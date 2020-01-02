Украина. Эксперимент под названием “Белое братство”.

Эксперимент под названием "Белое братство" начатый в начале 90-х на Украине продолжается... (я в это время училась в Киеве, в Академии МВД и наши преподаватели (доктора психологических наук участвовали в попытках разкодировки членов секты "Белого братства", увы безуспешно..) Напомню о том, как все начиналось.. ...весной 1990 года во время клинической смерти, случившейся при очередном аборте, обычной донецкой журналистке и по совместительству депутату ленинского районного совета Марине Викторовне Цвигун (в девичестве — Мамоновой) пришло понимание того факта, что она является не простым человеком, а мессией и спасительницей мира.

Вскоре она познакомилась со специалистом по психологии и манипуляции массовым сознанием Юрием Кривоноговым, который станет её мужем и помощников в создании религиозной организации «Юсмалос», известной также как Белое Братство из-за цвета одежды адептов. В том же году Кривоногов объявил себя пророком и взял новое имя, теперь он был не Юрием Андреевичем, а Юоанном Свами. Марине Викторовне досталось ритуальное имя Мария Дэви Христос, и она была объявлена воплощением Девы Марии и Христа.

Одновременно, Кривоногов, которого многие считают настоящим руководителем секты, находит единомышленников и они начинают проповедь о явлении на Землю «матери мира» Марии Дэви Христос и скором конце света. По версии сектантов 24 ноября 1993 года должен был состояться Страшный суд, после которого спасутся только уверовавшие в Марию Дэви. На основе мировых религий и эзотерических учений было разработано учение, по мнению авторов, призванное подготовить сознания человечества к грядущему преображению планеты Земля.

Суть доктрины Юсмалос тезисно можно выразить так - Мир лежит в грехе, готовится приход Антихриста, который примет имя Эммануил. Люди, которые примут власть зла, получат особую метку в виде компьютерного чипа, через который ими будут управлять демоны. Прообразами этого чипа являются кредитные карты и ИНН, от которых следует отказаться.

Чтобы спасти людей от этой участи в тело Цвигун и Кривоногова вселились духовные сущности, которые за три года должны собрать 144 тысячи «верных» Богу землян, которым суждено спастись и попасть в рай. Поэтому, только последовав за Марией Дэви можно спастись от влияния антихриста. Миссия Белого Братства продлится три года, а затем наступит преображение планеты посредством стихийных бедствий и эпидемий. Марию Дэви и ее пророка слуги антихриста распнут, но через три дня они воскреснут и вознесутся. В этот же день состоится Страшный суд и мир погибнет.

Однако последователи Марии Дэви войдут в Новую Землю, где больше не будет страданий, болезней, насилия, и зла. А все, кто не принял это спасительное учение, отправятся в ад. 7 марта 1991 г. в Киеве была официально зарегистрирована религиозная община «Великое Белое Братство Юсмалос» и ряды секты начали активно пополняться неофитами. Как правило, это была молодежь, дезориентированная происходящими в стране изменениями и легко подверженная внушению.

Существует мнение, что лидеры братства обрабатывали новичков с помощью различных психологических технологий, подавляя способность критически мыслить и подчиняя их волю себе. Новые адепты оставляли свои семьи, прекращали учебу и работу, уходили из дому и жертвовали в пользу братства деньги и ценности. Цвигун и Кривоногов активно вели пропаганду, вкладывая средства в издание миллионными тиражами листовок и брошюр, которые распространяли рядовые братья.

Общины Юсмалоса быстро возникли практически по всему постсоветскому пространству, сделав секту весьма влиятельной и богатой. Казалось не было города, в котором бы не ходили люди в странных белых одеяниях, собирая пожертвования и проповедуя о пришествии последних времен. Общая численность адептов секты точно неизвестна, но называлась число в 100 000 человек, что превращало ее в серьезную силу. Само братство был построено по иерархической схеме с управлением, замкнутым непосредственно на Марину Цвигун и ее мужа.

Рядовые братья были поделены на пятерки, во главе каждой из которой стоял проверенный адепт. При этом каждый член «пятерки» ежедневно должен был писать руководству донесения, в которых фиксировал поведение и разговоры других членов «пятерки», что позволяло жестко контролировать поведение рядовых членов секты. Как и во многих других тоталитарных сектах членов братства убеждали порвать с семьями, ограничивали в еде и свободном времени, заставляли работать на благо Юсмалоса.

В идеале адепты должны были пожертвовать на нужды братства всё свое имущество, включая и квартиры. 10 ноября 1993 активисты Белого братства заняли здание Софийского собора в Киеве. По их заявлениям, они должны были провести свой молебен. Однако, по мнению сотрудников правоохранительных органов, там должно было произойти коллективное самосожжение, поэтому милиционеры приняли решение вмешаться.

Произошло столкновение, в ходе которого пострадало несколько милиционеров, а более шестисот адептов было задержано. Руководство братства было арестовано. Следствие шло более двух лет, и только в начале 1996 года состоялся суд, признавший Марину Цвигун и ее мужа виновными по статьям 187 (захват государственных или общественных сооружений или построек), 209 (посягательство на здоровье граждан под видом совершения религиозных обрядов) и 101 (умышленное телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Несостоявшаяся Мать Мира получила четыре года лишения свободы, а ее супруг на два года больше. Во время следствия супруги разругались и Марина Цвигун лишила мужа духовного сана, объявив того предателем и новым Иудой. Сам же Кривоногов объявил, что больше не верит в божественную сущность Марии Дэви Христос и покинул братство.

