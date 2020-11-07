Уже давно наукой установлено, что разумность некоторых живых существ возрастает при достижении определенного количества особей одного вида. Ученые зафиксировали факт, что многие живые существа одного вида, собираясь вместе, начинают действовать как отлично отлаженный механизм, управляемый из единого центра. В каждом таком случае требуется определенное количество особей одного вида, при превышении которого они начинают обладать коллективным сознанием и подчиняться единой цели. Так термиты, находясь вместе, в небольшом количестве никогда не возьмутся за сооружение термитника. Но если их число «увеличить» до «критической массы», то они сразу прекращают свое хаотическое движение и принимаются за постройку сложнейшего сооружения ‒ термитника.

Сознание проявляется только при достижении определенного количества, меньше которого мы воспринимаем материю как неразумную или неживую.

Разберем на примере человека [8]. У современного человека два механизма восприятия: Сознание и Разум. Сознание первично; на праязыке Сознание состоит из двух слов: со - и знание – знание вместе или параллельно с кем-то. Отсюда: сознание не сущность, а действие сущности – знание нашего Я совместно с кем-то или чем-то (с Миром).

…Мы часто употребляем как термин «Разум», так и термин «Сознание», не задумываясь об их истинном значении . Сегодня ученые, исследующие вопрос Сознания, пытаются понять, присуще ли оно только отдельным субъектам или Вселенной в целом.



Складывается впечатление, что они внезапно получают откуда-то приказ на строительство термитника. После чего многие тысячи насекомых моментально группируются в рабочие бригады, и работа закипает. Термиты уверенно строят сложнейшее сооружение с бесчисленными ходами, вентиляционными каналами, отдельными помещениями для продовольствия личинок и королевы.



Проводили и такой эксперимент: на начальных стадиях построения термитника его делили достаточно большим и толстым металлическим листом. Причем следили, чтобы термиты с одной стороны листа не переползали за него. Потом, когда термитник был построен, лист убирали. Оказывалось, что все ходы с одной стороны точно совпадали с ходами с другой стороны.

То же самое и у птиц. Отбившиеся от стаи перелетные птицы теряют ориентировку, блуждают, не зная точного направления, и могут погибнуть. Стоит таким отбившимся птицам собраться вместе стаей, и они сразу получают некий «коллективный» разум, указывающий им традиционный маршрут перелета, хотя только что каждая из них поодиночке не знала направления.



Были случаи, когда стая состояла только из молодняка, но она все равно долетала до нужного места. Подобная форма сознания проявляется у рыб, мышей, антилоп и других животных как нечто существующее отдельно от сознания каждой особи.

Это означает, что разумность принадлежит не отдельной особи, а всему виду в целом, т.е. принадлежит СИСТЕМЕ!

Действительно, каждая Система, отграниченная от остальных, создает внутри себя особую среду – физическое поле. Поступающая в Систему новая информация изменяет физическое состояние этого поля, что влечет за собой изменение, в том числе, и Сознания данной Системы.

Мы, сами являясь системами, постоянно находимся внутри других, бОльших систем. Все системы открыты для получения новой информации. Полученная новая информация меняет среду системы, и мы, находящиеся в этой среде, осознаем, т.е. впитываем из нее новую информацию.

Значит, любая Система – Сознательна! Вывод: находящаяся за пределами нашей Вселенной субстанция представляет собой СОЗНАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ.

При этом есть разные уровни Сознания. Наиболее грубый – у Элементов стихии Земля, они наименее подвижны. Из них наибольшим сознанием обладают кристаллы – они растут (подвижны). Следующий уровень – Вода, она течет; потом Воздух, он перемещается в трех плоскостях; и самым сознательным является Огонь.



Предки называли его дедушкой или дедом; поэтому в нашей Системе самым сознательным является Солнце. Следующий уровень – растения, они растут и двигаются, потом животные, они перемещаются в пространстве. Вершиной сознания является Человек. А вот Разум – это автономная система накопления информации, жестко привязанная к носителю.



