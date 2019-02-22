Защищать современную власть в РФ трудно, потому что она – во многом продукт именно беснования дегенератов в конце 80-х, начале 90-х годов. Итогом этого слепого, как носорог в ярости, беснования стал выход нашего «дублёра», бывшего младшего брата, Китая, в мировые экономические лидеры, к высотам перспектив прогресса, и скатывание погромщиков к роли «банановой республики без бананов». Второй (КНР) стал первым, а бывший первый – последним. Что заслужили, то и получили. Вывод: главная задача сегодня – не дать повторится беснованию дегенератов под названием «перестройка» в наши дни, учесть уроки, обрушившие страну на дно истории, подталкивать несовершенную (мягко говоря) власть в сторону рационального конструирования. А теперь о том и о другом подробнее…



Каждый человек, если задумается, то вспомнит массу бытовых примеров и рационального конструирования и беснования дегенератов на своей памяти.

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Наверное, каждый ребёнком, затаив дыхание, складывал что-то сложное и прекрасное из «конструктора», или на уроках мастерства. Человек созидающий – предельно сосредотачивается, концентрируется на ясно понимаемой цели, отстраняется от посторонних явлений. Он погружается в конструирование, осознаёт всю тонкость замысла.



Его движения минимальны во имя точности и предельно адресные во имя воплощения.

Рациональное конструирование – это точка соприкосновения разума (с его логическими законами) и материальной реальности (с её законами естества).

Разум познаёт законы естества, чтобы, комбинируя их, получить то, что им запланировано, спроектировано. Он подбирает инструменты и материалы соответствующие его замыслу, целесообразные.

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Несомненно, каждый повидал если не бесноватых в церковном смысле, то бешенных и беснующихся в смысле бытовом. Их поведенческая модель прямо противоположна рациональному конструированию.



Это агрессивная и бессмысленная гиперактивность, в которой человек безадресно и бестолково обрушивает свою ярость на что попало. У ярости нет адреса, потому что человек не изучил детально причин своей ярости. Он чем-то взбешен, но его сознание смутно, сумрачно, разорванно.

Итогом беснования толп всегда выступает «награждение непричастных и наказание невиновных». Сокрушительная слепая ярость не только неспособна к созиданию, но и выступает его полной противоположностью.

И уж, естественно, беснование дегенератов несовместимо с рациональным конструированием интеллектуалов. Даже дискуссия между ними невозможна.

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Дело в том, что беснующийся дегенерат – воспринимает лишь суперкороткие и простейшие визги. А любая рациональная идея вынуждена и обречена на развёрнутое изложение, которому нужны тишина, внимание аудитории и конструктивный её настрой. Чем академизм отличается от обезьяньих воплей? Тем и разговор разумных отличается от митинговых кричалок.

Пока рационалист будет излагать свои «с одной стороны», да «с другой стороны» – бесноватый дегенерат десять раз устанет. Он как ребёнок до 3-х лет, не может думать о чём-то определённом больше минуты.

Если обсуждение предмета занимает хотя бы 3 минуты, не говоря уж о пяти или часе – политиканствующий дегенерат забудет к концу беседы о чём разговор заводили. Он уже отвлёкся, растёкся мыслью, он уже успел ещё три предмета слюнями обрызгать – а оппонент всё разбирает давно забытую тему!

Беснование дегенератов заключается в их инфернальной энергетике, в постоянной жажде бурной деятельности, которая безмозгла именно потому, что её никто не успевает обдумать. Её делают раньше, чем думают.

Именно такой предстала лично передо мной (ошеломлённым и доселе) адская переменчивость и ветреность «перестройки». Оттого пережитая в молодые года трагедия «перестройки» и стала лично для меня эталоном беснования дегенератов, прямой противоположности рациональному конструированию.

Рационалист аккуратен и ювелирно-точен не только в конструировании, но и в разрушении негативных, с его точки зрения, явлений.

Он не стреляет из пушки по воробьям, и не вышибает глаза, подправляя бровь.

Выделив путём тщательного анализа негативное явление – рационалист купирует именно и только его, не затрагивая ничего, что имело несчастье оказаться рядом с «воронкой от снаряда».

