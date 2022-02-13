Выдающаяся исследовательница мозга – Наталья Петровна Бехтерева считала, что в познании нового не существует априорных критериев «правильности», она давала достойный отпор критикам её «лженаучных» представлении о мозге и сознании, благожелательно относилась к «антинаучной» гипотезе о наших морских предках – акродельфидах; на её взгляд, функционирование мозга можно сравнить с магией (1). Примечательно, что такое сравнение созвучно определению магии, сформулированному Владимиром Шмаковым: « Магия есть наука об изыскании и утверждении точек опор человеческой воли в среде феноменальной природы » (2). Как соотносятся мозг и сознание, в чём их принципиальные различия с точки зрения исследования их структуры и деятельности? Некоторые представления на эту тему рассмотрены в статье автора (3), где отмечена обоснованность аксиомы эзотеризма: функция формирует орган . Отсюда следует, что зрение формирует глаз, слух – ухо, а сознание формирует мозг. Если допустить, что мозг есть своеобразный вещественный аналог, проявленная структура сознания, то уже известные удивительные свойства мозга – это всего лишь простейшая аналогия устройства и закономерностей сознания.



Два полушария головного мозга – это своеобразная функциональная антиномия, визуализирующая антиномичную двойственность сознания, его дискретно – полевую природу.



Известный биолог Элеонора Чиркова на основе многолетних исследований пришла к выводу, что функция порождает структуру клетки (4).



Её коллега по специальности, самобытный исследователь физической сущности жизни Михаил Штеренберг, опираясь в исходных положениях на научные факты, сделал такой вывод:



«Что касается внутренней, ноуменальной стороны объектов, связанной с их ощущениями и чувствами, то здесь научный метод познания просто неприменим» (5).

Борис Котляр, развивавший концепцию функционального полиморфизма мозга, подчеркнул, что при каждом виде деятельности структура мозга имеет характерные, только ей присущие особенности, которые обнаруживаются по разным показателям (6).



На его взгляд, состояние мозга и структура церебральной нервной сети чётко соответствует виду интегративной деятельности, что свидетельствует об удивительном качестве мозга как системы с переменной структурой – структурной и функциональной многоликостью.



Он считал, что термин «функциональный полиморфизм» весьма точно передаёт смысл важнейшего свойства мозга – представлять собой множество в едином.



Вместе с тем, как показал В.Шмаков, сознание также построено по закону организма: оно есть одновременно и единство, и множественность, сопрягаемое двойственной иерархией частных единств и частных множеств (8).



Он подчеркнул, что всякий организм есть совокупность организмов низшего порядка; как единство во всём его космическом целом, так и отдельные виды проявляющегося в космосе единства имеют ноуменальную природу и происхождение, так, наоборот, всякое множество всегда феноменально. «Дееспособное сопряжение единства со множеством, ноуменального с феноменальным в организме раскрывается в факте жизни».



Таким образом, отмеченное выше важнейшее свойство мозга полностью соответствует закону синархии, раскрывающемуся в сопряжённости ноуменальной иерархии монад и феноменальной иерархии множеств.



Полагая, что закономерности взаимодействия сознания и мозга аналогичны таковым между монадой и соответствующим ей феноменальным множеством, мы получаем возможность, используя огромный экспериментальный материал по исследованию деятельности мозга и учение В. Шмакова о двойственной иерархии монад и множеств, разработать на основе закона синархии и пневматологии научно обоснованную модель функционирования сознания как отдельного человека, так и любого конкретного множества людей.

Плодотворность такого подхода к изучению деятельности сознания подтверждает концепция известного физика Дэвида Бома, объединяющая физический космос и сознание.



В этой модели целостного мира человек и любое множество людей являются частью неделимой реальности, «обладающей врождённой способностью формулировать идеи о самой себе, которые она регистрирует внутри себя.



По аналогии с физикой эту реальность можно назвать полем сознания. Следствия, совместимые с этим видением, огромны.



Полевая физика и полевое сознание должны, логически рассуждая, породить полевую психологию и полевую этику» (цит. по 7).



Следует отметить, что концептуальные основы этих наук и были разработаны В.Шмаковым в доктрине о двух модификациях Реальности: монадной (дискретной) и пластической (континуальной).



Таким образом, представления современного физика – теоретика подтверждают прозорливость гениального русского мыслителя, который в начале 1920-х годов утверждал, что познание этой доктрины требует пересмотра всех достижений человечества (8).



«Эта доктрина раскрывает новый, бесконечный простор для творческой деятельности во всех её видах, удваивает смысл и значение всего, открывает доступ в новый мир, богатство и возможности которого безграничны».



Недавно была опубликована информация, полученная через интуицию, где сообщалось, что человек имеет пять мозговых центров (9).