Сама секта после ареста руководства стала стремительно распадаться и терять людей. 13 августа 1997 года Цвигун вышла на свободу, взяла новое имя и переехала в Москву, где рисует картины и пишет книги эзотерического характера. Само белое братство пропало из поля зрения СМИ, прекратило активную пропаганду и, казалось бы, исчезло. Бывшие братья вернулись к обычной жизни, хотя, определенное количество людей ушло в подполье, продолжая верить в божественность Марии Дэви и ожидать конца света.

Впрочем, судя по возросшей активности бывшая богиня, кажется, оправилась от разгрома, поскольку вновь принялась проповедовать, правда пока только в интернете. Ситуация с предполагаемым самосожжением активистов Юсмалоса в 1993 году вызывает ряд вопросов, так как произошедшее крайне нетипично для большинства сект. Почему Мария Цвигун имея богатство, почитание последователей и непререкаемую власть над тысячами людей, своими руками разрушила всё, созданное за несколько лет? Конечно, она обещала конец света в 1993 году, но по примеру других сект Мария Дэви могла сообщить, что Страшный суд отложен.

«Свидетели Иеговы» уже несколько раз откладывают конец света, но это не приводило к распаду организации. Так что лидеры Юсмалоса вполне могли продолжить свою деятельность, трансформируя веру адептов в материальное благополучие или политическое влияние. Однако они предпочли захватить собор святой Софии. Даже если они не планировали массовое убийство, то эта акция однозначно приводила секту к конфликту с государством и ставила под угрозу все их успехи. Так что с точки зрения банальной логики невозможно объяснить произошедшее в Киеве.

Возможно, Марина Цвигун действительно верила в свою избранность и готова была к смерти? Иногда складывается впечатление, что и Цвигун и Кривоногов были лишь подставными лицами, которых использовали оставшиеся в тени кукловоды. Когда кураторы Белого Братства достигли каких-то своих целей, проект был свернут, а его лидеров отправили в Святую Софию, где те должны были погибнуть или быть арестованными.

Есть версия, что вся истерия вокруг Марии Дэви было испытанием технологий по управлению сознанием больших масс людей и впоследствии полученные результаты были использованы для организации майданов 2004 и 2013-14 годов. Так ли это, мы никогда уже не узнаем.

Однако огромные средства, которыми обладало белое братство, так и не были найдены правоохранителями, а значит, вполне могли быть вложены в реализацию других проектов. Один из современных специалистов, к которому мы обратились за комментарием, высказал следующее мнение: «Созданная в 90-е гг. прошлого столетия секта «Белое Братство» - это ничто иное, как разрушительная система, направленная на оболванивание (зомбирование) определенной части населения.

Действия по разрушению Советского Союза нашли свое отражение в различных процессах, которые вы сейчас наблюдаете и наблюдали ранее. Одним из таких явлений стало рождение Белого Братства. Были найдены исполнители - подходящие по всем параметрам кандидатуры. Требовались экзальтированные, мистически настроенные люди, возможно, с расшатанной психикой, с которыми можно было достаточно легко работать в нужном направлении, играя на их чувствах, амбициях, эмоциях и желаниях. Марина Кривоногова (Цвигун, Мамонова) подходила по всем статьям. Будучи достаточно интересной женщиной, она требовала к себе внимания постоянно, а здесь представилась возможность взлететь, оказавшись на гребне славы. Честолюбие, помноженное на авантюризм, сыграло свою роль.

С ней легко нашли общий язык, вознеся ее в собственных глазах и найдя массу поклонников и прихлебателей. Дело было сделано достаточно быстро. Расшатанное сознание Марины, подорванное здоровье и нежелание плыть по течению обычной жизни стали теми отправными точками, на которые надавили организаторы этой затеи. Цель создания Белого Братства – оболванивание людей, отвлечение части населения от происходящих в обществе процессов.

Людей нужно было разобщить, и для этого использовали разные методы и средства. Оторвав от общей массы думающих и разбирающихся в действительности людей определенную ее часть, можно было легче справиться с остальными. Эта часть населения, захлебнувшаяся в потоках Белого Братства, была жестко оторвана от остальных и навсегда потеряла способность к участию в общественных движениях другого толка.

Вырвались единицы. Сознание основной массы членов секты было затуманено настолько, что корректировка его была или невозможна, или крайне затруднена. Людей вывели из реальной действительности. Создание белого братства было не единичной операцией. Для разобщения общества использовались не только религиозные секты, но и различные массовые движения, в том числе националистические. Белое Братство стало язвой на теле Украины.

На проекте "Белое братство" отрабатывались технологии манипуляции сознанием, в Киеве даже был создан институт для разработок методик изменения сознания. На тему измененного сознания работали многие ученные, в основном это американские школы психологии, но есть и наши соотечественники, вот один из наиболее ярких:

Бахтияров Олег Георгиевич - автор концепции психонетики, разработчик методологии и методик деконцентрации, корпуса техник активизации сознания и прямой работы с сознанием. Разработчик проекта психонетической сети, действующей с 2006 года и осуществляющей подготовку по психонетической программе и разработку новых методов работы с сознанием и их практических приложений.

На текущий момент психонетическая сеть включает в себя Университет Эффективного Развития (Киев), Институт Психотехнологий (Петербург), Институт Психонетики (Москва), Мастерскую психонетики (Ростов-на-Дону) и ряд самостоятельных групп в других городах России и Украины.

Источник: https://родина-моя.рф/news/2366-ukraina-jeksperiment-pod-nazvaniem-beloe-bratstvo.html