То есть – рациональная деконструкция семь раз отмерит, один раз отрежет. И отрежет только то, что нужно, а не что попало. Если уж мы удаляем аппендицит, то ударяем только его; а бесноватые дегенераты вместе с аппендиксом половину внутренних органов вырежут, «чтобы не мелочится».

После такой «хирургии» пациент умирает, и уже неважно, чем он болел до операции: лекарство оказалось хуже болезни!

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Главная причина деструктивного поведения толп в политике – неспособность перейти от боли к источнику боли. Боль ощущают все, даже животные, в способности чувствовать боль нет ничего сложного. Но чтобы понять орудие, нанесшее рану, надо понимать механику на уровне его создателей.

Отражение удара, наносимого сложным орудием – требует сложного мышления. Иначе такой удар будет оставаться вечно непонятным: больно, а кто и как ударил – не видно…

Ребёнок в ярости бьёт камень, о который споткнулся, и ругает этот камень. Точно так же инфантильно безумные леваки проклинают государство и видят в государстве «орудие угнетения, насилия», а в разрушении государства – победу над угнетением и насилием. Это такая чушь, что и говорить стыдно!

Прежде всего, насилие сильного над слабым возникло за миллионы лет до появления самого первого государства. Насилие сильного над слабым прекрасно обходится без государства, и именно без государства ему удобнее всего себя реализовать.



Какое государство представляет лев, терзающий оленя? Какое государство представляет лев, передушивший львят, родившихся от другого льва? От имени какого государства или налоговой системы приходили к библейскому пастушку Давиду «и лев и медведь, и забирали овцу»?

Вся стихия зоологического насилия и угнетения, подавления тех, кто слабее – возникла догосударства и в максимальной степени проявляется без государства.

Когда вам скажут, что государство – аппарат насилия, то осознайте, что насилие и беззаконие не нуждаются в таком аппарате! Он ничего им не даёт сверх исходной зоологической вседозволенности, и только их сковывает!

Государство – единственный, и потому незаменимый инструмент удаления насилия и угнетения, надругательства человека над человеком. Государство может испортиться, деградировать, мутировать – но без него с угнетением и насилием справиться просто некому.

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Стало быть, и говорить нужно о том, что государство – аппарат преодоления насилия, а не аппарат насилия.

Что ещё за «машина угнетения» – если угнетение и попросту каннибализм ни в каких машинах не нуждаются? Людоеду, чтобы съесть другого человека, нужно государство? А без этого никак, да?!

Государство – аппарат преодоления бесконечной стихии зоологического насилия всех надо всеми. В испорченном виде этот аппарат не очень эффективно исполняет ту или иную свою функцию. Отсюда и вывод: надо починить, а не доламывать! «Не нарушить я пришёл, а исполнить»[1].

Починка, ремонт – тонкое дело умелых рук умного человека, умеющего и желающего конструировать. А ломать – не строить: это под силу бесноватым дегенератам, которые никогда не смогут осуществить сложного ремонта. Зато кувалдой налево и направо махать, сметая несущие опоры – это для них запросто и органично.

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Проблема социализма в России должна исходить из той очевидной аксиомы, что социализм – это и есть государство.

Становление государств с их законодательными системами – и было первым шагом становления социализма. Если государство примитивно, если законодательная система недоразвитая – то получается такой «тяни-толкай», как угнетательское государство.

Словосочетание подобное «горячему льду»! Речь идёт о диффузии, взаимном проникновении законности и произвола внутри тканей недоразвитого государственного уклада. Как архиоптерикс в чём-то уже птица, а в чём-то ещё ящерица, так и «угнетательское государство» в чём-то уже государство, а в чём-то ещё остаётся звериной вольницей.

Если государство недоразвитое – то в нём сохраняются зоны и локации зоологического угнетения и беззаконной расправы, но это именно потому, что государство не достроено. Объявляя себя государством – оно декларирует своё стремление к законности.

Законность основана на справедливости и единстве прав. Но справедливость и равноправие – это ведь и есть социализм! Есть ли иная схема? Сколько не ищи – не сыщешь!

