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Л. И. Брежнев: Тернистый путь к единоличной власти в 1964-1977 гг

19:20. 30 июня 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын рассказывает о политическом развитии СССР в период правления Брежнева. С какими последствиями «хрущёвской оттепели» столкнулось новое руководство? Какие кадровые перестановки ждали партийный аппарат после отставки Хрущёва? Какие центры власти возникли внутри ЦК? Какие реформы в сфере партийного и государственного управления были проведены? Как Брежнев укреплял свои позиции в руководстве? Почему комсомольской группировке не удалось смещение Брежнева? Было ли это благом для страны? Как обострилась борьба за власть после подачи Брежневым прошения об отставке?

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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