Он искусственен, т.е. он вторичен по отношению к Сознанию, и для его функционирования требуется энергия. Разуму придали разрушительные функции. Когда мы исследуем объекты, мы их как бы разбираем на составные части в Уме.



При этом выделяется огромное количество энергии, это круче, чем термояд. Каждый помнит моменты увлеченности, когда не хочется ни есть, ни пить, ни спать, а энергия бьет через край. Это происходит, когда Разум работает.



Разум может находиться в трех состояниях: Стих (плывет по плотностям), Дума (решение новой задачи) и Мышление (перебор образцов поведения). Стих – состояние Мастера, сидхи и чудеса делаются в Стихе.



При «думании» Разум познает Мир и выделяет энергию для себя и носителя. Но лет после 7-8 мы перестаем Думать, мы Мыслим (перебираем заготовленные в голове шаблоны) – в школе дают образование (образцы поведения). В итоге Разуму не хватает энергии, и он погружается в Сознание. Сознание – объем пространства, и через этот объем всегда протекает энергия Вселенной, хотя затуманенный голодом Разум не дает нам это осознать. Разум начинает присутствовать в Сознании в виде внутреннего диалога, поглощая этим диалогом энергию. [8].

Еще лет 200 назад наши предки осознавали окружающий мир, взаимодействуя с его Сознанием. Отсюда и сказки о русалках, саламандрах, эльфах, дриадах, или о леших, домовых, кикиморах и т.п. Так называемые «примитивные» народы и культы до сих пор относятся к окружающему миру как к Живому.



Современный же человек, отравленный потоком «ИнФормации» (Иной Формации), просто впитывает чуждое, не думая, не Исследуя, а тупо поглощая чужое (иное) и не находится в Сознании, не ощущает Мир, живя в виртуальном пространстве. Производное Разума – Мысли (вернее разум воспринимает мысли), Эмоции (механические реакции на стимулы) и Чувства (отражение Ума в теле) плоски по своей структуре и не влияют на Реальность [8].

Об этом рассуждал и нобелевский лауреат Юджин Вигнер, который пришел к выводу, что именно Сознание определяет реальность. Он писал: «Само изучение внешнего мира привело меня к выводу о том, что содержимое сознания и есть конечная реальность». Юджин Вигнер допускал наличие некого Космического Сознания, которое создает для нас образ Вселенной, формируя ее природу.

В одной из своих книг Стивен Хокинг спрашивал: «Что же вдыхает жизнь в эти уравнения и создает Вселенную, которую они могли бы описывать?» Теперь все больше ученых считают, что именно Сознание вдыхает жизнь в уравнения.

Сознание – это то, как мы воспринимаем наш мир, наши мысли, суть знаний, наши намерения. Но поиск Сознания в мозге похож на поиск диктора в радиоприемнике. Сознание – это основа, а материя – производна от сознания, мы не можем выйти за пределы Сознания.

Сознание создает реальность в каждый миг взаимодействия с внутренним миром. «Я творю свою реальность, мое сознание меняет реальность» – эта идея была и остается центральной концепцией всех духовных, метафизических, оккультных и алхимических традиций.

Утверждение, что «сознание создает реальность», может означать, что мы можем формировать и создавать любую реальность, которую мы хотим.

По мнению российского психолога, доктора психологических наук, профессора, заведующего кафедрой общей психологии факультета психологии СПбГУ, Члена Президентского совета Российского психологического общества В.М.Аллахвердова, «современная наука приходит к все более согласованному видению феномена сознания. Сознание понимается как универсальное явление, которое существует повсюду, во всех объектах Вселенной. Сознанием обладает вся природа, а не только мозг человека. Мозг лишь улавливает и отражает информацию и энергию, порождаемую универсальным сознанием» [14].

