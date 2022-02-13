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Хрущёв. Путь к власти/Евгений Спицын и Егор Яковлев

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Егор Яковлев и Евгений Спицын представляют цикл, посвящённый Никите Хрущёву. В первом выпуске историки обсуждают политическую карьеру Никиты Сергеевича в эпоху Сталина и первые месяцы после его смерти, причастность будущего советского лидера к репрессиям конца 30-х и положение, которое он занимал в правительстве весной 1953-го года.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ЕвгенийСпицынЦИ #хрущёв
В видеозаписи присутствует курение табака.

Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/1353

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EYqLFbXAS-g
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