Алексей Исаев и Федор Лисицын. Русско-Японская война. Внезапная атака на Порт-Артур
Алексей Исаев и Федор Лисицын продолжают цикл бесед о русско-японской войне. Русско-Японская война началась. Внезапная атака японскими миноносцами кораблей русской эскадры в Порт-Артуре.
- Как планировал вести боевые действия адмирал Того?
- Какие последние приготовления были на русской эскадре перед японским нападением?
- Как происходила внезапная атака японскими миноносцами русской эскадры в Порт-Артуре?
- Как развивалось морское сражение 27 января у Порт-Артура?
Предыдущие ролики:
Русско-Японская война: силы сторон на море. Пироксилин против шимозы:
https://youtu.be/Zd8N6lTIrHA
Подготовка к крейсерской войне:
https://youtu.be/RgEtEST0POY
Война на коммуникациях:
https://youtu.be/kH2EdwU8h0Q
Война на коммуникациях продолжается:
https://youtu.be/Hl04rKwVdds
Последний бой крейсера «Рюрик» 14 августа 1904 года. «Подвиг выше «Варяжского».
https://youtu.be/1zX9VvFT8jk
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