Все это согласуется с выдвинутым нами предположением, что в основе всего лежит Сознательная Система, которая и дала начало всему Мирозданию, т.е. сама является сознательной, а значит живой. Рассматривая эволюцию Земли, можно с полной уверенностью сказать, что зарождение жизни, также как и зарождение разума в том виде, в каком мы их сейчас наблюдаем, совершенно не случайно. Они были предопределены всем ходом эволюции.

Эти и другие данные говорят о том, что указанная мировая субстанция способна осознавать и осмысливать себя как единое целое, т.е. она разумна и имеет много общего с понятием «мозг», включая его мыслящие свойства, возможностью создавать и реализовать образы, которые при определенных условиях могут проявляться в физическом мире…

…Появились данные о математическом способе измерения сознания. Эти расчеты основаны на современной теории, которая предполагает, что любой объект во Вселенной, включая ее саму, обладает сознанием.

Начало этому положил итальянский нейробиолог, который в начале 2000-х предложил так называемую математическую теорию сознания, согласно которой любая физическая система во Вселенной, включая саму Вселенную, имеет сознание, и его можно измерить. Недавно математик из Германии доработал эту теорию и представил расчеты, с помощью которых, по его словам, можно будет определить уровень сознания в коре головного мозга и во всем космическом пространстве.

Нейробиолог и психиатр Джулио Тонони из Висконсинского университета предлагает несколько иной подход к панпсихизму, который называется теорией интегрированной информации. Согласно этой теории, сознание – это явление, которое имеет реальное физическое место во Вселенной. Мы просто его еще не нашли. Возможно, это небесное тело излучает сознание так же, как наше Солнце излучает свет и тепло.

Теория интегрированной информации за авторством Джулио Тонони является одной из самых популярных и убедительных современных теорий нейронауки в области сознания. По мнению Тонони, предмет будет обладать некой формой «сознания», если содержащаяся в его структуре информация достаточно «интегрирована» и унифицирована, то есть если целое больше суммы его частей. Это относится ко всем структурам, а не только к мозгу человека.

Получается, что если первичная система разумна, а значит – живая, то и создаваемые ею объекты (системы) также должны быть живыми!

Такое же мнение высказывались многими выдающимися учеными.

Так, В.И.Вернадский, занимаясь поиском зарождения жизни на Земле в определенную геологическую эпоху, утверждал, что нет ни одного факта, указывающего на то, что жизнь зародилась в какое-то особое время, напротив, говорил он, все факты свидетельствуют, что живое вещество было всегда. Он извлек из небытия принцип Реди, сформулированный еще в XVII столетии: «Omne vivum e vivo» (все живое из живого).

А знаменитый биолог Н.В.Тимофеев-Ресовский как-то заметил: «Мы все такие материалисты, что нас всех безумно волнует, как возникла жизнь. При этом нас почти не волнует, как возникла материя. Тут все просто. Материя вечна, она всегда была, и не нужно никаких вопросов – всегда была! А вот жизнь, видите ли, обязательно должна возникнуть. А может быть, она тоже всегда была. И не надо вопросов, просто всегда была, и все».

Следуя логике причинно-следственных связей, получается, что живое может возникнуть только из живого. Это означает, что такое количество материи, как витальность, существовало всегда, и если мы не отмечаем его у костной материи, то это совсем не значит, что жизни там нет. Может быть, она способна проявляться только при определенных количествах, меньше которых мы материю воспринимаем как неживую. Но то же самое можно сказать и о разумности. Опять же в соответствии с логикой причинно-следственных связей – разумное может возникнуть только из разумного.

Исходя из вышеперечисленных предпосылок, можно положить, что витальная и разумная компоненты или составляющие нашего мира существовали всегда, точно так же, как мы полагаем, что материя существовала вечно. Поэтому в исходную первоматерию необходимо ввести витальную (живую) и разумную компоненту, исходя из того, что причинно-следственные связи показывают, что мертвое вещество не может породить живое, так же как неразумная материя не может породить разумную.

Отсюда следует, что мозг – это не продукт развития живого на Земле. Скорее наоборот: мировое сознание создало мозг для возможности контакта с живыми существами. По мнению американского психолога Карла Прибрама: «Мозг – это вовсе не устройство для хранения информации, а система настройки».