Объявив себя государством, уже Хаммурапи (не вполне это понимая) – заявил о своём желании построить справедливое и правовое общество[2]. Другое дело, что Хаммурапи для этого ещё не хватало ни знаний, ни техники, но заявочка-то, как говорят подростки, «зачотна»!

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Если государство примитивно – его следует развивать и дополнять. И это единственный путь к социализму, законности, социальной и иной справедливости, равноправию, народовластию и т.п. Ничего из перечисленного без государства существовать не может.

В частности, на злобу дня: крах государства – это не отмена людоедской пенсионной «реформы», а отмена пенсий, как явления, любых и всех.

Государство, принявшее неправильный закон – может отыграть назад и поменять закон. А крушение государства – это крушение закона. Кто вам пенсии будет платить в Диком Поле? Батька Махно с тачанки? Ну, немножко мозги напрягите…

Рациональность человека заставляет понять, что единственная форма борьбы за социализм – это борьба за развитие и укрепление своего государства[3]. Борьба за слом своего государства (к тому же в условиях окружения соседними государствами-хищниками) – это:

- во-первых, самоубийство;

- во-вторых, беснование дегенератов, в упор не видящих причинно-следственных связей между желаемым идеалом и реальными средствами его достижения.

Одно дело, если мы дискутируем о качестве проектных решений и деталях конструкции: это разговор знающих дело специалистов между собой. Совсем другое дело, если мы всеядно и неразборчиво поднимаем низы на верхи, совершенно не задумываясь, что низы принесут с собой наверх со дна.

Такая «революционная деятельность» – просто вредительская, она на руку иностранному агрессору и больше никому.

Расплывчатые идеалы свободы, витающие над толпами, как «вздохи угнетённой животного» закончатся оккупацией и порабощением куда более жёстким, чем было. И не врите, будто вы этого не понимаете! Если вы дочитали досюда, не отбросив текста – значит, вы умеете складывать два плюс два.

И способны понимать колоссальную разницу между детально проработанным проектом реконструкции и смутным, неопределённым недовольством быка или коня под ярмом.

Если быку и коню трудно и больно – это его бесит, но не показывает само по себе разумный выход из ситуации.

Кроме «ярости благородной», из песни «Священная война» – есть ещё и ярость слепая, дикая – потому что она родом из дикого, животного мира.

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Правила разумного совершенствования системы с древнейших времён и до наших дней (они универсальны) – означают победу прогрессивных идей над дикостью и регрессом.

А победа большинства не означает ничего: надо сперва разобраться, кто состоит в этом большинстве и как оно сформировалось.

Победа Ельцина над Горбачёвым тоже не означает ничего хорошего – потому что кроме восхождения есть зоомахия, грызня зверей, ненавидящих друг друга, но при этом одинаковых по своей сути. Кто бы не победил в зоомахии – в жизни ничего не изменится: ну, будет вместо белого волка пегий, а на волчьи законы это никак не влияет.

Я твёрдо знаю, и вас призываю узнать: победа прогрессивных идей не есть победа толпы.

Это разные вещи, и они в разных плоскостях.

И если я в этом сомневался – то после «перестройки» с её дегенеративными толпами отбросил все сомнения. Прогрессивные идеи существуют сами по себе: таблице умножения ничего не добавит голосование за неё, как не убавит ничего голосование против неё.



Законам механики безразлично, понимают их люди или не понимают. Они продолжают действовать даже там, где ни один человек не в силах их сформулировать!

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Так вот, самое главное, отделяющее рациональное конструирование от беснования дегенератов: убеждение в том, что победить должны Идея, Разум, определённый Символ Веры – а не простое большинство или кто попало.

Те, кому сегодня по настоящему дорог социализм – должны сказать самим себе твёрдо: мы не за любой кипеж, а только за нашенский. Мы сражаемся за ясную идею – а не за смутное недовольство кого попало чем попало.

Следовательно, лозунг самоочистки:

Ни «кота в мешке», ни широкой разномастной коалиции!

Соблазнительно принять помощь от любого, кто её предлагает. Но есть и другой закон жизни: бесплатный сыр только в мышеловке. Надо очень внимательно отследить, кто и с какой целью сулит помощь представителю «левых» сил. Чтобы рациональное конструирование будущего не превратилось в беснование дегенератов, подобное почти убившему нас «перестроечному» шабашу.