Причём только два – головной и спинной функционируют на вещественном плане; остальные три – импульсное кольцо над головой, мозг пола и мозг крови действуют по определённым программам на тонком плане. Задача импульсного кольца – приём идей с тонкого плана и формирование мыслей.

В итоговой книге своей вероятностной философии, Василий Налимов сделал вывод, что отсутствие модели, раскрывающей механизм функционирования сознания, свидетельствует о нашем незнании фундаментальной основы в природе человека (7).



«Именно здесь со всей очевидностью проявляется вся несостоятельность современной науки, а может быть, даже и всей культуры, и образуется теперь самый большой тормоз для её гармоничного развития».



Концептуальные основы такой модели были разработаны В.Шмаковым в начале 1920-х годов, однако по ряду причин его труды до сих пор не востребованы обществом, что подтверждает обоснованность вывода В.Налимова.



Следует подчеркнуть, что этот выдающийся учёный и философ при создании концепции вероятностного видения мира основывался на предположении, что Реальность предстаёт перед нами в своей двоичной ипостаси – дискретности (знаковой системе) и континуальности (языковой семантике).



Сопоставительный анализ концепций В. Шмакова и В. Налимова о природе функционирования сознания позволил сделать вывод об их гармоничном сопряжении (10).

Развитием представлений этих мыслителей о смыслах мироздания можно считать модель функционирования сознания человека, предложенную филологом – арабистом Николаем Вашкевичем (11).



Основанная на результатах оригинальных исследований системных языков мозга, она позволяет конкретизировать эгрегориальный подход к исследованию закономерностей социогенетики, предложенный В. Шмаковым.



Подчеркнув, что слово человек буквально означает «целеполагающий», Н. Вашкевич сделал вывод, что дух представляет собой совокупность смысловых управляющих полей, организующих и структурирующих материю от химических элементов до объектов космоса и социумов.



На его взгляд, работа человеческого мозга способствует структурированию смысловых полей; однако мозг устроен так, что смысловые поля духа сокрыты от человека – ему открыта лишь малая часть, которая называется «сознание», или «чувствование знаний».



При этом существует блокирующая перегородка между сознанием и бессознательным, т.е. «между оперативными и системными файлами мозга».



Как показал Н. Вашкевич, в качестве системных языков наше подсознание использует языковую пару: реальные арабский и русский языки, независимо от этнической принадлежности.



«Человек – это прежде всего смысловое поле, состоящее из двух частей. Одна часть явленная, доступная самоанализу. Другая – сокрытая, её смыслы складываются из сокрытых значений слов системных языков мозга.



Эта часть, также как и явленная, сопряжена с механизмом целеполагания и потому имеет не меньшее влияние на поступки и поведение людей, чем явленная часть».



Н. Вашкевич отметил, что слово есть имя файла со всеми вытекающими последствиями; это означает, что за словом стоит программа, которая реализуется, если слово попадает на свою командную строку в подсознании человека.



Обоснованность концепции Н. Вашкевича подтверждают исследования известного биофизика Петра Гаряева, который сделал вывод, что «управление развитием высших биосистем происходит с использованием семиотических единиц, сходных с человеческой речью и, вероятно, с речью Творца» (12).

По результатам многолетних исследований в области бионики, Сергей Голубев обосновал вывод, что «живая клетка является фрактально увеличенной в абсолютных размерах химической имитацией геометрической структуры физического вакуума» (13).



Основные выводы этой работы, имеющие отношение к теме статьи, вкратце такие.



Биологическая эволюция является процессом, направленным в сторону постепенного приспособления к физическому вакууму, как к реальному компоненту окружающей среды.



В результате такой эволюции живые организмы постепенно превращаются в овеществлённый слепок или химическую имитацию собственной геометрии эфира.



На определённом этапе именно такая эволюция должна приводить к появлению разума, «мышление явно базируется на эфирных голографических эффектах неэлектромагнитной природы, т.е. на гравитационной интерференции».



При желании, как подчеркнул С. Голубев, можно сказать, что «человек сформирован по образу и подобию (в геометрически буквальном смысле) эфира как трансцендентной сущности (Бога, если угодно)».



Человеческий мозг непосредственно наследует квазикристаллическую структуру от физического вакуума.



При сравнении с существующими техническими системами структуры мозга поражают своей миниатюрностью, секрет которой парадоксален и состоит в том, что одновременно мозг является и увеличенной в абсолютных размерах химической имитацией фундаментальных структур вакуума.



По сравнении с ними мозг поражает гигантскими размерами такой химической имитации. На создание такой структуры мозга природа затрачивает колоссальные ресурсы, поскольку это одно из обязательных условий существования необходимой динамики взаимодействия между мозгом и физическим вакуумом.