Получается, что Сознание – это не состояние, а процесс – процесс расшифровки образов, их декодирования. На человеческом уровне результатом этого процесса является ум.

Недавно в журнале Nature’s Scientific Reports появилась статься об исследовании, согласно которому Вселенная обладает способностью вести себя так же, как колоссальный мозг. Этот процесс сопровождается электрическими разрядами между расширяющимися галактиками, своеобразными «зеркальными» клетками [12].

Это было выявлено в результате компьютерного моделирования: исследователи построили модель жизни Вселенной в очень ранний период, практически сразу после Большого взрыва. Они наблюдали за тем, как небольшие квантовые частицы «пространства-времени» начинают формировать сети по мере развития Вселенной. В результате оказалось, что моделирование – это зеркальное отражение других сетей. Многие ссылки являлись всего лишь результатом ограниченного роста, в то время как другие являлись узлами для различных связей.

Как оказалось, «естественная динамика роста», по которой развиваются системы, одинаковая для разных сетей: будь это мозг человека, Интернет или даже вся Вселенная. По словам одного из соавторов исследования, сотрудника Калифорнийского университета Сан-Диего Дмитрия Крюкова, в результате возникают разные системы, которые развивались похожим образом. Таким образом, ученые уверены, что Вселенная действительно может развиться подобно мозгу.

Человеческий мозг включает порядка 100 млрд. (1011) нейронов и порядка 100 трлн. (1014) нейронных связей, при этом каждый нейрон отправляет сигнал порядка 200 раз в секунду. И поскольку средний человек живет 2-3 млрд. секунд, это довольно приличное количество сигналов за время жизни! Чтобы сравниться с количеством нейронов, их связей и количеством переданных сигналов в человеческом мозге, нужно взять сеть из триллионов звезд, содержащихся в объеме, не превышающем миллион световых лет и существующую 1015 лет. Иначе говоря, общие цифры – как у человеческого мозга, так и у большой галактики в конечном состоянии – вполне сравнимы.

Нейроны объединены в «узоры» (паттерны) на основе одного уровня синхронизации – такие нейроны «отстреливают» все одномоментно, создавая «облако взаимосвязей». Так мозг отражает для нас объекты физического мира в текущий момент времени (на основе построения, репрезентации моделей объектов), находя оптимальное равновесие между частями и целым.

Просматриваются такие аналогии: как атомы похожи на солнечные системы, как крупномасштабные структуры Вселенной напоминают нейроны в мозгу человека, и пространные совпадения количества звезд в галактике, галактик во Вселенной, атомов в клетке и клеток в живом организме – все эти числа укладываются в диапазон от 1011 до 1014.

Взгляните на рис. 1. Слева вы видите нейронную структуру мозга в масштабе 10-3 см, а справа – Галактическую структуру Метагалактики в масштабе 1028 см. Двадцать девять порядков на масштабной оси разделяют эти две картинки. Они практически структурно идентичны. То есть такое впечатление, что структура Метагалактики — это структура какого-то мозга. Кроме того, если у нас в голове 1010 нейронов или 86 млрд. нейронов, то внутри нашей Метагалактики тоже 1010 галактик. То есть такое же количество [16].

Значит, количество совпадает и структура – совпадает. Похоже, что мы живем в голове какого-то огромного существа. Как видно на рис.1, нейроны в мозге человека, как звезды и галактики Вселенной формируют похожую связанную и определенную структуру.

Об этом же писал известный советский академик М.А.Марков. Он доказал, что внутри фундаментальной частицы может существовать такая же Вселенная, как наша. Кроме того, по расчетам М.А.Маркова, вся наша Вселенная может быть фундаментальной частицей какой-то Вселенной большего масштаба. Все это описано в его книге «О природе материи» [10].

Рис. 1 – Слева – нейроны и их связи в мозге; справа – компьютерная симуляция крупномасштабных структур Вселенной.

