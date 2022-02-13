Хрущёв. Путь к власти/Евгений Спицын и Егор Яковлев
Егор Яковлев и Евгений Спицын представляют цикл, посвящённый Никите Хрущёву. В первом выпуске историки обсуждают политическую карьеру Никиты Сергеевича в эпоху Сталина и первые месяцы после его смерти, причастность будущего советского лидера к репрессиям конца 30-х и положение, которое он занимал в правительстве весной 1953-го года.
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В видеозаписи присутствует курение табака.
Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/1353
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