С. Голубев отметил, что возникает целый спектр физических эффектов, с которыми человечество сталкивается много веков, но с позиции стандартных научных теорий эти эффекты объявляются несуществующими и лженаучными.



По результатам обстоятельного рассмотрения процесса мышления на основе биофизики и комплексной логики А. Зиновьева, А. Яшин сделал вывод, что создание даже биотехнической системы искусственного интеллекта, по функциям подобного мозгу человека, невозможно, поскольку технически невозможно преобразование материи в форму, способную обладать малой, но конечной энтропией (14).

Недавно на сайте АТ появилась монография Сергея Аблеева, которую он представил как попытку разработки новой целостной философской теории познания, назвав её «имперсональной теорией сознания» (15).



Эту книгу можно считать упрощённой версией его докторской диссертации, защищённой в Вятском университете в 2010 г., в основу которой была положена концепция антропокосмизма, представляющая собой, по сути, один из элементов философской системы В. Шмакова (16).



Странно, что в диссертации не упомянут вклад Валерия Сагатовского в разработку этой концепции – его работ в списке литературы нет.



Рассмотренные С. Аблеевым представления современных исследователей на тему сознания и материи, позволили ему сделать вывод, что «академическая наука устами своих лучших представителей стала воспроизводить истины мистических доктрин далёкого прошлого».



Можно добавить, что аналогичным образом начали прозревать и представители научной философии (17).



В целом материал книги подтверждает актуальность и фундаментальность философской системы В. Шмакова как вершины русской теоцентричной философии, недосягаемой для представителей научной философии, которая по определению Николая Бердяева, «есть философия лишённых философского дара и призвания – она выдумка для тех, кому философски нечего сказать».

На основе разработанной модели системных языков мозга, определяющих, на взгляд Н. Вашкевича, функционирование сознания, он сделал вывод, что для существования глобальных смысловых полей необходима морфологическая подпитка.



Для этого, как считает этот исследователь, был создан человек с непреодолимой потребностью речевого общения с себе подобными. Это общение и обеспечивает Дух морфологическим питанием, что делает возможным структурирование Бытия и управление жизнью на Земле.



Головной мозг человека, согласно концепции Н. Вашкевича, подключён к ноополю (аналог – Интернет), которое постоянно подпитывается от реально существующих этносов – русского и арабского.



Эта планетарная функция и является, по-видимому, главной целью существования этих этносов, определяющей их социогенетику.



По просьбе автора статьи Н. Вашкевич раскрыл смысл фамилии В. Шмакова (книг этого философа он не читал, но спросил меня об основных темах его творчества), которую он «расшифровал» как «указующий путь», что вполне соответствует основному содержанию его философской системы.



В парадигме сознания, разработанной современным метафизиком Орисом на основе интуиции в состоянии «глубинной медитации», рассмотрена энергоинформационная структура и динамика самосознания организмов различного иерархического уровня.



Отдельный том (905 страниц с рисунками) посвящён исследованию творческой активности нашего самосознания через специфические характеристики и особенности взаимодействия различных биосистем человека, прежде всего мозга (18).



На взгляд автора парадигмы, одним из наиболее ценных результатов исследования является формирование чётких привязок биохимических нейрогормональных процессов в организме к нашим психическим возможностям, к индивидуальной осознанности и качественности наших выборов.



Орис отметил, что не спонтанная гормональная активность, обусловленная окружающей средой, инстинктивными привычками и тем же питанием, а наши волевые усилия, душевный настрой, концентрация на собственных устремлениях определяют состояние нашего здоровья, комфортность морально – нравственных установок и сценарии нашей судьбы.

Важно отметить, что в отличие от других объектов, изучаемых наукой, сознание человека исследовать в чистом виде внешними средствами принципиально невозможно.



Сознание исследователя и исследуемого при таком изучении всегда взаимодействуют. В известном смысле с аналогичным явлением столкнулись физики при изучении микромира – так появился принцип неопределённости Гейзеберга.



В комментариях к работе В. Налимова (7) отмечено, что оперирование с текстами и смыслом в вероятностной модели смыслов, разработанной этим исследователем сознания, а также процесс измерения в квантовой теории имеют много общих черт.



Эту модель сближает с современной физикой представление о решающей роли наблюдателя. Текст, как и речь, не может быть воспринят без активного вмешательства человека.



Воспринимаемый текст всегда должен быть реинтерпретирован.



Аналогично, наблюдение квантовой реальности осуществляется совместно с актом неконтролируемого вмешательства наблюдателя в эту реальность.



Таким образом, исключить внешнее воздействие на сознание человека можно только в случае изучения собственного сознания.



Именно об этом говорит девиз мудрецов древности: человек, познай себя, и ты познаешь мир.

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В.И. Ерёмин



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