Нужна ли честному человеку победа политического проходимца на волне стихийного недовольства?

Или победа "шир-нар-масс", которые сами не знают, чего хотят, и у которых семь пятниц на неделе?

Не то, ни другое ему не нужно. Ему нужна победа «символа веры» – чётко сформулированного и заранее известного результата борьбы. То есть реализация идей, с его точки зрения прогрессивных – силами государства, которое одно только и может реализовать идеи (без государства любая идея – призрак и мираж).

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В реальной жизни путь общества наверх часто сменяется путём вниз или вбок. Восхождение – самый сложный из путей, который требует и прогрессивных идей и развитых людей. Падать вниз или уходить в боковой тупичок – технически легче.

Что нам грозит? Бывают ситуации, в которых побеждает клан, стая. Бывают ситуации, в которых побеждает толпа, охлос.

Я не политик, а учёный-исследователь, и лишь рассказываю о данных науки на этот счёт. Учёный говорит лишь об итогах будущих действий – а итоги эти заранее вычислимы из логики и исторического опыта.

Например, заранее известно, что если результатами какой-либо революции или просто широкой «движухи» воспользуются проходимцы с узко-корыстными целями и исключительно-личными амбициями зоологического доминирования в человекостаде, то для прогресса и цивилизации, для светлого будущего человечества в целом и ваших детей в частности – это «ноль» или «минус».

По нашей терминологии – «некролюция»: много трупов, много разрушений, значительные территориальные потери, и новые жулики наверху – не лучше старых. А то и хуже.



То есть состоялась «как бы революция» – а ничего нового она не принесла, кроме плохого. Некролюция начинается в испорченном и больном обществе, а заканчивается в ещё более испорченном и дурном.

И человек, который отдал некролюции свои силы, жизнь, мечты, потом с горечью понимает, что извёл жизнь на дерьмо, что все его усилия, так дорого ему стоившие, привели лишь к тому, что по итогам стало хуже. Страшно разочарование человека, который верил в прогресс, а пришёл к регрессу: не желаю его ни вам, ни себе.

Но для этого (чтобы не сказать умирая – «я жизнь свою на дерьмо извёл») – самая главная задача – не дать аферистам и мошенникам манипулировать толпой, направлять её на погромы по «заказам».

Нужно ли это объяснять или доказывать? Нужно ли повторять, что формула «кто угодно – лишь бы не старый, надоевший» – тупая, упадническая, нелепая, разрушительная.

То есть, как это, простите, «кто угодно»?! А если точно такой же, как предыдущий – зачем это вам? А если ещё хуже? Ненавистный Порошенко сменил ненавистного Януковича. Лучше стало?! Как эмоционально говорится в кинокомедии – «теперь вы довольны, придурки?!»

Только очищение революции от троцких, от «котов в мешке», от коварных «попутчиков» делает революцию революцией, историческим подъёмом, а не распадом с окончательным угасанием.

Передача власти «кому попало» – это некролюция, показатель крайнего одичания и деградации масс. Не может человек ответственный и думающий сжечь свой дом, не подумав, где будет жить после. Даже если дом с клопами…

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Несколько более спорной кажется (но только кажется) идеологически-бесцветная «широкая демократическая коалиция», в которой каждой твари по паре.

Эта комбинация очень популярна у всех амбициозных карьеристов, всех, видящих себя «дуче» и «гетьманами» – потому что очевидным образом облегчает задачу: скопом и батьку бить легче, говорит народная пословица. Отсюда естественная тяга оппозиции к расширению рядов, к включению в свой состав всех недовольных…

Но тактическое удобство не может и не должно заменять стратегической цели. Опасная склонность включать в ряды «всех недовольных» далеко заведёт любую оппозицию по дороге одичания.

Что значит «все недовольные»? Да мало ли кто и мало ли чем недоволен? Вор недоволен, что власть ему воровать мешает, школьник недоволен, что приходится на занятия ходить, заместитель директора хотел бы подсидеть директора, и т.п. А вы их всех скопом к себе?!

Для цивилизации и прогресса такая комбинация – однозначно проигрышная.

