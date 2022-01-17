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Алексей Исаев и Федор Лисицын. Русско-Японская война. Минные постановки у Порт-Артура

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Алексей Исаев и Федор Лисицын. Русско-Японская война. Минные постановки у Порт-Артура.
- Как планировались и осуществлялись минные постановки русским флотом на подступах к Порт-Артуру и Дальнему?
- Как погиб минный заградитель Енисей?
- Как погиб крейсер Боярин?
- Как потеряли миноносец Внушительный?
- Какова роль прибывшего в Порт-Артур адмирал Степан Осипович Макаров?
- Как погиб миноносец Стерегущий?
- Как японцы пытались перегородить фарватер Порт-Артура с помощью брандеров?
- Как адмирал Того смог обстреливать рейд Порт-Артура?
- Какие контрдействия предпринял против обстрелов адмирал Макаров?
- Как японцы выставили мины на пути движения русских кораблей?
- Как погиб броненосец Петропавловск?

Предыдущие ролики:
Русско-Японская война: силы сторон на море. Внезапная атака на Порт-Артур:
https://youtu.be/hBD2uzQ9Vs0
Русско-Японская война: силы сторон на море. Пироксилин против шимозы:
https://youtu.be/Zd8N6lTIrHA
Подготовка к крейсерской войне:
https://youtu.be/RgEtEST0POY
Война на коммуникациях:
https://youtu.be/kH2EdwU8h0Q
Война на коммуникациях продолжается:
https://youtu.be/Hl04rKwVdds
Последний бой крейсера «Рюрик» 14 августа 1904 года. «Подвиг выше «Варяжского».
https://youtu.be/1zX9VvFT8jk

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ybtnvWZsD50
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