Глядя на картинку «нейронно-сетевой» модели Вселенной, можно себе представить всю грандиозность и величие, красоту и непостижимость того, что называют Высший Разум.

Это подтверждается последними исследованиями: ученые Токийского и Даремского университетов Великобритании, Национальной астрономической обсерватории Японии, Университета Нагои и других институтов доказали, что Вселенная является гигантской паутиной [18].



Международная команда астрономов объявила о том, что ей впервые в истории удалось обнаружить две нити, которые связывают скопления галактик и подтверждают господствующую теорию космологов о существовании паутины Вселенной [20] (более подробно с ним можно ознакомиться на сайте исследователь-ского проекта Riken Cluster for Pioneering Research).

Для наблюдений они использовали спектроскоп MUSE, установленный на очень большом телескопе (Very Large Telescope) в Чили, а также инструмент Suprime-Cam на телескопе Subaru. Это помогло провести детальный анализ нитей газа, соединяющих галактики

в большом отдаленном протокластере, сформировавшемся в ранней Вселенной. Длина этих нитей превышает три миллиона световых лет. Они доставляют «сырье» для формирования новых звезд и роста сверхмассивных черных дыр.

С помощью электронно-вычислительной техники выяснилось, что галактики распределены в пространстве сверхскоплений не хаотически, а образуют своеобразные «сети» в виде дуг, перемычек и ребер гигантских ячеек, чем-то напоминающих пчелиные соты. Каждая сторона такой ячейки имеет протяженность около 100 миллионов световых лет. То есть каждая галактика заключена в обширную газовую «паутину», состоящую из нитей и слоев водорода.



Увидеть эти нити до сих пор было невозможно. Они очень тонкие и расплывчатые. Однако их существование было предсказано многочисленными моделями.

Последние открытия подтверждают эту теорию: ученым впервые удалось обнаружить неуловимые космические нити. По итогам наблюдений была составлена очень подробная карта. Нити были обнаружены в массивном родительском протокластере галактик SSA22, расположенном на расстоянии около 12 миллиардов световых лет от нас в созвездии Водолея – одной из древнейших структур Вселенной.

В каком-то смысле можно сказать, что все эти теории сливаются воедино, описывая новую концепцию сознания, которая выходит за пределы современной науки. Наблюдения квантовой теории говорят нам, что между сознанием и установлением физической реальности существует туманная, но фундаментальная связь.

Астроном и астробиолог Калеб Шарф в статье под названием «Является ли физический закон инопланетным разумом?», исследует идею о том, что продвинутое сознание может фактически быть закодировано в ткани самой Вселенной.

Итак, первичная система – это гигантский мозг, который может воспроизводить действительность такую, как наша и другие вселенные. По сути, Вселенная требует участия сознания, чтобы получилась объективная реальность.

Получается, что вся Вселенная, как и все в ней существующее, возникло из Единого Источника Высшего Сознания, из которого исходит форма всего материального, составляющая физическую Реальность. Этот Источник бесконечен, вечен, абсолютен, нематериален и неизменен в своем бытии, а в материальной Вселенной все конечно, преходяще и смертно, оно постоянно изменяется и существование ее – иллюзорно.

Что же может представлять собой эта СОЗНАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА с физической точки зрения?

Физика говорит нам, что все в природе состоит из многочисленных уровней: молекулы состоят из атомов, атомы – из элементарных частиц. На микроуровне нет вещества, есть только поля энергии. Тридцать лет назад считалось, что в основе Вселенной лежат четыре фундаментальные силы природы, так называемые «материальные поля».



Это электромагнетизм, который лежит в основе электричества и химических реакций; слабое взаимодействие, лежащее в основе радиоактивного распада; сильное взаимодействие – силы, действующие в ядре атома; гравитация – сила, удерживающая предметы на Земле и планеты на орбитах.

