейсера «Рюрик» 14 августа 1904 года. «Подвиг выше «Варяжского».
https://youtu.be/1zX9VvFT8jk
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