Ею трупов и руин понаделать – запросто, а вот вперёд шаг не сделаешь. Ведь у нормального человека задача не старое разрушить, а новое построить, это главное, а разрушение – лишь средство (которого, к тому же, желательно избегать). Вы же мастерите именно блок разрушителей, блок «Лебедь, рак да щука», которые, захватив власть, потянут в разные стороны…

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Вообще от восторженного отношения к охлосу нам, жертвам «перестройки», пора бы переходить к критическому отношению.

Охлос (толпа) со времён античность под справедливым подозрением у философов. Гарантий мудрости толпы нет никаких: часто толпа увлекается глупостями. При этом толпа ветрена, и меняет одни глупости на другие, порой прямо противоположные, с лёгкостью, доходящей до идиотизма.

Торжество толпы – не есть торжество идеи, принципа, установки. Толпа – всегда полиидейна, и потому беспринципна. «Широкая демократическая коалиция» вбирает в себя чаще всего (если не вообще всегда) самых разнообразных недовольных. Порой они друг другом недовольны сильнее, чем властью, против которой выступают как бы единым фронтом.

Но самое главное: нужно отделить цивилизационное недовольство разумного человека неразымными решениями власти от энтропического недовольства медведя-шатуна.

Совершенно очевидно, что далеко не любое недовольство носит прогрессивный, или хотя бы вменяемый характер.

Если школьники большинством голосов отменят занятия в школе, рабочие на заводе станут выбирать директорами самых покладистых к их разгильдяйству, а солдаты, уставшие от войны, большинством голосов выберут в командиры пацифиста – ничего хорошего из этого не выйдет.



Это примеры проявления энтропического недовольства зверолюдей, ведущие вниз, во мглу, в небытие и в никуда.

Человека (в его животной роли) бесит, когда его что-то заставляют делать, к чему-то принуждают. Он свирепеет (именно в животной роли) – как медведь, которого растолкали от зимней спячки. Зверочеловек не хочет делить принуждение на излишнее и прогрессивно-необходимое.

Зверочеловек записывает в «угнетатели» не только садистов-истязателей, но и всех, кто пытается его учить, организовать к лучшей жизни, защищать от смертоносных угроз. Вообще всех, кто каким-то образом пытается вовлекать его в общественно-полезные дела. Мне можете верить, я этого в «перестройку» насмотрелся и в учреждениях, и на площадях!

Понимая под «эксплуатацией» любое использование, включая и «правила эксплуатации лифта» – человек превращается в совершенно бесполезное и нежизнеспособное существо без ума и инстинкта самосохранения. Зачем государству и обществу деталь, которую вообще никак нельзя использовать (т.е. эксплуатировать)?

Они избавляются от такого «медведя-шатуна», а в одиночестве он быстро находит свою смерть от более (и выше) организованных сообществ.

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Некролюция майданного типа – есть смертеутверждение (по аналогии с «жизнеутверждающим»). Ко всем романтикам (или дебилам) спутавшим некролюцию с революцией возмездие придёт в лице грубого иностранного фельдфебеля, который -

…И начал пользоваться ей, не как Кассандрой,

А как простой и ненасытный победитель[4]…

[1] Мф. 5:17 приводит слова Христа: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить».

[2] Зачем Хаммурапи высекал законы на камне и всем врал, что ему эти законы боги дали? Он был азиатский царь – следовательно, он не нуждался в авторитете каменных скрижалей. Высекая собственные законы на камне – он ограничивал собственную власть. То есть присягал закону, отрекаясь от вполне доступной ему полноты звериного произвола. Я – говорит – не хочу править, как мне вздумается, а хочу править по универсальному кодексу.

[3] Типологически государство – противоположность частной собственности. В мире животных всякая собственность частная или акционерная (стая, стадо), а казённых имуществ просто не существует. Государство, как институт, выделяется в борьбе с частной собственностью, перечёркивая собою приоритет частной собственности. Особенно ярко это отражается в борьбе централизованных государств с феодальной вольницей, с самоуправством князей и баронов в своих «вотчинах».

[4]Слова из песни В. Высоцкого «Долго Троя в положении осадном..,»

А. Леонидов

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