В последнее время через серию выдающихся открытий ученые обнаружили еще более общий, более могучий уровень природы – единое поле, которое лежит в основе этих четырех сил. Это поле представляет собой неизменный, единый, неограниченный континуум, заполняющий всю Вселенную. Все виды материи и энергии понимаются теперь как различные возбуждения этого единого поля.

Это поле – первопричина всего во Вселенной, ее «основное состояние».

То, что все многообразие природы последовательно проявляется из единого источника, Ведическая наука описала еще в древности. При этом Ведическая наука относится к единому полю, как к полю бесконечной энергии Разума, творящего Вселенную.

По словам Дж.С.Хэгелина, «последние достижения квантовой физики дают важные доказательства того, что единое поле и чистое сознание – не два отдельных поля, но одно и то же… Разум, развитие, самосознание – все эти свойства также могут быть обнаружены в структуре единого поля, предполагая связь между единым полем и наиболее фундаментальным состоянием сознания. При детальном исследовании свойств единого поля можно обнаружить все свойства чистого сознания».

Итак, Единое Поле – это Система, где содержится вся энергия, все знания и все идеи. По сути – это Космическое Сознание: разумная и одухотворенная сила Космоса. Отсюда следуют Законы Космоса:

- первый Закон Космоса: «Высшее ведет к эволюции низшее», согласно которому без водительства материи высшего состояния, в какой бы форме это ни происходило, эволюции материи низшего состояния не происходит;

- второй Закон Космоса: «В каждом явлении существуют две стороны – ментальная и материальная»; это означает, что любое образование вначале формируется в виде идеи, и только потом проявляется на материальном плане;

- третий Закон Космоса: «Никакое знание или познание не может произойти без Учителя». Уровень Учителя соответствует уровню Ученика, начиная с Учителя, представленного в цепи Космической Иерархии, уходящей в Беспредельность, и кончая земным Учителем. «Мы живем более жизнью Космоса, чем жизнью Земли, так как Космос бесконечно значительнее Земли», – писал К.Э. Циолковский.



Ту же мысль подчеркивал и А.Л. Чижевский: «Жизнь <…> в значительно большей степени есть явление космическое, чем земное. Она создана воздействием творческой динамики космоса на инертный материал Земли. Она живет динамикой этих сил, и каждое биение органического пульса согласовано с биением космического сердца – этой грандиозной совокупности туманностей, звезд, Солнца и планет».

Отсюда следует, что Сознание ‒ это совершенно отдельное качество природы, отличающееся от физических действий и не управляемое физическими законами. Такое качество, которое было во Вселенной изначально и присутствует в ней всегда. Это подразумевает, что сознание присуще Вселенной по самой своей природе ‒ как «основа существования», как «творец».

Древнегреческий философ Парменид сделал открытие: бытие – это то, что можно познать только разумом, а все, что изменчиво, текуче, непостоянно, познается мыслью: «Одно и то же есть мысль и то, о чем мысль существует».

Согласно Дэвиду Уилкоку, «нашими судьбами на Земле подспудно и скрупулезно управляет скрытый разум – живое энергетическое поле, из которого построена вся Вселенная.



Многие великие исследователи независимо открыли невидимую Универсальную силу и дали ей свои собственные названия без учета единого объединяющего стандарта. Поскольку эта сила вполне может быть источником всего пространства, времени, материи, энергии, биологии и сознания во Вселенной, значит это и есть Поле Источника.



Исследования Поля Источника должны начинаться с исчерпывающего свидетельства того, что сознание не ограничено нашим мозгом и нервной системой. Нам бы понадобилось ощутимое доказательство того, что наши мысли непрерывно взаимодействуют с окружением. Если концепция Поля Источника верна, тогда сознание становится энергетическим феноменом, не привязанным к биологическим формам жизни, а может перемещаться между ними в якобы «пустом пространстве» [17].

Это пространство Дэвид Уилкок назвал «предпространственная структура» – голографическая не локальная решетка, обладающая атрибутом сознания. Она работает следующим образом: нейронное поле (создающееся в мозге) деформирует решетку и активирует частичную интерпретацию того, что воспринимается как образ. И лишь тогда, когда система мозг-ум свободна от интерпретаций, нейронное поле и предпространственная структура становятся идентичными.



В этой ситуации восприятие реальности едино, без эго и любой дуальности. Именно в такой ситуации возникает чистое сознание и ощущение всеобъемлющего единства и свечения. Все системы, разработанные духовными лидерами, ставят своей целью приближение к непосредственному восприятию этой чистой предпространственной структуры. Наука о сознании – это наука, которая будет пытаться понять, изучить и исследовать вышеупомянутые идеи.

Для обозначения всего этого он ввел понятие «Большое Сознание Космоса». Что же собой представляет «Большое Сознание Космоса», находящееся за пределами нашей Вселенной, с физической точки зрения?

Больше всего к расшифровке этого понятия подходит понятие Эгрегор – энергетическое образование, которое характеризуется определенной ментальностью – «ментальный конденсат», способный самостоятельно мыслить.

Слово «Эгрегор» происходит от фр. слова «agreger» – «соединение» (единение). В переводе с греческого «эгрегор» означает «ангел-хранитель». В латыни эгрегор однокоренное со словами, означающими «агрегат», «сборка». В нашем языке это слово ввел в обиход Даниил Андреев.



Он дает следующее определение: «Эгрегор – иноматериальное образование, возникающее из некоторых психических выделений человечества над большими коллективами: племенами, государствами, некоторыми партиями и религиозными обществами. Они лишены монад, но обладают временно сконцентрированным волевым зарядом и эквивалентом сознательности».

То есть Эгрегор – это не объект, а особого рода сущее.

Ранее эгрегориальные связи многими воспринимались как нечто нереальное. Однако в 1990-х годах физиками было установлено существование в Мироздании так называемых торсионных полей, распространяющихся мгновенно. Именно на основе этого полевого излучения и осуществляется эгрегориальное воздействие на мозг и психику человека на огромных расстояниях.



В свою очередь, наш мозг является не только приемником, но и генератором торсионного излучения. Когда вы включаете лампочку, она начинает светиться в электромагнитном излучении, а вот когда человек начинает говорить, думать, то его голова «светится» в торсионном излучении. А до открытия торсионных полей мы полагали, что в природе существуют лишь электрические, магнитные, гравитационные поля и ядерные взаимодействия.

Первичные торсионные поля – это объективное свойство Мироздания, своего рода Поле Сознания Вселенной. Это Поле Сознания мгновенно охватывает все Мироздание, является средством информационного управления всем происходящим на материальном плане. Материальный мир – своего рода тень, проекция процессов, происходящих в Поле Сознания на уровне торсионных полей.



К примеру, автомобиль мог появиться лишь после того, как в поле сознания Вселенной возникла его идея, замысел, чертежи. То есть после того, как в торсионном поле возникнет конкретный набор идей, замыслов и планов. Мысли и тем более слова любого из нас являются частью Поля Сознания, оказывают прямое воздействие на происходящее. То есть наблюдаемый нами физический мир представляет собой схематическое, символическое и формальное отражение «тонкого мира».

Значит в Космосе, в Тонких планах есть разумные объекты, которые являются эгрегорами. В любом случае, наличие разума в эгрегоре обязательно. Следовательно, можно сделать предположение, что первый эгрегор появился, когда прозвучало: «Вначале было слово…». То есть, Разум поставил себя в Начало.

Можно предположить, что вначале эгрегор Поля Сознания был небольшим, а затем, получая энергию от всего живого в созданном им мире, постепенно начал расти и растет до сих пор постоянно. Поэтому эгрегору Поля Сознания для своего существования и роста просто необходимо наличие мыслящих объектов – без них он просто умрет. Вот почему последовательно на Земле начали появляться мыслящие существа: сначала растения, затем животные, и венец этой цепочки – человек!

Эгрегор питается информацией: энергоинформационное поле создается не только идеей, общей целью, но и желаниями, определенными качествами и даже пороками людей. Такое поле не всегда имеет конкретную пространственную привязку, иногда оно может быть распределено по отдельному региону или даже по всему околопланетному пространству, но, при этом, имеет энергоинформационную связь с каждым, кто звучит на подобных частотах, где бы он не находился.

В Природе эгрегоры играют важную роль – обеспечивают выполнение программы развития вида. Причем внутри вида особи стремятся к созданию сообщества – к обеспечению количества взаимодействий, необходимого для возникновения его сознания, без которого сообщество, а, следовательно, и вид, не в состоянии существовать на Земле.

Эгрегор может быть образован не только людьми. Доктор технических наук, специалист по информатике В.Д.Плыкин на основе своих наблюдений и исследований пришел к тому, что если при кооперировании множества материальных образований в сообщество достигается их критическое число, то над этим сообществом создается единое информационно-энергетическое поле и даже Сознание.

Существование общего разума (эгрегора) наука нашла в природе. Одна пчела и даже их сотня не могут построить улей и выжить, необходимо критическое число пчел в рое (критическое число взаимодействий), после чего над роем создается единое энергоинформационное поле – Сознание. Оно входит в контакт с сознанием планеты и получает всю необходимую информацию по организации жизни пчелиной семьи.



Это сознание устанавливает связь с каждой пчелой и превращает пчелиный рой в сообщество (материальное образование) с высоким уровнем организации. Другими словами, при достижении определенного критического энергоинформационного образования создается эгрегор, причем, сознательный. Эгрегор данного роя соединяется с общим эгрегором планеты и получает всю необходимую информацию для дальнейшей жизни.

Свое энергоинформационное пространство создают и растения, и реки, моря, океаны, горы… Опять же, при достижении определенной критической массы данные образования приобретают Сознание и включаются в общий эгрегор Земли.

Люди издавна подмечали примеры этого пути в мифах и сказках, наделяя природные образования и явления сознанием, разумом, характером. На этом основаны языческие традиции и верования.

Необходимо отметить, что в отличие от растительного и животного мира, где в формировании эгрегора основным фактором является количество, в создании «людских» эгрегоров основным является качественный состав людей.

Богданович В.Н. в работе «Теория эгрегоров» говорит об этом явлении как «об основной структурной единице тонкого мира». Будучи полевыми материальными структурами, они являются носителями информационной и мерно-алгоритмической составляющих бытия.



То есть в их информационно-алгоритмической составляющей значимую роль играет обусловленность мыслительными процессами разумных существ, объединенных на базе единства их идей, желаний, стремлений.

Таким образом, Эгрегоры – это общеприродное явление, и Поле Сознания представляет собой изначальное эгригориальное образование – эгригориальную Систему!

То есть эгрегор функционирует как информационно-энергетическая Система – Духовная субстанция. Вот какое определение дает этому понятию физик-теоретик Э.Мартон: эгрегор – тонкая живая сущность.

Таким образом, по словам академика В.Ю. Мироновой, «физика официально признала Сверхразум – это Бог, единая разумная сила, единое Поле Сознания», в котором хранится вся когда-либо существовавшая информация.

Количественный закон сохранения информации, а точнее закон сохранения энтропии, звучит следующим образом: текущая сумма количества взаимной (внешней) информации между источником и потребителем и их совместной энтропии есть величина постоянная, равная сумме априорных энтропий источника и потребителя [5].

Догадки о существовании такого закона высказывались, начиная с 60-х годов ХХ в., многими учеными и философами, полагавшими, что некоторая математическая композиция энтропии и количества информации должна быть константой.

Данный закон имеет строгое теоретико-информационное доказательство в математической форме:

I + S = const

где (I) – информация, (S) – энтропия.

Все в мире возникает и развивается благодаря первой, а разрушается и умирает с ростом второй.

Анализ данного закона показывает, что в чисто информационной системе, которой является Поле Сознания, величина информации максимальна, а величина энтропии – минимальна.

Значит, Система под названием Поле Сознания вечна!

С.И. Якушко



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